Panamá único país que brinda Ayuda Humanitaria al crucero Zaandam

(28/Mar/2020 – web) Panamá.- El Ministro de Asuntos Marítimos y Adm. de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Arq. Noriel Araúz, en compañía de su equipo de trabajo, supervisó personalmente las labores de ayuda humanitaria que se vienen realizando desde el viernes 27 de marzo del presente año, entre el buque Rotterdam y el crucero proveniente de Suramérica, Zaandam, efectuadas a unas de 8 millas de la ciudad de Panamá.

El día de hoy, se continuó con la trasferencia de cuatrocientos un (401) pasajeros asintomáticos del crucero Zaandam al buque Rotterdam, la misma se desarrolló con normalidad, para ello se utilizaron los botes tipo “tenders” del mismo crucero, los cuales cuentan con una capacidad máxima de 60 personas, pero para mayor seguridad se puedo apreciar que en la maniobra se ingresaron de 20 a 30 personas solamente por bote. El próximo destino para estos dos (2) buques será Fort Lauderdale, Florida en los Estados Unidos de Norteamérica.

Además, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), se logró la autorización de abrir el espacio aéreo para recibir en horas de la noche un vuelo con más ayuda humanitaria, necesaria para seguir abasteciendo a los pasajeros de estos dos (2) buques.

Es importante como país, el mostrar solidaridad y contribuir ayudando a la industria marítima a enfrentar esta pandemia, en este caso fue un crucero de pasaje en apuros el cual necesitó de combustible, alimentos, provisiones médicas y tanques de oxígeno para que pudiera continuar con su travesía. Todas estas acciones cumplieron con estrictas medidas de control y fueron aprobadas tanto por el Departamento de Sanidad Marítima del Ministerio de Salud (MINSA) como por la AMP, sin representar riesgo para nuestra población toda vez que fue realizada a más de 8 millas de tierra firme.

“Además, quiero felicitar a todo el equipo de trabajo, tanto de la AMP como de las demás instituciones, que están colaborando en esta ardua labor humanitaria, me siento muy orgulloso ya que no dudaron ni un momento en poner en marcha toda esta logística que lleva más de 36 horas de duración. En un momento, en medio de la supervisión de las labores, pudimos apreciar en la distancia a algunos de los pasajeros que nos saludaban desde sus camarotes, en ese momento en mi corazón me dije: ¡lo hicimos bien Panamá!”, concluyó el Ministro Araúz.

Fuente/Foto: AMP