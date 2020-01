Presidente pide a magistrados, jueces y al contralor amarrarse los pantalones

(17/Ene/2020 – web) Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, hizo este jueves un llamado a magistrados jueces y al contralor a «amarrarse los pantalones» y a procesar a cualquier funcionario que pida coimas a cambio de un contrato.

«En este gobierno no se necesita pagar coimas para obtener un contrato o agilizar un trámite», expresó el gobernante al cierre del Consejo de Gabinete Agropecuario, celebrado en Chiriquí.

«Están advertidos…no usen mi nombre, ustedes me conocen no me provoquen. Ningún miembro del PRD, ningún viceministro… No me pongan a prueba», agregó.

Mencionó específicamente a dos entidades como el Idaan y a la Autoridad de Aseo a las cuales «les tengo el ojo puesto».

«Aquel que se atreva, lo siento y lo pongo a cantar. Después que lo boto, lo llevo al Ministerio Público para que lo metan preso.», señaló el presidente.

«Pónganme a prueba , a mí no me hicieron con leche condensada, no estoy aquí para hacerles el jueguito», manifestó Cortizo Cohen.

«Deben entender que estamos para trabajar y servirle al pueblo, para eso estamos aquí, no para rebuscarse», advirtió Cortizo cohen.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá