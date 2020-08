Primer “Encuentro Con Mi Ciudad” virtual sobre la historia de la salud pública de la ciudad de Panamá

(27/Ago/2020 – web) Panamá.- El Centro para la Integración de la Naturaleza y las Ciudades (CINC) y la Fundación Ciudad del Saber realizaron el primer Encuentro Con Mi Ciudad virtual, Salud Pública en la Historia y el Territorio.

«Encuentro con mi ciudad: Salud Pública en la Historia y el Territorio » ofreció a los participantes tres charlas magistrales que abarcaron consideraciones sobre la historia de la salud pública, desde su origen colonial hasta los factores asociados a la salud pública de la ciudad de Panamá en el siglo XX.

La bienvenida estuvo a cargo de Sandy Mosquera de Fundación Ciudad del Saber. Por CINC participaron Raisa Banfield, Arquitecta y Ambientalista y Mónica Alvarado, Especialista en Comunicación Estratégica. Los expositores invitados fueron Mónica Guardia, periodista y autora; Jorge Motta, médico investigador y Alonso Ramos, sociólogo y docente universitario. Como parte del programa, los participantes escucharon reflexiones y testimonios sobre sus vivencias de la salud pública en la Ciudad de parte de ciudadanos como Lina Vega, Stanley Heckadon-Moreno y Aristides Ureña. La última parte del Encuentro fue dedicada a generar un intercambio y un diálogo entre participantes y organizadores sobre hacia dónde queremos ir como Ciudad en el tema de la salud pública.

La primera intervención Panamá: La intervención sanitaria que permitió construir el Canal estuvo a cargo de Mónica Guardia quien inició haciendo un recuento histórico de cómo en momentos de crisis la gente de esta Ciudad tuvo que ceder sus derechos individuales por el bien común. Presentó el ejemplo de la epidemia de viruela que se desató durante la época de la colonia y, aunque ya existía la vacuna la misma era algo nuevo para los panameños, sobre todo de Santana, que no se querían vacunar. De igual forma, durante la profilaxis de realizada por William C. Gorgas, los panameños también protestaban porque los ciudadanos tuvieron que cambiar sus costumbres. Panamá tuvo que adoptar una Ley Sanitaria para obligar a sus ciudadanos a cumplir con los requisitos que imponía Gorgas. La investigadora concluyó que “la historia nos evidencia que el manejo de las pandemias no es solo un asunto médico, sino también un tema social y político.”

Como segundo expositor, Jorge Motta habló sobre «La Historia de la investigación biomédica en Panamá.» Hizo un recuento del surgimiento de la investigación biomédica en Panamá a comienzo del Siglo XX la cual era dirigida por investigadores extranjeros. Durante la segunda mitad del Siglo XX, esta investigación se amplía con el sacrificio de dedicados investigadores nacionales, y en este nuevo siglo, empieza una etapa de madurez apoyada principalmente por el soporte del estado y en menor manera por el financiamiento de entidades internacionales y la industria farmacéutica. Los factores que dieron lugar al nacimiento de la investigación en Panamá fueron su geografía, la cual propició la construcción de un canal interoceánico y su ecología la cual interesó a investigadores y proporcionó condiciones ideales para el estudio de enfermedades transmisibles, algo que repercutiría fuertemente en la salud pública de las ciudades de Panamá y Colón. Motta cerró su intervención reflexionando sobre cómo “la magnífica herencia de investigación que tenemos y el legado de los investigadores nacionales que abrieron el camino y fertilizaron el campo, remueven cualquier duda que en el futuro llegaremos a producir y utilizar los frutos de la investigación nacional para preservar y mejorar la salud de nuestros ciudadanos.”

Como tercer expositor del Encuentro con Mi Ciudad, Alonso Ramos habló sobre la Construcción social del binomio salud-enfermedad y los factores asociados al mismo en función del desarrollo poblacional de la ciudad de Panamá en el Siglo XX, desde la lógica liberal y los factores asociados a la institucionalización del derecho a la salud en la ciudad de Panamá en el siglo XX. Algunas de las interrogantes planteadas durante su intervención fueron: ¿Hay relación entre la construcción del Canal de Panamá, nuestras condiciones ambientales, la diversidad humana y la salud en la ciudad? ¿Cómo el poco acceso a agua potable, la ausencia de un sistema de recolección de basura y excretas, así como la alimentación de la población de la ciudad influenciaba en las condiciones generales de salud? ¿Las condiciones de salud actuales y la creciente desigualdad tienen alguna relación con el pasado reciente?

El espacio “Encuentro con Mi Ciudad” surgió en el año 2016 como parte de la agenda de actividades de la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá. CINC y la Fundación Ciudad del Saber reabren el espacio para propiciar una reflexión colectiva, desde el conocimiento del dónde, del cómo y el por qué surgimos como el primer asentamiento en tierra firme del litoral pacífico y partiendo de allí, el porqué de nuestro crecimiento, su forma y dirección, su conglomerado humano, el aparente sinrazón de su caos, la presencia de su rica biodiversidad en medio de la selva urbana, del desafío de responder a la pregunta que resuena fuertemente: ¿Hacia dónde vamos?

Fotos cortesía de: Lina Vega y Mónica Guardia.

Sobre CINC

CINC es un grupo interdisciplinario en temas urbanos y ambientales con experiencia desde el sector privado, no gubernamental, academia y en gestión pública. Tiene como objetivo promover la integración de la naturaleza al desarrollo urbano. A través de la participación ciudadana, CINC busca desarrollar acciones para la implementación de infraestructura resiliente y movilidad sostenible, así como idear soluciones que incluyen a la naturaleza como unidad de desarrollo y fortalecer procesos de gobernanza en cuanto a la gestión de recursos. CINC también promueve la comunicación y concientización a la población sobre la importancia de promover las mejores prácticas para la gestión integrada del territorio en pro de los objetivos de desarrollo sostenible.

Sobre Ciudad del Saber

Ciudad del Saber es una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios; cuya visión es un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible, para Panamá y el mundo.

Fuente/Foto: CINC