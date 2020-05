Sebastián Yatra comparte junto a jóvenes panameños en el Ciberencuentro Internacional de Scholas

(21/May/2020 – wev) Ciudad del Vaticano.- En el marco de los encuentros virtuales de jóvenes que Scholas viene realizando con la bendición del Papa Francisco, hoy se contó la participación de Sebastián Yatra, embajador de la Fundación Scholas Occurrentes.

Los más de 150 chicos de diferentes ciudades del mundo se mostraron realmente emocionados de poder contar con la participación de Sebastián Yatra, al que tuvieron oportunidad de hacer algunas preguntas.

Catalina Posadas de Colombia, quiso preguntarle cómo estaba viviendo la pandemia, a lo que Yatra respondió: «Llevo dos meses y medio en los que he podido parar a reflexionar sobre lo malo y sobre lo bueno. Agradecer y valorar cada cosita que me ha dado la vida […] a veces uno no valora las cosas pequeñas y ahí es donde están realmente las alegrías más grandes».

De igual forma, Tzvi Kisel de Ciudad de México, quiso pedirle consejo acerca de cómo llevar la cuarentena de una manera más leve. «Mantener la mente ocupada para no ahogarse en pensamientos negativos […] aprovechen lo que tienen en sus casas, a su familia, hablen con su familia, lean, escriban, aprovechen este tiempo para estudiar…» les respondía Yatra.

Antes de despedirse de los jóvenes, Sebastián Yatra reafirmó su compromiso con Scholas, animó a los jóvenes a seguir encontrándose, cantaron con la guitarra la canción «En guerra» que compuso para la Fundación y terminaron acompañándole con la música el resto de chicos participantes quienes le agradecieron enormemente su participación.

Sobre Scholas Occurrentes

Scholas Occurrentes es una organización Internacional de Derecho Pontificio presente en 190 países de los cinco continentes y que a través de su red integra a medio millón de escuelas y redes educativas. Su misión es lograr la integración de todos los alumnos del mundo a través de propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas que promueven la educación desde la cultura del encuentro.

Vía Star Holding