Viceministra de Vivienda explica beneficios para sectores El Amanecer y El Anochecer de Curundú

(14/Sep/2020 – web) Panamá.- Los residentes del sector con pobreza, El Amanecer, localizado en el corregimiento de Curundú, se beneficiarán con un hogar del proyecto de albergue temporal, que se licitará a fin de mes, dijo la viceministra de Vivienda, Daniela Martínez López.

Explicó que estas familias, que habitan en casas improvisadas, en su mayoría de madera sin las condiciones necesarias, están consideradas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para el albergue temporal, que permitirá posteriormente demoler esas barracas, limpiar la zona y planificar una obra residencial permanente, donde mejorarán sus condiciones de salubridad y de vida.

En cambio, dijo que las 38 familias que habitan en el sector El Anochecer, también en precariedad, se beneficiarán con una vivienda del residencial Génesis, en Guna Nega, corregimiento de Ancón.

La viceministra de Vivienda manifestó que a raíz de una visita de campo el pasado 3 de septiembre, donde acudieron el ministro Rogelio Paredes, unas nueve empresas interesadas en la licitación, autoridades locales y de seguridad, y luego de un acto de homologación, siete días después, con ahora doce compañías, se produce una invasión de una parte de los terrenos destinados para levantar los albergues temporales.

“Es necesario aclarar que el Decreto Ejecutivo No. 314 de 2020, que modifica al 145 de 1 de mayo de 2020, que prohíbe los desalojos y lanzamientos, no protege a los que ocupan ilegalmente una propiedad. La entidad no está de acuerdo con este tipo de prácticas”, puntualizó.

Además, Martínez López contó que el empleo de mano de obra de los sitios impactados positivamente fue uno de los aspectos que se abordó con las empresas interesadas en el proyecto comunitario, donde ha participado el representante y actual presidente del Consejo Municipal de Panamá, Senen Mosquera y su suplente, Hermisenda Perea.

El Miviot informa que para adelantar las obras para beneficio de esta población vulnerable ya las familias de El Anochecer reciben subsidios de alquiler para que puedan alojarse mientras se les ayuda en el tema habitacional.

El costo del proyecto de albergues temporales es de aproximadamente 1.7 millones de balboas y consiste en la construcción de 72 módulos estilo apartamentos, donde cada vivienda tiene 37 metros cuadrados cada una y consta de sala-comedor, cocina, dos recámaras y baños comunales.

Fuente/Foto: Miviot