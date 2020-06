Concientizar sobre la fertilidad en medio de la pandemia

(4/Jun/2020 – web) Panamá.- Hoy 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad, y todo el mes de junio, se celebra el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad. Sin duda, este año, la conmemoración será diferente. El mundo está enfocado en una de las mayores crisis sanitarias, la prioridad correcta cuando miles de personas se contagian y están muriendo.

Aunque COVID-19 debe ser la prioridad de la salud pública, no han desaparecido las demás necesidades de atención médica. “El paciente de infertilidad puede sentir como si el mundo se detuviese por completo, pero no es así. Es posible que los horarios laborales y las actividades se hayan suspendido, pero los sentimientos y padecimientos no” añade la Licda. Ana Cristina Angelkos, de la Unidad de Apoyo Psicológico.

Considerar entre tus opciones de fertilidad los tratamientos de reproducción asistida, lleva una implicación física, pero también emocional. Añadirle la crisis de la pandemia mundial por el coronavirus está aumentando esto de manera vertiginosa.

Una de cada cuatro parejas en los países en desarrollo se ve afectada por la infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La infertilidad puede sucederle a cualquiera, sin importar raza, religión, sexo o situación económica. Sin embargo, aún existe un estigma en torno a la infertilidad. El mes del cuidado de la fertilidad se crea para destruir estigmas y romper barreras.

Ser consciente de tu fertilidad durante la pandemia

El coronavirus ha modificado el comportamiento de las personas. Sin duda cuando la pandemia termine, buena parte de la sociedad panameña y el mundo se manejará de modo diferente en su día a día, ya sea desde sus hábitos de limpieza en el hogar hasta sus hábitos sociales.

Durante el confinamiento muchas personas se han replanteado un cambio completo en su estilo de vida a partir de la declaración de la pandemia, principalmente aquellos que repercuten en la salud y reproductiva.

Estos cambios de hábitos van a ayudarte a estar más preparado para conseguir un embarazo ya sea mediante la medicina reproductiva o espontáneo.

Tener una dieta sana y equilibrada

Lleva una alimentación rica en antioxidantes y vitaminas, como las verduras y frutas, en ácido fólico, como las espinacas y en omega 3, como el salmón.

Mantener a raya tu peso

La obesidad incide negativamente en la ovulación y en la calidad de los espermatozoides. Además, contribuye a una mayor probabilidad de complicaciones durante el embarazo y al momento del parto. ¡Cuidado! El infrapeso también puede traerte complicaciones.

Alejarte del tabaco y el alcohol

El tabaco perjudica el aparato reproductivo de la mujer y afecta la calidad del semen. El consumo considerable de alcohol puede incidir en un menor número de espermatozoides y provocar ciclos menstruales.

¿Como ayudar a alguien que padece infertilidad en tiempos de COVID-19?

“Los desafíos que enfrentan quienes padecen infertilidad han sido más intensos con confinamiento. Sentirse aisladas en casa, separadas de las redes de soporte habituales, alejadas de las actividades distractorias, los hace más sensibles estos días, realmente están luchando a diario”, añade la Licda. Angelkos.

Recuerda que tus amigos siguen luchando con la infertilidad todos los días. Que el distanciamiento sea físico y no social. Puedes hacerte presente mediante una videollamada, un mensaje de whatsapp o un saludo en redes sociales.

Aprende más sobre infertilidad

Lee al menos los conceptos básicos de infertilidad para ser un amigo más solidario. No para que puedas ofrecer consejos, sino para que puedas ofrecer apoyo de una manera más comprensiva. Otra razón para aprender los conceptos básicos es para que no te encuentres repitiendo conceptos erróneos comunes, sería bueno si la persona en la que han confiado para ofrecer apoyo no fuera una de esas personas que repiten mitos.

Pregúntales qué necesitan

Suena muy simple. Sin embargo, pocas personas lo hacen, tal vez porque les da vergüenza no saber qué hacer. ¿No soñamos todos con personas que saben lo que necesitamos sin tener que explicar las cosas? Las personas con dificultades a menudo dudan en pedir lo que necesitan, a veces, están tan abrumados que ni siquiera se les ocurre pedir ayuda.

Escucha

Permite que tu amigo hable sobre infertilidad en su propio tiempo, y luego escucha sin tratar de dar consejos, ofrecer una solución o emitir juicios. Presta atención a cuándo quieren cambiar de tema o dejar de hablar y sigue su ejemplo. Mantén todo lo que le digan de manera confidencial. Si confían en ti lo suficiente como para compartir, no traiciones esta confianza.

Lo que alguien que pasa por infertilidad necesita es alguien que esté dispuesto a escuchar y reconocer sus sentimientos cuando las cosas se ponen difíciles. Si recorres el camino de la infertilidad y te sientes solo, recuerda que en IVI podemos acompañarte.