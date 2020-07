Pacientes con cáncer de próstata mejoran supervivencia con tratamiento innovador

(3/Jul/2020 – web) Panamá.- Resultados presentados durante la reunión anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) en mayo mostraron que apalutamida, combinado con terapia de privación de andrógenos (ADT), aumentó 14 meses la supervivencia de pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración (nmCRPC) y que tenían un alto riesgo de desarrollar metástasis, en comparación con la ADT sola. Estos resultados se refieren al análisis final del estudio de fase 3, SPARTAN, realizado con 1.207 pacientes.

Apalutamida es un medicamento que bloquea el mecanismo por el cual crece el cáncer de próstata, evitando que la hormona masculina alimente las células tumorales. Se ha demostrado que, cuando se combina con terapia de privación de andrógenos (ADT), posterga la aparición de metástasis en pacientes que ya se sometieron a un tratamiento localizado, recibieron ADT, y, aun así, tienen un aumento acelerado de PSA (marcador sanguíneo que indica la presencia de la enfermedad).

Se ha demostrado que apalutamida, disponible en Panamá, disminuye en un 72%[i] el riesgo de desarrollar metástasis (cuando la enfermedad se propaga a otras partes del cuerpo) o la muerte en pacientes con cáncer de próstata, además de proporcionar más de 40 meses de supervivencia libre de metástasis (mediana), lo que representa una ganancia de dos años en comparación con placebo (mediana de 16.2 meses).

«El tratamiento para pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración básicamente se enfoca en retrasar las metástasis y mejorar la supervivencia global», explica Eric Small, MD, FASCO, Profesor de Medicina y Director Científico del Centro Integral de Cáncer Familiar Helen Diller de la Universidad de California, San Francisco, e investigador principal del estudio SPARTAN: «El análisis final de SPARTAN incluye datos a largo plazo para cada uno de estos parámetros de tratamiento y ayuda a respaldar el uso temprano de apalutamida versus ADT solo».

Durante la realización del estudio SPARTAN, la calidad de vida de los pacientes fue mantenida y los eventos adversos encontrados no tuvieron impacto negativo. También se reafirmó el perfil de seguridad previamente presentados.

En Centro América y el Caribe, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común entre los hombres, con una estimación de más de 20 mil nuevos casos por año[ii]. La enfermedad, que generalmente afecta a personas mayores de 50 años, ocurre cuando se forman células malignas en los tejidos de la próstata. La metástasis ocurre cuando estas células se propagan a otros órganos, generalmente huesos, ganglios linfáticos, hígado o pulmón.

Sobre Janssen

En Janssen, estamos creando un futuro en el cual las enfermedades formen parte del pasado. Somos el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, que trabaja incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo, combatiendo las enfermedades con ciencia, mejorando el acceso con ingenio y curando con pasión la falta de esperanza. Nos enfocamos en las áreas de la medicina donde podemos hacer la mayor diferencia: oncología y hematología; inmunología; neurociencia; enfermedades infecciosas y vacunas; hipertensión pulmonar; cardiovascular y metabolismo. Para obtener mayor información, visite https://www.janssen.com/centralamericaandthecaribbean/. Siga a Janssen LATAM en Facebook.

Ethnor del Istmo, S.A. es una de las Compañías Farmacéuticas de Johnson & Johnson.

Vía CCKCentroamérica

Referencias

[i] Small E., et all. SPARTAN, a phase 3 double-blind, randomized study of apalutamide (APA) vs placebo (PBO)

in patients (pts) with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer (nmCRPC). Abstract #161.

[ii] World Cancer Research Fund. Accessed on 17/06/2020. Available at https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/worldwide-cancer-data and Globocan 2018, Accessed on 17/06/2020. Available at https://gco.iarc.fr/today/home