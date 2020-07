Pacientes diagnosticados con depresión resistente a los tratamientos, tendrán a su disposición una opción terapéutica efectiva

• Cada año se suicidan cerca de 800.000 personas a nivel mundial por esta causa. 1

• Esketamina es la primera innovación científica que se ha desarrollado en décadas para aliviar la depresión resistente al tratamiento. Un medicamento revolucionario que puede ofrecer mejoría en cuestión de horas.

(31/Jul/2020 – web) Panamá.- Recientemente en nuestro país la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas aprobó esketamina, un innovador spray nasal de acción rápida y eficaz que viene a revolucionar el manejo actual de aquellos pacientes adultos con depresión que no mejoran luego de recibir al menos dos tratamientos con antidepresivos convencionales para tratar su condición. Esta nueva opción terapéutica parece restablecer conexiones neurales que no funcionaban adecuadamente, ayudando así a los pacientes a responder mejor a la terapia.

Esketamina, administrado junto con un antidepresivo oral, ofrece una mejora importante y sostenida en el tiempo de los síntomas de la depresión. Los pacientes tratados con esketamina, en comparación con los pacientes tratados con placebo, mostraron una mejoría en los criterios de valoración de eficacia, incluidas las tasas de respuesta y remisión, y la gravedad general de la enfermedad depresiva.2,3

Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Las personas con esta enfermedad a menudo no son diagnosticadas correctamente y menos de la mitad reciben tratamientos efectivos.4 Se cree que, en América Latina, 5% de la población adulta la padece5 y es la primera causa de discapacidad6 ya que afecta mayormente a adultos jóvenes en edades productivas.7 En nuestro país, más de 145 mil personas viven con esta condición.

«Una de cada tres personas con depresión en América Latina que acuden a servicios de psiquiatría tienen resistencia al tratamiento y no mejoran con antidepresivos convencionales8”, explica Jorge Irías, Gerente Médico de Janssen.

Irias agregó, “estas personas poseen el doble de probabilidades de ser hospitalizadas9,10,11, algo verdaderamente preocupante, porque luego de presentarse una hospitalización la posibilidad de cometer suicidio es siete veces mayor. En este contexto, esketamina (Spravato), en adición al antidepresivo de base, simboliza una innovación por los beneficios comprobados que aporta y por mostrar resultados casi inmediatos, mientras que la mayoría de los antidepresivos convencionales pueden tardar 3-6 semanas en actuar.”

Por más de 60 años, la investigación y desarrollo de nuevas opciones terapéuticas para mejorar la salud mental ha sido una prioridad para Janssen. Por ello, seguimos comprometidos con el estudio continuo de esketamina colocando a disposición del paciente la presentación de Spravato un nuevo Spray Nasal con el fin de descubrir todo su potencial y cómo éste puede traducirse en beneficio de los pacientes con depresión.

Sobre la depresión resistente al tratamiento

Aproximadamente un tercio de las personas que tienen trastorno depresivo mayor (TDM) no han respondido adecuadamente a al menos dos antidepresivos diferentes de dosis y duración adecuadas en el episodio depresivo actual y se considera que tienen depresión resistente al tratamiento (TRD).3 una condición crónica que impone una carga emocional, funcional y económica constante para el individuo, sus seres queridos y la sociedad.4

La depresión puede llevar a una incapacidad para manejar las tareas diarias y mantener las conexiones sociales, afectando todos los aspectos de la vida, desde la escuela y el empleo, hasta las relaciones y la calidad de vida en general.5 La depresión resistente al tratamiento se asocia con una mayor morbilidad, mayores costos de atención médica y varias condiciones comórbidas.

Sobre esketamina

Esketamina es un modulador del receptor de glutamato, que ayuda a restaurar las conexiones sinápticas en las células cerebrales en personas con trastorno depresivo mayor. El medicamento ya se ha estudiado en aproximadamente 4 mil pacientes, en 34 estudios clínicos, para dos indicaciones: depresión resistente al tratamiento e ideación suicida. Los efectos adversos más comunes observados con el uso del medicamento incluyen dolor de cabeza, mareos, síntomas disociativos y náuseas.

Acerca de Janssen

En Janssen, grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, estamos trabajando para crear un mundo sin enfermedades. Nos inspira transformar la vida mediante la búsqueda de nuevas y mejores formas de prevenir, interceptar, tratar y curar las enfermedades. Reunimos a las mejores mentes y perseguimos a la ciencia más prometedora. Somos Janssen. Colaboramos con el mundo por la salud de todos. Conozca más en http://www.janssen.com/. Síganos en www.facebook.com/JanssenLATAM.

