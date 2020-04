Personas con obesidad corren mayor riesgo ante el COVID-19

• La Organización Mundial para la Salud (OMS) señala que la obesidad y el sobrepeso pueden causar diabetes5, hipertensión arterial o enfermedades cardíacas1 que son factores de riesgo ante el covid-19.

(29/Abr/2020 – web) Panamá.- ¿Existe alguna relación entre la obesidad y el COVID-19? Sí, la obesidad puede desarrollar patologías que resultan un factor de riesgo ante el coronavirus. Por lo tanto, si una persona con obesidad es diagnosticada con COVID-19, tiene altas probabilidades de sufrir complicaciones graves.

La obesidad, es una acumulación anormal de grasa en el cuerpo1 y se asocia con el exceso de peso, alimentación no saludable, actividad física limitada y poco cuido de la salud, pero existe una ciencia más compleja y desconocida detrás. Es una enfermedad crónica que requiere de un tratamiento a largo plazo. 2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la obesidad puede causar diabetes5, al igual que otras afecciones médicas como: la hipertensión arterial o enfermedades cardíacas1 las cuales representan factores de riesgo ante el COVID-19. Además, puede desarrollar otras patologías como el síndrome de hipoventilación, mayor riesgo de asma y por el peso excesivo, podría llegar a comprimir los pulmones causando una disminución en su volumen 6, trayendo como consecuencia una mayor complicación en caso de contraer el virus.

“Se debe tomar conciencia que el sobrepeso y la obesidad no son un problema estético, va mucho más allá. Debido a las afecciones que la acompañan, los riesgos de sufrir alguna complicación se multiplican al verse expuestos a un virus u otras afecciones” así lo expresó Victor Nolazco, Gerente Médico de Novo Nordisk CLAT.

De acuerdo con la OMS, aproximadamente, 1 de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y presentan dificultad para respirar. Estas personas son las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes7. “Las personas que tienen sobrepeso u obesidad pueden tener comprometidos el sistema inmune, el cardiovascular o respiratorio derivados de su condición, lo que implica que al tener que enfrentarse a una afección como el COVID-19, tengan menores recursos para que su cuerpo desafíe la enfermedad, y por tanto mayor riesgo de complicación. Por ejemplo, una persona con diabetes puede tener daños en órganos como los riñones o el corazón, por tanto, si ya tiene comprometidos estos órganos enfrentar una infección como el COVID-19 puede no ser posible para su cuerpo” aseguró Nolazco.

¿Qué hacer en este momento?

Si usted o una persona de su familia vive con sobrepeso u obesidad es importante que en este momento atienda todas las recomendaciones de prevención dadas por los expertos:

• Lavado correcto de manos

• Distanciamiento social

• Mantener la medicación dada por su médico para las patologías que tenga, por ejemplo, medicamentos de la diabetes, hipertensión, asma, etc.

• Acudir al médico si nota algunos de los síntomas del COVID-19

Y en cuanto sea posible, y las medidas sanitarias lo permitan, trate de buscar ayuda médica para enfocarse en tener un peso más saludable, lograr bajar, tan sólo un 5% de su peso actual reducirá considerablemente el riesgo de desarrollar otras enfermedades crónicas3 “Es de suma importancia la intervención del profesional de la salud en el tratamiento para combatir la obesidad, ya que no se trata de algo estético sino que hay muchos factores de riesgos que elevan el nivel de mortalidad de quien vive con obesidad” expresó el experto.

Sobre Novo Nordisk

Novo Nordisk es una compañía global enfocada en el cuidado de la salud, con 95 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes. Esta herencia nos ha dado la experiencia y capacidades que también nos han permitido ayudar a las personas a vencer la obesidad, la hemofilia, los desórdenes del crecimiento y otras enfermedades crónicas graves. Con oficinas centrales en Dinamarca, Novo Nordisk emplea a aproximadamente 43,200 personas en 80 países y comercializa sus productos en más de 170 países.

Vía CCK Centroamérica/Foto: World_Obesity_Image_Bank

Referencias

