Tratamiento innovador disminuye significativamente la tasa de discontinuidad en el tratamiento de la esquizofrenia

(9/Jul/2020 – web) Panamá.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima la prevalencia de la esquizofrenia a nivel mundial en un 1% de la población, con 40 mil personas aproximadamente en Panamá afectadas directamente por esta enfermedad1. En gran parte de los casos, se manifiesta durante la juventud, por lo que también tiene un impacto notable en las familias y personas cercanas. Este padecimiento se ve primordialmente caracterizado por la tendencia a descontinuar el tratamiento, lo que muchas veces conlleva a la necesidad de mover los pacientes a instituciones especiales. Es por esto que el tratamiento aplicado debe responder, entre otras cosas, al objetivo puntual de continuidad.

La esquizofrenia es un trastorno cerebral complejo y crónico cuyos síntomas pueden ser severos e incapacitantes y pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria de la persona y con quienes se relaciona. Las afectaciones incluyen el nivel de productividad, sin mencionar el estigma social que en muchas ocasiones acompaña a la enfermedad. Estos factores pueden verse exacerbados por la situación pandémica actual, en vista de las restricciones de movilidad y disponibilidad de personal médico.

INVEGA TRINZA (palmitato de paliperidona de administración trimestral) es el primer y único medicamento para la esquizofrenia que es administrado sólo cuatro veces al año2, proporcionando el intervalo de dosificación más largo disponible y disminuyendo las oportunidades de descontinuar el tratamiento. Contar con una opción a largo plazo y de baja dosificación permite que los pacientes se enfoquen más en otros aspectos de su tratamiento, con mayor independencia y permitiendo al paciente minimizar el enfoque en la periodicidad de administración de medicamentos.

Este medicamento, producido por Janssen, empresa farmacéutica de Johnson & Johnson, se destacó desde sus inicios en un estudio de mantenimiento a largo plazo, con resultados apuntando a un 93 por ciento de pacientes que no experimentaron un retorno significativo a los síntomas de su esquizofrenia. Estos resultados fueron divulgados previo al lanzamiento de INVEGA TRINZA por JAMA Psychiatry, una revista médica sujeta a revisión por pares publicada por la Asociación Médica Americana.

“Invega Trinza es un antipsicótico atípico, de acción prolongada, administrado cada tres meses por medio de inyección. Esta opción de tratamiento, por requerir de implementación sólo cuatro veces al año, permite que los pacientes tengan un alto nivel de funcionalidad para llevar a cabo su día a día,” explicó la Dra. Karen González Souza, médica psiquiatra del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias. “Con esto, los pacientes son más libres de avanzar en el cumplimiento de sus metas personales, lo cual es más importante que nunca después de la situación por la que ha pasado el mundo este año.”

La efectividad del medicamento ha quedado demostrada por medio de una mejora significativa medida en la escala PSP que evalúa avances en interacciones sociales e interpersonales1. Estos resultados se han visto reforzados desde el lanzamiento del medicamento en 2015, no solo en pacientes nuevos, sino aquellos que se acoplaron a la sencilla y eficaz transición entre tratamientos que Invega Trinza permite.

Para la Dra. González, la importancia de los beneficios de este medicamento no debe ser tomada a la ligera. “Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana que el conjunto de la población. Este padecimiento tiene un impacto enorme para aquellos que lo padecen y para sus familiares, por lo que opciones como estas deben darse a conocer,” manifestó.

Acerca de la esquizofrenia

La esquizofrenia afecta a aproximadamente 40 mil personas en Panamá y a menudo inicia en la edad adulta temprana, justo cuando los individuos están estableciendo su independencia. La evolución de la esquizofrenia es variada y frecuentemente involucra recidivas periódicas de la enfermedad, siendo en ocasiones incompleta la respuesta al tratamiento. Cada recaída puede tener como consecuencia una reducción de la respuesta al tratamiento, poniendo aún más lejos del alcance del paciente un control continuo de los síntomas.

Sobre Janssen

En Janssen, están creando un futuro en el cual las enfermedades formen parte del pasado. Son el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, que trabaja incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo, combatiendo las enfermedades con ciencia, mejorando el acceso con ingenio y curando con pasión la falta de esperanza. Se enfocan en las áreas de la medicina donde pueden hacer la mayor diferencia: oncología y hematología; inmunología; neurociencia; enfermedades infecciosas y vacunas; hipertensión pulmonar; cardiovascular y metabolismo.

Ethnor del Istmo, S.A. es una de las Compañías Farmacéuticas de Johnson & Johnson.

Vía CCKCentroamérica

Referencias

