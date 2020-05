Vacunación es la mejor manera de proteger a mujeres embarazadas y niños contra la Influenza

Según datos del Boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la República de Panamá, desde el 2019 a la semana epidemiológica 5 (SE5) del 2020, se reporta un acumulado de 6020 casos de Influenza o síndrome gripal.[1]

(22/May/2020 – web) Panamá.- La Organización Mundial de la Salud advierte que la influenza estacional puede representar un importante riesgo de morbilidad, hospitalización e incluso la muerte para las mujeres embarazadas, especialmente durante el primer trimestre de gestación. [2]

Esta población está particularmente expuesta a sufrir complicaciones por el virus de la influenza debido a los cambios fisiológicos en los sistemas cardiopulmonar e inmunitario que se producen en el estado de gestación. A mayor edad de la mujer embarazada, más alto es el riesgo de contraer una enfermedad grave y por ende, una hospitalización por infección por influenza.[3]

Según la OMS, la influenza en las embarazadas puede llegar a causar la muerte del feto, un parto prematuro, bajo peso al nacer o que el bebé nazca con un tamaño inferior a su edad gestacional. [4]

Los niños mayores a 6 meses y hasta los 5 años también están en alto riesgo de presentar complicaciones graves por la Influenza, simplemente debido a su edad. [5] En las mujeres embarazadas, la vacunación temprana contra la influenza protege al feto a través de la transmisión de madre a hijo de elevadas concentraciones de anticuerpos.

Diversos estudios demuestran que los niños nacidos de madres que padecieron Influenza durante el embarazo tienen un mayor riesgo de morir durante su primer año de vida.[6]

En el caso de los menores de edad, existe evidencia que respalda el hecho de que la vacunación también reduce el riesgo de consecuencias graves por la Influenza, que pueden causas hospitalizaciones e incluso la muerte. Un estudio del 2014 publicado en la revista Journal of Infectious Disease, demostró que la vacuna contra la Influenza redujo el riesgo de los niños de ingresar a las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos por causas relacionadas con esta enfermedad en un 74 %.[7]

Ante este panorama y en medio de la alerta que vive el país por el Covid-19, las autoridades de salud hacen un llamado para que estas poblaciones acudan a los centros de salud y así reciban la vacuna correspondiente. A diferencia de un resfriado común, la Influenza presenta síntomas más severos tales como la fiebre alta, dolor de cabeza y cuerpo, cansancio, tos seca, dolor de garganta y congestión nasal, entre otros.

El Ministerio de Salud mantiene activo el sistema de vigilancia epidemiológica para controlar los casos de Influenza y evitar complicaciones graves que requieran hospitalización en las poblaciones más vulnerables. Desde el pasado mes de abril, la institución inició la campaña de vacunación pública en todo el territorio nacional a través de protocolos y calendarios para evitar las aglomeraciones ante la amenaza por el Covid-19. Las nuevas medidas sanitarias permitirán la salida controlada de los niños y por ende, es importante que reciban esta inmunización en los centros de vacunación.

“Lamentablemente la Influenza causa la hospitalización de cerca de 10 millones de personas cada año, muchas de ellas presentan complicaciones graves y potencialmente mortales. Se estima que esta enfermedad causa hasta 650 mil muertes por año en el mundo.[8] Ante la situación actual no podemos bajar la guardia. Hoy más que nunca es vital protegernos con las vacunas que sí tenemos disponibles,” comentó Maribel Tribaldos, Directora Médica de Sanofi Pasteur.

Anualmente, las inmunizaciones evitan entre 2 a 3 millones de muertes, siendo una de las intervenciones en salud pública más exitosas.[9] La vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación debe mantenerse y reforzarse para permitir la detección temprana y tratamiento correspondiente.[10]

