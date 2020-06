Haz del lavado de manos un hábito con Samsung

(16/Jun/2020 – web) Panamá.- Según un dicho común, se toma 30 días para crear un hábito, y en un momento en que la higiene personal es más importante que nunca, las mejores prácticas deben formar parte de los hábitos diarios de todos.

Según la investigación realizada por la University of New South Wales y publicada en 2015 por el American Journal of Infection Control (AJIC), las personas se tocan la cara 23 veces por hora en promedio, de las cuales 10 toques son en los ojos, la nariz o la boca – las vías principales que pueden conducir a una infección bacteriana o viral. Esta conexión entre nuestras manos y nuestras caras hace que el lavado de manos sea el paso más básico de la higiene personal. El Centro Americano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) incluso nombra este hábito (el de lavarse las manos) como la vacuna de «hágalo usted mismo», y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 2008, ha designado el 15 de Octubre como el Día Mundial del Lavado de Manos.

Con el fin de ayudar a las personas a adquirir el hábito de lavarse las manos adecuadamente, Samsung lanzó en abril la aplicación Hand Wash para usuarios de wearables o accesorios. La aplicación está disponible para descarga en la Galaxy Store para los usuarios de Gear S3, Gear Sports, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active y Galaxy Watch Active21. Sigue leyendo para saber cómo la aplicación puede ayudarte a comprometerte con las mejores prácticas de higiene de manos durante todo el día.

Si bien la concienciación social ha fortalecido la importancia de lavarse las manos con frecuencia y minuciosamente, las opiniones pueden diferir sobre lo que realmente significa «con frecuencia y minuciosamente» en la práctica. Es por lo que Samsung ha desarrollado una aplicación para proporcionar una guía clara sobre cómo y con qué frecuencia los usuarios deben lavarse las manos. La aplicación Hand Wash, que se puede encontrar buscando «Hand Wash» en la sección Watch de Galaxy Store, ayuda a los usuarios a recordar de lavarse las manos a intervalos regulares programados durante el día.

De esta manera, ¿con qué frecuencia debemos lavarnos las manos? Un estudio de 2020 de la University College London (UCL) verificó que el lavado de manos de seis 6 a 10 veces al día estaba relacionado con un menor riesgo de infección. Pero, a medida que avanzamos en nuestros días tan ocupados, ni siempre es fácil recordarnos a nosotros mismos de seguir esta rutina regular de lavado.

Para ayudarte a comprometerte a lavarte las manos regularmente, la aplicación Hand Wash incluye una función de alarma, y los usuarios pueden seleccionar el botón Recordatorios para agregar o modificar los tiempos de sus alarmas. Por ejemplo: los usuarios pueden configurar una alarma que les avisará cada dos horas, para que se aseguren de lavarse las manos a intervalos regulares. El número de alarmas que cada usuario establece corresponderá con una meta que se ve en el panel de la aplicación.

Lavarse las manos minuciosa y correctamente

Lavarse bien las manos lleva más tiempo de lo que te imaginas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavarse las manos durante al menos 20 segundos – aproximadamente el tiempo que lleva cantar la canción “Feliz Cumpleaños” dos veces. Pero, por supuesto, no siempre es práctico cantar o tararear cada vez que se lava las manos.

En este punto, la función de cuenta regresiva del Hand Wash es muy útil. Ésta dura 25 segundos, incluidos los cinco segundos para aplicar jabón y 20 segundos para enjuagarlo. Una vez que recibas la notificación de alarma de que es hora de lavarse las manos, se puede tocar y deslizar fácilmente el Watch para iniciar el contador, que le proporcionará retroalimentación táctil y gráficos, una vez que comience a contar. Además, todos los Galaxy Watches son resistentes al agua, por lo que no es necesario sacarse el reloj para lavarse las manos.

Monitoreando tu higiene personal

Si bien establecer alarmas regulares es una buena manera de mantener tu hábito de lavarte las manos, por supuesto, podría haber momentos entre estos intervalos en los que surgen otras instancias que requieren que mantengas las manos limpias, como visitar el baño, preparar alimentos y comer.

En el panel de control de la aplicación Hand Wash, los usuarios pueden monitorear cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se lavaron las manos, así como revisar su meta diaria de lavado de manos y cuántas veces se han lavado las manos hasta el momento. Si los usuarios se encuentran a sí mismos lavándose las manos antes de la próxima alarma de recordatorio programada, pueden presionar el botón “Wash now” antes de lavarse las manos para desactivar la próxima alarma.

Monitoreo del progreso en una frecuencia semanal

Mantener un hábito significa comprometerse con éste a lo largo del tiempo – y comprometerse a lavarse las manos al menos de seis a 10 veces al día no es una excepción.

Para ayudar a desarrollar el hábito de lavado de manos, los usuarios puedes utilizar una función de monitoreo de la aplicación, que registra los eventos de lavado de manos de cada día y proporciona un promedio semanal.

Siga los seis pasos del lavado de manos

Para prevenir efectivamente la propagación de gérmenes, la forma como se lava las manos es tan importante como la frecuencia de hacerlo. Al lavarse las manos, no solo debe enjuagarse las palmas, sino también las áreas entre los dedos y el dorso de las manos. Los siguientes seis pasos son una guía de mejores prácticas para garantizar que te limpies las manos de manera adecuada y efectiva.

Vía Prismgrp