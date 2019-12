Presidente establece plazo de dos semanas para investigar hechos registrados en La Joyita

(18/Dic/2019 – web) Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, suspendió de sus cargos al director y subdirector del Sistema Penitenciario y al mismo tiempo giró instrucciones para que se adelante una investigación sobre los hechos que se registraron este martes en La Joyita.

Estableció un plazo de dos semanas para que se le rinda un informe pormenorizado sobre las investigaciones de los “lamentables y dolorosos” enfrentamientos.

Por el momento, han sido suspendidos de sus cargos Walter Hernández, director del Sistema Penitenciario; y Luis Gordón, subdirector del Sistema Penitenciario.

Se está realizando investigación inmediata a José Melamed, comisionado jefe de la Seguridad Externa del Complejo La Joya; Ismael Arguelles, subcomisionado jefe de la Seguridad Externa de La Joyita; y Rigoberto Pérez, cabo primero de turno en el Pabellón 14.

Las investigaciones incluyen entrevistas y pruebas a los custodios responsables de La Joyita y otras pruebas profesionales y científicas.

“Cada acción tiene consecuencias”, afirmó el presidente Cortizo Cohen.

“Vamos a tomar las decisiones y los que no cumplieron con su deber que se atengan a las consecuencias, señaló. Nosotros nunca, nunca nos vamos a rendir. Pueden estar seguros que tomaremos medidas duras, sin contemplaciones para que no vuelva a pasar”, afirmó el presidente Cortizo Cohen.

Explicó que desde hace semanas trabajan en una nueva ley relacionada a los centros penitenciarios donde se evalúa que los custodios pasen a ser profesionales de una policía penitenciaria; tendrán una carrera profesional en la que irán ascendiendo con buenos salarios por lo que se requiere gente bien capacitada.

Además dijo que se está revisando la cerca perimetral del penal, las infraestructuras, el procedimiento de entrada de los visitantes, el sistema de cámaras, así como el entorno social de donde proceden los trabajadores de los centros penitenciarios.

En La Joyita hay 514 privados de libertad distribuidos en pabellones y el incidente resultaron 14 fallecidos, 14 heridos (9 hospitalizados), se decomisaron tres armas AK-47 y 3 armas cortas y algunas armas blancas. Unos 137 privados fueron trasladados a otras áreas. Los involucrados en los incidentes pertenecían a una misma banda, dijo el presidente.

Cortizo Cohen reiteró que el Gobierno Nacional tiene la obligación de “proteger la vida de los llegan” a los centros penitenciarios y se está evaluando en qué invierten “el tiempo de ocio”.

El Gobierno Nacional está instalando cámaras con alta tecnología que avisan cuándo hay un problema en la provincia de Colón y Panamá para combatir la delincuencia.

“Si hay inteligencia, la tenemos, se está mejorando y se va a mejorar mucho más para que las judicializaciones sean mucho más ágiles. Hay un buen equipo. La mejor formar de anticipar el crimen es con tecnología, con inteligencia y siento que vamos por buen camino. En cinco meses de gobierno, hemos avanzado bastante. Obviamente, nada es perfecto, tenemos que ser prácticos”, agregó el presidente Cortizo Cohen.

Afirmó que el tema de inteligencia requiere tiempo y se está haciendo la estructura de cada individuo, de sus redes y eso toma tiempo porque hay que judicializarlo bien para que no caigan los casos por lo cual se abstuvo de entrar en detalles ya que perjudicaría las investigaciones.

“Lo que pasó, anoche me desveló. Estuve hasta altas horas de la noche recibiendo información, contrarrestando algunas de las informaciones que salían en redes sociales. Que los inversionistas se sientan bienvenidos” porque la mayoría de los panameños somos buenos, dijo.

“Seguimos trabajando, mejorando, porque hay mucho que mejorar y yo no voy a estar quejándome. No podemos generalizar un caso de esta naturaleza. Ayer, cuando eso pasaba, estaba en la graduación de 757 jóvenes en el Instituto Urracá, algo tan positivo y lindo que al final les dije nunca, nunca nos rindamos”, añadió.

Envió un mensaje de reflexión a los panameños. La vida es como una montaña rusa. Nunca, nunca nos rindamos. A veces estamos arriba y luego bajamos al valle, de repente subimos. Pero nunca nos rindamos. Nosotros no nos vamos a rendir, este país no se rinde. Podemos caernos y nos vamos a levantar con más fuerza, eso es coraje porque los panameños no nos rendimos. porque la mayoría de la gente que habita Panamá es buena”, manifestó el presidente Cortizo Cohen.

Exhortó a que verifiquemos si es cierta cualquier información antes de subir a las redes sociales.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá