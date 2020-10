Ataques de ransomware afectan al sector de la salud

(9/Oct/2020 – web) Panamá.- En las últimas semanas se conocieron varios ataques de ransomware que afectaron a compañías vinculadas al sector de la salud en distintos países del mundo. Entre ellas, una compañía que provee de tecnología utilizada para realizar ensayos clínicos, incluidos los del COVID-19. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza los casos que afectaron a España, Estados Unidos y Reino Unido, y acerca recomendaciones para evitar ser víctima de estos ataques.

En mayo de este año, la secretaria de Relaciones Exteriores de Reino Unido, comunicó que agencias gubernamentales de Estados Unidos y Reino Unido identificaron campañas maliciosas que apuntaban al personal del sector de la salud, compañías farmacéuticas y organizaciones de investigación. Los ataques a hospitales y compañías vinculadas al sector de la salud continuaron y en septiembre se reportaron en Estados Unidos y España diferentes ataques de ransomware que afectaron a hospitales, compañías que ofrecen seguros de salud e incluso compañías que desarrollan tecnología utilizada para realizar ensayos clínicos como los que se realizan para la vacuna del COVID-19.

Desde el Laboratoriod de Investigación de ESET analizaron los distintos casos:

– Ataque de ransomware a eResearchTechnology

El pasado 20 de septiembre, la compañía de software médico norteamericana, eResearchTechnology que suministra a la industria farmacéutica la tecnología utilizada para llevar adelante ensayos clínicos (incluidos los ensayos para la vacuna del COVID-19) sufrió un ataque de ransomware. El mismo duró aproximadamente dos semanas. Si bien los ensayos clínicos de los pacientes no estuvieron en riesgo, los clientes aseguraron que el ataque retrasó el trabajo de los ensayos clínicos, dado que obligó a los especialistas a recurrir al lápiz y al papel para realizar los registros de los pacientes.

El software que brinda eResearchTechnology es utilizado en pruebas para distintas drogas a lo largo de Europa, Asia y Estados Unidos. Si bien la compañía no informó qué ensayos clínicos se vieron afectados a raíz del ataque de ransomware, entre los clientes afectados están IQVIA y Bristol Myers Squibb. En el caso de IQVIA es una compañía que ayuda en los ensayos clínicos de la vacuna para el COVID-19 que lleva adelante la compañía farmacéutica AstraZeneca, mientras que Bristol Myers Squibb, compañía farmacéutica norteamericana, colabora con el desarrollo de test rápidos para detectar el virus. Ambas compañías pudieron controlar el impacto del ataque gracias a que contaban con backup de la información y en el caso de IQVIA, la firma aseguró que no hay indicios de que haya sido comprometida o robada información confidencial de los pacientes.

ESR confirmó el ataque el pasado viernes 2 de octubre y aseguraron que ese mismo día desconectaron sus sistemas y notificaron al FBI. Actualmente la compañía está lentamente reestableciendo sus operaciones y la amenaza está controlada.

– Ataque de ransomware a Universal Health Services en Estados Unidos

Universal Health Services (UHS), una de las cadenas de hospitales más grande de los Estados Unidos, confirmó el 3 de octubre a través de un comunicado que el pasado 27 de septiembre sufrió un ataque de ransomware que provocó la interrupción de los sistemas informáticos, servicios telefónicos, Internet y sus data centers. Según NBC, sería el ciberataque al sector médico más grande en la historia de los Estados Unidos.

El incidente afectó todos los centros de atención y hospitales del país y en muchos casos se tuvo que recurrir a registrar la información de los pacientes de forma manual; es decir, en papel. El 5 de octubre, dos días después de confirmado el ataque, en una actualización del comunicado el Universal Health Services dijo que el proceso de recuperación se completó para todos los servidores de su data center y que la conectividad ha sido reestablecida.

– Ransomware interrumpió durante varias semanas los sistemas de Adeslas en España

Una de las compañías de seguros de salud más grande de España, Adeslas, también fue víctima de un ataque de ransomware. Durante tres semanas los sistemas fueron afectados, impidiendo acceder incluso al sitio web y provocando que varios hospitales asociados a la aseguradora tengan que recurrir a métodos tradicionales dado que “no se puede encender una computadora, ni hacer una radiografía o ver la agenda o incluso el historial médico”, explicó el medio El Confidencial.

“Ante este escenario, es importante que todos los actores vinculados al sector de la salud tomen las medidas de prevención necesarias para evitar ser víctimas de estos ataques. Para ello, recomiendan utilizar una solución de seguridad en todos los sistemas y dispositivos móviles, actualizar el hardware y software utilizado con regularidad, realizar copias de seguridad de los archivos esenciales, no abrir correos sospechosos ni descargar software o aplicaciones de fuentes no confiables, ni abrir enlaces o archivos adjuntos de correos que no espera recibir o que tengan como destinatario fuentes desconocidas.“, recomienda Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Para más información, ESET comparte su informe: ¿CÓMO CUIDAN SU INFORMACIÓN LAS EMPRESAS DE SALUD EN LATINOAMÉRICA?

En el contexto de aislamiento por el COVID-19, los expertos de ESET acercan materiales educativos y herramientas útiles para aumentar la seguridad de las empresas. A través de guías y artículos, explican cómo la situación actual impulsa hacia nuevos desafíos y cuáles son los beneficios que se podrá obtener de ello. Además, desde ESET, apuestan al Teletrabajo Seguro ofreciendo a los usuarios la posibilidad de descargar sin cargo infografías, guías y checklist para administradores de TI, como así también solicitar licencias gratuitas para probar sus soluciones de doble autenticación, protección para endpoints y administración remota.

Fuente/Foto: Prensa ESET