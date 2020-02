¡Celebra el Día del Internet Segura con estos consejos!

• Proteje tu información y privacidad en todos los dispositivos que utilicés

(5/Feb/2020 – web) San José, Costa Rica.- Mastercard, empresa líder de tecnología de pagos, les brinda a las personas consejos útiles para que puedan ingresar a los sitios web de una manera segura. Por esto, bajo el marco del Día del Internet Segura “Safer Internet Day” (SID, por sus siglas en inglés), la compañía quiere concientizar a los jóvenes y adultos para que obtengan una seguridad en línea y sean cuidadosos de la información que suministran.

La seguridad digital es un juego completamente nuevo. El fraude va en aumento y los delincuentes recurren a tácticas cada vez más sofisticadas para infiltrarse en los sistemas digitales y robar datos. Más dispositivos, más conexiones y más puntos de contacto representan mayores niveles de complejidad y diversos grados de seguridad.

“Aproximadamente el 20% de las personas usan la misma contraseña para todas sus cuentas en la web y con combinaciones simples de datos existentes, lo que facilita mucho el proceso de los estafadores. Solo toma 10 segundos para que un algoritmo básico descubra una contraseña a través de 10 mil millones de combinaciones posibles de 6 caracteres numéricos”, comentó Isabel Villagómez, Directora de Comunicación Mastercard México y Centroamérica

De acuerdo con Villagómez, es importante que las personas tomen en cuenta los siguientes consejos a la hora de realizar cualquier pago recurrente e inclusive cuando realicen compras en línea:

1. Elaborá una contraseña segura: Lo recomendable es que actualices tus contraseñas cada seis meses y utilices números, minúscula, mayúscula y al menos ocho caracteres.

2. Actualizá tus aplicaciones, sistema operativo y no instalés nada que no sea oficial: Utilizá Google Play o Apple Store.

3. No abrás correos de destinatarios que no conozcas: Muchos hackers envían correos sospechosos para infectar y secuestrar tu información confidencial y así estafar a las personas.

4. Verificá que la página sea segura: Esto lo podés hacer comprobando en la parte superior izquierda de tu navegador y revisá que contenga un candado. Con un doble clic sobre el candado podes observar el certificado de seguridad de la página.

5. Utilizá anti-virus en todos tus dispositivos: Te ayuda a protegerte de amenazas cibernéticas.

6. Nunca brindés información de tus tarjetas de crédito: Los bancos nunca te van a solicitar información bancaria, así que siempre tomá precaución con la información que brindás a terceros.

