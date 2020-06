Dell Technologies presenta la nueva línea de computadoras ideales para los ejecutivos y los profesionales

(25/Jun/2020 – web) Panamá.- Dell Technologies (NYSE: DELL) reveló hoy las Notebooks Latitude comerciales más segura e inteligentes del mundo1 en su gama galardonada Latitude, para hacer que el trabajo sea más eficaz y seguro sin importar la ubicación. El nuevo dispositivo forma parte de la gama de Notebooks comerciales más sostenibles del sector2, representa un avance en el compromiso con la sostenibilidad de Dell, con materiales reciclados, embalaje sostenible, diseños con eficiencia energética y registros EPEAT de nivel Gold.

Las nuevas PC y 2 en 1 Latitude se adaptan al modo en que trabajan las personas. La serie 9000 de primera calidad y la serie 7000 completamente rediseñada incluyen diseños de aluminio pulido y mecanizado, mayor duración de la batería8 y un arreglo de puertos y pantallas expansivas de cuatro lados con borde estrecho para permitir ver y hacer más. Los dispositivos Latitude, equipados con procesadores Intel® vPro® de 10.ª generación y Wi-Fi 6 (Gig+) Intel®9 para ofrecer velocidades casi tres veces mayores, ofrecen potencia, rendimiento y conectividad global a las empresas.

● Para los ejecutivos y los profesionales en movimiento que necesitan lo mejor en diseño, potencia y conectividad, la Latitude 9510 es la Notebook comercial de 15 pulgadas más pequeña10, liviana e inteligente. Con un peso desde 3,1 libras11, la Notebook ofrece diseño integrado para 5G12, hasta 34 horas de duración de la batería13 y una experiencia mejorada de conferencia con altavoces y micrófonos integrados potentes. Ofrece a los equipos la potencia y el rendimiento que necesitan para ser productivos en cualquier lugar, ya que es la primera Notebook comercial verificada por Project Athena con procesadores Intel® vPro® de 10.ª generación14.

● Las Latitude 7410 y 7310, diseñadas para equilibrar el rendimiento y la portabilidad, son las laptops para trabajo premium de 14 y 13 pulgadas más pequeñas15. La Latitude 7410, que también puede configurarse como una 2 en 1, incluye el primer panel de luz azul baja en 4K en una Notebook comercial de Dell16 para ofrecer mejor capacidad de lectura y comodidad para la vista.

‘’Los dispositivos con los que trabajan las personas se han vuelto aún más importantes con la rápida adopción del trabajo desde casa por parte de las empresas en todo el mundo. Si bien nos hemos enfocado en ofrecer la gama de Notebooks más segura, versátil y premium para ayudar a los profesionales a trabajar desde cualquier parte (de hecho, recientemente, IDC nos nombró como los N.º 1 en la cuota de mercado para el segmento de Notebooks comerciales), las posibilidades de hacer más cosas nos motivan’’, comentó Pedro DeOliveira, Gerente de Categoría para Distribución para Dell Technologies.

Disponibilidad y precios:

● Latitude 9510 ya está disponible desde US$1899. Latitude 7410 y 7310 ya están disponibles desde US$1499.

18 Según un análisis interno de Dell de enero de 2019.