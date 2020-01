Dell Technologies presenta una nueva era de PC´s y pantallas con 5G, IA y diseño premium para trabajar y jugar

La XPS 13, más delgada y pequeña, incluye por primera vez una pantalla InfinityEdge de 4 lados que ofrece una experiencia de visualización prácticamente sin bordes

(7/Ene/2020 – web) Dell Technologies (NYSE:DELL) presentó hoy nuevos productos y software en sus portafolios premium de Latitude, XPS y pantallas para ayudar a las personas a innovar, colaborar y lograr más en la próxima década. Con inteligencia artificial (IA), 5G y diseño innovador, las últimas PC y pantallas de Dell Technologies hacen que el trabajo y el juego sean más fluidos, inteligentes y divertidos.

«La industria de las PC nunca ha sido más vibrante con IA integrada, 5G y el mejor diseño que hemos visto, todo para ayudarnos a hacer nuestras vidas más fáciles y más satisfactorias», dijo Sam Burd, presidente de Dell Client Solutions Group. «Lo más emocionante para mí es que, con todas las buenas noticias que veremos salir de CES esta semana, el PC juega un papel central en ayudar a la gente a innovar, influir y lograr más».

Los usuarios de PC se han vuelto cada vez más expertos en cuanto a los dispositivos que eligen para trabajar y jugar. Se interesan por productos de mejor calidad centrados en un buen diseño, un rendimiento potente y tecnologías intuitivas”, dijo Tom Mainelli, vicepresidente del grupo Dispositivos y Consumidores de IDC. “Según nuestra investigación, se observa un aumento en el porcentaje de los nuevos trabajadores que eligen trabajos en función de los dispositivos que el empleador ofrece, y los compradores y los consumidores de TI están interesados en PC con tecnologías de pantalla, batería y conectividad de última generación”.

Los profesionales pueden aprovechar su valioso tiempo en el trabajo más importante con Latitude 9510, la PC comercial de 15” más inteligente con IA integrada

Dell ha presentado hoy la serie Latitude 9000, la primera de una nueva clase de productos ultra-premium para ejecutivos y profesionales móviles e hiperactivos. La nueva Latitude 9510 ofrece lo que los usuarios empresariales buscan: una mayor duración de la batería de cualquier PC empresarial de 15 pulgadas 4 de hasta 30 horas 2, un diseño preparado para 5G3, potentes funciones de audio y soluciones inteligentes que aumentan la productividad. Con un peso inicial de tan sólo 3,2 libras 5, los profesionales pueden viajar ligeros sin tener que cargar con el peso adicional de los cargadores de baterías, adaptadores o discos de altavoz necesarios para un día de trabajo. El gran tamaño de la pantalla, junto con Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) y las capacidades de banda ancha móvil 5G6, permiten a los ejecutivos ser más productivos dondequiera que lo necesiten. El diseño incorpora antenas de 5G en los altavoces para mantener la pantalla InfinityEdge, mientras que los ventiladores con aspas de carbono y los tubos de calor dobles ofrecen una experiencia silenciosa y fresca al tacto. Cuenta con la10ª generación de procesadores Intel® Core™ i7, el Latitude 9510 preparado para vPro presenta un acabado de aluminio con bordes cortados con diamante para los profesionales que desean un rendimiento con estilo.

Latitude 9510, la PC7 empresarial de 15 pulgadas con IA integrada, lidera el sector de PC comerciales con la primera tecnología de optimización basada en IA automatizada. El nuevo Dell Optimizer funciona en segundo plano para reducir los retrasos y las frustraciones.

● Comience a trabajar más rápidamente con ExpressResponse: Esta funcionalidad, basada en las preferencias del usuario y en el aprendizaje automático, abre las aplicaciones usadas con más frecuencia de forma más rápida y mejora el rendimiento general de las aplicaciones para aumentar la productividad.

● Mejora la optimización de la duración de la batería con ExpressCharge: La IA y el aprendizaje automático mejoran la optimización de la duración de la batería en función de los patrones de carga de la batería del empleado y el uso habitual de la energía. Cuando los niveles de batería están muy bajos, la Latitude 9510 ajusta levemente la configuración para preservar los recursos, por ejemplo, atenuando el brillo de la pantalla. ExpressCharge Boost ofrece una carga de hasta el 35% en 20 minutos4 para comenzar a trabajar rápidamente.

● Inicie sesión de manera fácil y segura con ExpressSign-in: Detecta la presencia del usuario permitiendo un inicio de sesión más rápido, una seguridad mejorada y un rendimiento mejorado con el sensor de proximidad a la PC de Dell con Intel® Context Sensing Technology y Windows Hello.

● Olvídese del manos libres con el audio inteligente: Los parlantes para consumidores orientados hacia arriba ofrecen una colaboración envolvente similar a la vida real, mientras el audio inteligente les permite a los usuarios escuchar y ser escuchados mejor en llamadas de conferencia, ayudando a eliminar los ecos y los ruidos del entorno.

Latitude, como todos los dispositivos de confianza de Dell, son las PC comerciales más seguras del sector8, por lo que las empresas pueden confiar en que sus terminales están seguros tanto debajo como por encima del nivel del sistema operativo.

Con Dell Technologies Unified Workspace, los dueños de las Latitude son productivos desde el primer día. Este enfoque visionario de la informática de usuario final ofrece a los trabajadores la experiencia de un equipo listo para trabajar y libre de frustraciones. Además, faculta al equipo de TI con soluciones de administración inteligentes, abiertas y automatizadas que ayudan a brindar implementación, protección, administración y soporte para todos los dispositivos de la organización.

XPS 13: la primera pantalla InfinityEdge prácticamente sin bordes de cuatro lados

Dell presentó hoy el nuevo XPS 13, rediseñado para lograr una experiencia premium y superior con los materiales más finos, un diseño más pequeño y delgado y una pantalla más grande.

Elegantemente fabricado con aluminio mecanizado, fibra de carbono, fibra de vidrio tejida y el vidrio templado Corning® Gorilla® Glass proporcionan una durabilidad increíble en un diseño ligero.

Para los usuarios que desean el máximo espacio en pantalla, Dell ofrece lo último en ingeniería: reducir los bordes «InfinityEdge» del XPS 13 y crear un factor de forma más pequeño y delgado que nunca. Con una pantalla 16:10 un 6,8% más grande que se extiende desde los cuatro bordes, la nueva pantalla XPS InfinityEdge10 un 25% más brillante ofrece más espacio en pantalla para realizar varias tareas a lo largo del día y captar todos los detalles. Y manteniéndose fiel a lo que más les gusta a los fans de XPS, este nuevo diseño sigue ofreciendo una pantalla de 13,4 pulgadas en un factor de forma de 11 pulgadas, que se ajusta perfectamente a la bandeja de un avión.

El XPS 13, ofrece procesadores Gen Intel® Core™ de 10 generaciones y una larga duración de la batería para los viajeros, los dueños de pequeñas empresas y creativos que necesitan energía y rendimiento durante sus viajes. Una pantalla y un touchpad más grandes, un teclado de borde a borde que consiguen el equilibrio perfecto entre la estética y la funcionalidad. El nuevo embalaje XPS incluye materiales más sostenibles, facilitando el reciclaje. Las opciones disponibles incluyen el tradicional XPS 13 con Windows 10 o la edición para desarrolladores con Ubuntu 18.04LTS.

Manténgase conectado y entretenido con Dell Cinema Guide y Dell Mobile Connect

Para los amantes de los maratones, Dell Technologies lanzó hoy Dell Cinema Guide, un único repositorio para buscar transmisiones de entretenimiento, disponible ahora para todos los usuarios de Windows. Los usuarios podrán encontrar programas de televisión y películas de manera sencilla y rápida en más de 200 servicios de transmisión mediante una simple guía de contenido, y disfrutar todo con el increíble color, sonido y streaming de Dell Cinema1.

Desde su lanzamiento en 2018, Dell Mobile Connect ayuda a más de un millón de usuarios a evitar dividir su atención entre la PC y el teléfono inteligente. Dell Mobile Connect ahora amplía sus funcionalidades de transferencia inalámbrica y replicación de aplicaciones más allá de los teléfonos Android para ofrecer estas funciones también a los usuarios de iOS12. Los usuarios XPS, Inspiron, Vostro, Alienware y de la serie G con iOS pueden acceder directamente a sus aplicaciones móviles favoritas, y pueden aprovechar la transferencia de archivos con la capacidad arrastrar y soltar, y la replicación de contenido desde sus PC Dell.

Monitores de gama alta de Dell: vea todo y logre lo que desee

Como la empresa de monitores líder en el mundo durante los últimos seis años17, Dell sigue transformando la experiencia visual con nuevos monitores comerciales diseñados para dar rienda suelta a la creatividad de los trabajadores y maximizar la productividad.

En los lugares de trabajo dinámicos de hoy en día, la colaboración es primordial y de suma importancia para la cultura y el flujo de trabajo. Para este entorno colaborativo, Dell creó una increíble pantalla táctil interactiva de 85,6 pulgadas, que digitaliza los pizarrones del pasado. El monitor táctil interactivo 4K de 86” de Dell (C8621QT) conecta a los usuarios y aumenta la colaboración en tiempo real, con una resolución 4K UHD, una pantalla multitáctil de 20 puntos, conectividad USB-C y la exclusiva (e inteligentemente inclusiva) tecnología de pantalla ajustable de Dell – Screen Drop Feature, que mejora la accesibilidad para los usuarios de diferentes alturas.

Las pantallas Dell UltraSharp, la gama más alta de Dell, utiliza tecnología de vanguardia a fin de crear una experiencia visual óptima para los profesionales en todos los lugares de trabajo.

● Dell UltraSharp 4K de 43” con·USB-C (U4320Q) permite a los trabajadores maximizar la productividad con la posibilidad de conectarse con hasta cuatro PC y ver el contenido desde cada computadora de forma simultánea 18. Es ideal para los profesionales de finanzas y los ingenieros que requieren múltiples monitores con una alta resolución para observar los detalles. Es el primer monitor 4K de 42,5 pulgadas y altura ajustable del mundo 19, y además ofrece una conectividad USB-C que brinda una potencia de hasta 90 W.

● Gracias a la cobertura de colores incluyendo 95% DCI-P3, los usuarios experimentan una reproducción de colores realista en el brillante monitor Dell UltraSharp 4K de 27” con USB-C (U2720Q), que viene con VESA DisplayHDRTM 400, lo cual lo convierte en un espacio perfecto para la creación y la visualización de contenido. Con una base pequeña y compacta, y con InfinityEdge prácticamente sin bordes, este monitor ofrece una visión sin interrupciones en una configuración de múltiples pantallas para permitir una mayor productividad. También está disponible en un modelo de 25 pulgadas y resolución QHD: el monitor Dell UltraSharp de 25” con USB-C (U2520Q).

El nuevo monitor Alienware para juegos de 25” (AW2521HF), diseñado para ofrecer gran velocidad con una increíble cobertura de color sRGB del 99%, incluye tecnología IPS más rápida que ofrece colores intensos, una tasa de actualización de 240 Hz y un asombroso tiempo de respuesta de 1 ms incluyendo un tiempo de respuesta gris a gris, todo en resolución FHD. También cuenta con AMD Radeon FreeSync y es compatible con G-Sync.

Además de las pantallas detalladas anteriormente, Dell hoy también lanzó incorporaciones a la gama general de monitores. Consulte estos anuncios aquí

Acompañe a Dell en CES 2020

Los miembros que tengan una insignia de CES están invitados a visitar la #DellExperience en el restaurante SUGARCANE de The Venetian para ver los productos más recientes de Dell y hablar con los representantes de productos.

¿No podrá asistir a CES? Sintonice la transmisión web en vivo de la experiencia Dell el martes 7 de enero a las 10:00 h (UTC−8). Lea sobre los cuatro premios a la innovación de CES 2020 de Dell, que abarcan las gamas Alienware, OptiPlex y de pantallas.

