Expresa tu creatividad con tu celular

Ahora, no es sólo subir las mejores fotografías para ser la envidia de todos, ahora las redes sociales, se han revolucionado con la llegada de aplicaciones que permiten, hacer de audios simples, un video gracioso o educativo para compartir con el mundo. Es probable que muchas personas que tienen la creatividad, se detengan ante la idea de no tener el equipo adecuado para crear su contenido, lo que no será más un problema, con estas recomendaciones:

Aplicaciones adecuadas

Picsart, es de las aplicaciones más conocidas para editar tus fotos de la manera más fácil, por medio de la misma, no solo podrás cortar y rotar una imagen, esta aplicación te permite agregar efectos con herramientas de dibujo, filtros de fotos artísticas, marcos, fondos, bordes y ajustar la transparencia de la imagen. También puede crear collages creativos y divertidos, agregar texto con más de 100 tipos de letra y editar videos. Esta aplicación está disponible en AppGallery, la tienda de aplicaciones de HUAWEI así que la podrás descargar y empezar a editar el mejor contenido.

¿Te gustan más los videos? Prepárate para ser la estrella de las redes porque Kwai, también disponible en AppGallery, es la aplicación para ti. Tus videos pueden lucir increíblemente diferentes y profesionales con esta app, que cuenta con herramientas para cortar y unir material de archivo, stickers, texto, ayuda a iluminar la mirada y disimular las manchas que no quieres que salgan. Además, te permite editar videos en alta definición.

Equipo de calidad

Estas aplicaciones, de seguro te ayudarán a editar y dar forma al contenido que cree, pero el equipo con el que captures estas escenas, es vital para que sea un material que impacte a todos tus amigos, es por ello que te recomendamos el Y8s, un teléfono perfecto para los amantes de las redes, que te ayudará con la calidad que tanto has buscado.

Y8s, una opción a la moda, con colores atrevidos, cómodos al manejar, con opciones de fotografías nocturnas impresionantes, gracias a su inteligencia artificial y su triple cámara de 48 MP. Un punto a favor es su avanzada tecnología que mejora drásticamente el procesamiento de los gráficos. Su cámara frontal también da de qué hablar, ya que cuenta 8 megapíxeles, para tomar las mejores selfies con el estilo que tanto buscas.

Otro dato a favor de este teléfono, es su pantalla perfecta para ver vídeos o disfrutar de videojuegos. Si creías que las fotos y videos, eran lo único sorprendente de este accesible teléfono, te compartimos que también cuenta con el chip Kirin 710, y su impresión 3D la experiencia de videojuegos también subirá de nivel. La batería de este teléfono puede durar ¡50 horas! Con una sola carga.

La nueva generación de creadores de contenido en redes sociales , ha llegado para quedarse y el HUAWEI Y8s, es definitivamente la mejor opción para todos, manteniéndose como un smartphone accesible, cómodo de manejar, con las dimensiones muy bien controladas y grandes beneficios tecnológicos que lo posicionan como el favorito de la gama media. Si quieres más información sobre este u otros productos puedes acceder a https://consumer.HUAWEI.com.

