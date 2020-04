Extensores de red, ¿Qué son y para qué sirven?

(24/Abr/2020 – web) por: Gustavo Calderón, Director Regional de Ventas de Belkin y Linksys.- ¿Tú sabes qué es un punto ciego? Quizás lo desconoces, pero seguro lo has sufrido. Son esos lugares de nuestra casa donde por más que hacemos no llega bien la señal WiFi de nuestro módem. Un clásico ejemplo: tenemos un hijo adolescente, que tiene su recámara al final del corredor, y el módem está en la sala; él usa de forma intensa su Xbox, YouTube y, de vez en cuando, películas en streaming, pero nos odia porque nunca le llega bien la señal de Internet. A veces le interrumpe su juego o sus videos y sus películas se detienen en el clímax. Esa recámara, claro está, no tiene una buena cobertura inalámbrica. En cualquier otra habitación la señal WiFi llega con consistencia, pero por alguna razón ésta no llega bien a la de nuestro hijo que anda con cambios de humor.

Este problema también se nota cuando, por ejemplo, al estar haciendo una llamada por WhatsApp, la voz se interrumpe o se oye entrecortada o robotizada. Eso quiere decir que estamos pasando por una zona sin cobertura inalámbrica. En esas situaciones uno suele probar de todo, como cambiar el módem o router de lugar, tratar de ubicarlo en un punto estratégico para que todos en casa tengan una buena señal, pero no siempre surte efecto. A veces influye la arquitectura de la casa, la distribución de ésta, los materiales con que están hechas las paredes y puertas, si es de un piso o dos, etcétera.

En estos casos, la recomendación usual es contar con un extensor de red, porque puede ser la respuesta que uno necesita para amplificar la señal WiFi en nuestra casa y que ésta llegue bien a todas las habitaciones, lo cual hará que la familia toda nos siga queriendo.

Un extensor de red es un dispositivo que repite la señal del módem, por eso algunos le dicen “repetidor”. Su función, como su nombre lo dice, es tomar la señal del módem o router y retransmitirla, con el fin de ampliar la cobertura de éste. Otra manera de ver lo anterior es como una carrera de relevos. El primer corredor, el módem o router, lleva la señal hasta donde se encuentra el extensor de red, y de ahí, éste segundo corredor -el repetidor de señal- lleva el encargo, tu valioso Internet, hasta los puntos donde tienes una señal WiFi pobre o inexistente.

Sin embargo, no se trata solo de comprar el extensor de red. Hay que saber dónde ubicarlo, para lo cual tendrás que leer el manual de tu nuevo dispositivo, o bien, pedir asesoría telefónica, que es fundamental si de verdad quieres resolver de una vez por todas este problema de tu red casera.

Por ejemplo, “el amigo de un amigo”, después de comprar su flamante extensor de red, llegó a su casa y pensó que era buena idea instalarlo en el baño, porque justo está a la mitad de su departamento y porque en el pasillo que divide las recámaras no existía ningún contacto de luz, por lo cual no pudo instalarlo ahí. El resultado fue que el dispositivo funcionó a medias, llegó bien a algunos lugares, antes puntos ciegos, pero en otros lados la señal siguió siendo débil. Es decir, el problema se solucionó parcialmente, por lo cual en estos casos sería conveniente hablar con su electricista de confianza para instalar una nueva toma de corriente eléctrica.

Otro aspecto que es necesario resaltar es que, una vez instalado el repetidor o extensor de red, se deberán habilitar los dispositivos para que éstos se alimenten también de esa señal inalámbrica, porque no es algo que suceda en automático. De otra manera, tu dispositivo WiFi permanecerá conectado al módem o router hasta que se cambie de forma manual al extensor de red, incluso si éste está ubicado más cerca del dispositivo que el mismo router.

¿Cómo lo instalo y en dónde?

El extensor de red es fácil de instalar, casi es de “saque de la caja y conéctese”. Tan solo se conecta a la luz eléctrica y se presiona el botón WPS en el router y listo, ya el dispositivo estará en condiciones de hacer llegar la señal WiFi a donde te estaba fallando anteriormente.

Sobre la ubicación, la recomendación general es colocar el extensor justo donde la cobertura inalámbrica todavía es robusta -para que el repetidor tome bien la señal-, pero no deberá estar muy cerca del router, pues de otra forma, no obtendrás ninguna mejora en la señal, el alcance será limitado. Prueba distintas ubicaciones de tu repetidor para obtener la conexión deseada.

Evita interferencias u obstáculos evidentes, como paredes de cemento, objetos de metal y microondas, entre otros factores. Las puertas, en teoría, no deberían ser problema, a menos que tengas una puerta de metal tipo banco.

Muchos extensores de red vienen con software para solucionar las dudas sobre el mejor lugar para instalar tu repetidor de señal. Nuestros extensores de red Linksys brindan la tecnología exclusiva Spot Finder con la que encontrarás la ubicación perfecta de instalación del equipo. Compatible con tu smartphone, laptop o tableta, Spot Finder proporciona una única representación visual de lo lejos o cerca que está extensor con respecto al router o módem. La instalación en tres pasos garantiza que tendrás la máxima señal Wi-Fi en los rincones más lejanos de casa, tanto en dentro como fuera. Además, de que son universales, lo que los hace sencillos de instalar pues funcionan con routers o módems de cualquier proveedor de servicio. Ahora que estamos en cuarentena por el coronavirus, lo podrás leer en Internet antes de poner la mercancía en tu carrito.

El router y tu extensor deben ser como un buen matrimonio

Por lo regular, los extensores de red suelen ser una gran solución a los problemas de cobertura WiFi, siempre y cuando se ajusten bien a las especificaciones técnicas del router. No sobra decir que, aunque el repetidor de señal funcione bien y tenga muchas funcionalidades, éste no mejorará la capacidad del router.

En otras palabras, y ya para concluir, si tu extensor es muy bueno, con la última tecnología y demás, te servirá de poco si tienes un router antiguo. En el mismo sentido, si tu router es de última generación y funciona a frecuencias altas, deberás adquirir un extensor que esté a la altura y tenga los mismos estándares WiFi. Por eso decimos que el router y el extensor son como un buen matrimonio: deben tener las mismas aspiraciones y capacidades si quieren tener una buena relación a largo plazo.

Vía IMS