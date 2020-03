Flexibilidad, facilidad y rentabilidad: las ventajas del audio en red para ciudades inteligentes e infraestructuras críticas

(25/Mar/2020 – web) por Mauricio Swain, Business Development Manager Latin America.- Hasta el siglo pasado, cuando se hablaba del futuro se pensaba en algo muy lejano a la realidad; sin embargo, la manera en la que la tecnología ha avanzado en los últimos años está impactando en varios sectores, uno de los que destaca es el de TI (Tecnologías de Información) y las aplicaciones de ésta en ámbitos cotidianos, infraestructuras, construcciones, etc. El audio es una de las ramas que más desarrollo ha tenido, pues éste es utilizado de varias formas, ya sea para ambientar zonas, dar anuncios, emitir alertas, entre otros. De este modo, su aplicabilidad es variada, pero entonces surge una cuestión: ¿audio analógico o audio IP (en red)?

Cada uno tiene sus beneficios, no obstante, implementar una solución de Audio IP de Axis le permitirá tener un mayor margen de rentabilidad respecto a un audio analógico si se piensa en la inversión total de este último en un complejo donde se requieren distintas funciones a la vez. Así, la solución IP al ser un sistema todo en uno, resultará una inversión estratégica, que es, además, escalable en tanto que se pueden agregar diversos dispositivos, al mismo tiempo que es flexible ya que permite programar y reproducir en distintas zonas, esto genera un control total desde un punto.

Si bien un sistema analógico es funcional y en términos generales más económico, una solución de audio IP es la mejor opción si lo que se requiere es flexibilidad, facilidad de uso, y, sobre todo, que se puedan identificar fallas al momento, presentándose como la opción más viable y rentable.

Las tecnologías de audio IP de Axis están pensadas para usarse en distintas verticales de negocio, es por ello que la compañía brindará su webinar “Aplicaciones de uso y analíticas de audio en red: un portafolio de soluciones”, el próximo 31 de marzo, donde los expertos le hablarán de los diferentes escenarios donde el audio IP es una herramienta necesaria para potenciar los sistemas de videovigilancia. Dos de las que destacan son las ciudades inteligentes y las infraestructuras críticas.

Un aliado para hacer más seguras las ciudades

Las Ciudades Inteligentes son una realidad en diversas partes del mundo. América Latina no es la excepción pues, en los países de la región, el sector de construcción piensa en éstas como una alternativa de vida sustentable. El concepto de ciudad inteligente varía, pero algo que tienen en común es la implementación de tecnología para la solución de los retos propios del país o localidad en la que se encuentra. Para este tipo de ciudades, los sistemas de audio en red son una oportunidad respecto a la ambientación, videovigilancia y anuncios necesarios en edificaciones que están en la búsqueda del bienestar de sus habitantes.

Las ciudades inteligentes se apoyan en tecnología que ayuda a optimizar sus recursos, mantener la seguridad de sus habitantes, así como de sus activos y estructura perimetral. Por ejemplo, en países con alta probabilidad sísmica u otros fenómenos, el tener una solución IP permitirá emitir alertas y anuncios simultáneamente en diferentes zonas y así poder salvaguardar la integridad de las personas, incluso de la infraestructura general de la ciudad. Otra opción es generar atmósferas específicas con ambientación musical, ya que ésta es capaz de generar emociones y sensaciones inmediatas, por ello, la atmósfera de una ciudad inteligente incluso puede tener impactos positivos en la vida diaria de los ciudadanos, tales como bajar los niveles de estrés.

Protección eficiente de sus infraestructuras críticas

Otro punto importante de la implementación de soluciones de audio IP está en las infraestructuras críticas, éstas se caracterizan por ser fundamentales y vitales para que cualquier ciudad sea funcional, por lo que, si llegasen a sufrir algún ataque o violación a su seguridad, desencadenarían situaciones graves.

En este caso, la solución de audio IP de Axis tiene la tecnología y la infraestructura adecuada para generar alertas y avisos de cualquier intrusión al momento, lo que ayuda a avisar a las áreas necesarias, así como la seguridad pública acerca del suceso.

Reducir las vulnerabilidades al máximo ha sido una prioridad de los gobiernos, por ello tomar en cuenta cada uno de los elementos necesarios para mantener a salvo a las infraestructuras críticas es vital, pues si se detecta una amenaza, pero no se actúa a tiempo o no se genera la alerta al momento, ésta puede devenir en una catástrofe. Con esto se puede dar cuenta de la importancia de una solución de audio IP, ya que no sólo se trata de tener un sistema de red de vanguardia, sino de uno que a su vez sea capaz de emitir alertas de seguridad y mensajes para grandes y pequeñas urbes.

