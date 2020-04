Google Meet será gratis y podrá ser usado desde cualquier cuenta de correo

• El uso diario de la a plataforma ha crecido 30 veces desde el mes de enero de 2020.

(29/Abr/2020 – web) Panamá.- Teniendo en cuenta la importancia del aislamiento físico en este tiempo y el hecho de que todos necesitamos tecnologías capaces de mantenernos conectados, Google anuncia que Google Meet, su producto de videoconferencias premium, será gratuito para todos, y estará disponible de manera gradual en las próximas semanas.

Durante años, Google ha invertido para hacer que Meet sea una solución de videoconferencia segura y fiable en la que confían escuelas, gobiernos y empresas de todo el mundo. En los últimos meses, la compañía ha acelerado el lanzamiento de las funciones más solicitadas para que sean aún más útiles y a partir de comienzos de mayo cualquier persona con una dirección de correo electrónico (sea Gmail o no) podrá registrarse en Meet y acceder a muchas de las funciones que antes sólo estaban disponibles para usuarios empresariales y educativos. Por ejemplo, la programación simple de reuniones y el uso compartido de pantalla, subtítulos en tiempo real y diseños de distribución de pantalla que se adaptan a las preferencias del usuario, incluida la vista en mosaico expandida.

La ampliación del servicio se realizará de forma gradual a partir del 4 de mayo, para que todos tengan una experiencia confiable y segura. Es decir, es posible que no todos los usuarios puedan crear reuniones en meet.google.com de inmediato, pero podrán suscribirse para recibir una notificación cuando esté disponible.

Estas son algunas funcionalidades y características del nuevo Google Meet:

Videollamadas desarrolladas sobre una base segura

Meet está diseñado, desarrollado y operado para ser seguro a escala. Desde enero, el uso diario de Google Meet creció 30 veces. Este mes, Meet posibilitó más de 3 mil millones de minutos de videollamadas e incorporó 3 millones de nuevos usuarios cada día. La semana pasada, Google Meet superó la marca de 100 millones de usuarios que participan en reuniones todos los días. Con este crecimiento viene una gran responsabilidad. La privacidad y la seguridad son primordiales, ya sea si se trata de un médico que comparte información confidencial de su salud con un paciente, un asesor financiero que organiza una reunión con clientes o personas que se conectan virtualmente entre sí para celebrar graduaciones, días festivos y hasta happy hours virtuales.

El enfoque de seguridad es simple: hacer que los productos sean seguros de forma predeterminada. Meet es un gran ejemplo de este ethos. Diseñaron Meet para operar sobre una base segura, brindando las protecciones necesarias para mantener a los usuarios seguros, sus datos seguros y su información privada. Estas son sólo algunas de las medidas de seguridad predeterminadas:

• Proporciona un conjunto sólido de controles de anfitrión, como la capacidad de admitir o denegar la entrada a una reunión, y silenciar o eliminar participantes, si es necesario.

• No permiten que usuarios anónimos (es decir, sin una cuenta de Google) se unan a reuniones creadas por cuentas individuales.

• Los códigos de reunión de Meet son complejos por definición; esto significa más seguridad contra los intentos de «adivinar» este código

• Las reuniones de video en Meet están encriptadas en tránsito, y todas las grabaciones almacenadas en Google Drive están encriptadas en tránsito y en reposo.

• No se requiere complementos para usar Meet en la web. Funciona en Chrome y otros navegadores populares, por lo que es menos vulnerable a las amenazas de seguridad.

• Para dispositivos móviles, tienen aplicaciones exclusivas de Google Meet en Apple Store y Google Play Store.

• Los usuarios de Meet pueden registrar su cuenta en el Programa de Protección Avanzada de Google, para acceder a las protecciones más sólidas disponibles contra la suplantación de identidad (phishing) y el secuestro de cuentas.

• Google Cloud se somete regularmente a rigurosas auditorías de seguridad y privacidad para todos sus servicios. Las certificaciones de cumplimiento globales pueden ayudar a respaldar los requisitos de regulaciones como GDPR e HIPAA, así como COPPA y FERPA para la educación.

• Google Cloud no procesa los datos de los usuarios de Meet para publicidad y no vende los datos del cliente a terceros.

El equipo de Google Meet se enorgullecen en operar una red privada altamente segura y resistente que opera en todo el mundo y conecta a los centros de datos entre sí, asegurando que tus datos permanezcan seguros. La confianza se construye sobre la transparencia, y publican las ubicaciones de todos sus centros de datos para que sepas dónde transitan y se almacenan tus datos. Puedes obtener más información sobre cómo Meet mantiene tus reuniones de video seguras en esta publicación.

Cuentas gratuitas de Google Meet para particulares

Puedes usar Meet para programar, unirse o iniciar videoconferencias seguras con cualquier persona, ya sea para una clase virtual de yoga, un club de lectura semanal, una reunión de vecinos o para un happy hour virtual con amigos. Hasta ahora, Meet sólo ha estado disponible como parte de G Suite, la solución de colaboración y productividad para empresas, organizaciones y escuelas. En el futuro, Meet estará disponible de manera gratuita en la web en meet.google.com y a través de aplicaciones móviles para iOS o Android. Y si usas Google Calendar, también podrás iniciar fácilmente una reunión o unirte a una desde allí.

Crea fácilmente una reunión de video Meet con una cuenta de Google existente

Si ya tienes una cuenta de Google (por ejemplo, si eres usuario de @gmail.com), inicia sesión en meet.google.com para comenzar. Si no tienes una cuenta de Google gratuita, te tomará un minuto crear una usando tu dirección de correo electrónico personal o del trabajo, según prefieras (solicitan este paso como medida de seguridad y sólo tendrás que hacerlo una vez).

Las reuniones están limitadas a 60 minutos para la versión gratuita, aunque no aplicarán este límite de tiempo sino hasta después del 30 de septiembre. Crear un espacio de reunión confiable es importante, y ser consciente al compartir enlaces de reuniones en foros públicos puede ayudar a crear una experiencia segura para todos los asistentes. Para obtener más consejos sobre cómo usar Meet de forma segura y efectiva, visita nuestro Centro de ayuda.

Google Meet para grupos y equipos

Los grupos dentro de una organización también pueden usar Meet para crear reuniones de video que ayuden a los compañeros de trabajo a conectarse uno a uno, colaborar en equipo y más. Para las organizaciones que aún no son clientes de G Suite, hoy anuncian una nueva versión llamada G Suite Essentials. Es perfecta para los equipos que necesitan acceso a las funciones más avanzadas de Meet, como conectar participantes desde una llamada telefónica, reuniones más grandes, grabación de reuniones y controles de moderación. G Suite Essentials también incluye Google Drive para un acceso fácil y seguro a todo el contenido del equipo, así como Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google para la creación de contenido y la colaboración en tiempo real.

Hasta el 30 de septiembre, proporcionarán G Suite Essentials y todas estas funciones avanzadas de forma gratuita. Si estás interesado en G Suite Essentials, llena este formulario para ponerte en contacto con el equipo de ventas.

Google Meet para empresas y organizaciones

Ya sea que se trate de hospitales apoyando a los pacientes a través de la telesalud, bancos trabajando con los solicitantes de préstamos, minoristas ayudando a clientes de forma remota o fabricantes interactuando de manera segura con las personas que trabajan en sus almacenes, las empresas de todas las industrias están utilizando Meet para mantenerse en contacto. Si eres una de las 6 millones de empresas y organizaciones que usan G Suite para impulsar la productividad remota, ya tienes acceso a Meet. Los administradores simplemente necesitan habilitar Meet siguiendo las instrucciones descritas en nuestro Centro de ayuda. Con el espíritu de ayudar durante este tiempo, ofrecemos tres formas para que los clientes empresariales nuevos y actuales accedan a Meet hasta el 30 de septiembre:

• Acceso gratuito a las funciones avanzadas de Meet para todos los clientes de G Suite, como la capacidad de transmitir en vivo a hasta 100.000 espectadores.

• Licencias Meet adicionales gratuitas para clientes existentes de G Suite sin modificaciones en su contrato actual.

• G Suite Essentials gratis para nuevos clientes empresariales.

Las empresas pueden ponerse en contacto con el equipo de ventas para obtener más información.

Google Meet incluye subtítulos en vivo con tecnología de reconocimiento de voz de Google

Google Meet en escuelas e instituciones de educación superior

En la actualidad, muchas escuelas y colegios utilizan Meet para impulsar, de manera segura, las clases virtuales, reuniones de la asociación de padres, conferencias entre padres y maestros, tutorías e incluso eventos sociales de la escuela. Meet está incluido en G Suite for Education, que da servicio a más de 120 millones de estudiantes y maestros en todo el mundo. Si tu escuela ya usa G Suite for Education, tu administrador puede habilitar Meet sin costo adicional. Si tu escuela no usa G Suite for Education, puedes registrarte aquí. Para acceder a recursos para el aprendizaje a distancia, visita Enseña desde casa.

Con Meet y G Suite disponibles para todos, el equipo de Google espera contribuir a que sea cada vez más fácil mantenerse conectados y productivos de forma segura, ahora y en el futuro.

Vía CCKCentroamérica