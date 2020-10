Google Workspace lanza el nuevo nombre de las herramientas de trabajo y productividad de Google Cloud

(6/Oct/2020 – web) Panamá.- Google Cloud anunció hoy Google Workspace, una nueva identidad de marca que refleja una nueva experiencia de producto profundamente integrada, además de nuevas opciones de compra, adaptadas a las necesidades de los clientes. Google Workspace combina cuidadosamente herramientas para conversar, reunirse con tu equipo de trabajo, editar documentos y darle seguimiento a tareas y proyectos, todo creado con la seguridad de Google y con la tecnología de nube más limpia de la industria.

«Este es el final de la ‘oficina’ como la conocemos», dijo Javier Soltero, vicepresidente y director general de Google Workspace. «A partir de ahora, los equipos deben prosperar sin reunirse en persona, proteger su tiempo para concentrarse en el trabajo más relevante y construir conexiones humanas de nuevas formas. Google Workspace brinda una experiencia con la cual, la mayoría de las personas ya está familiarizada y completamente integrada que ayudará a todos a tener éxito en esta nueva realidad, ya sea que te encuentres en una oficina, trabajando desde casa, en la posición en la línea de frente o interactuando con clientes.»

Google lleva décadas creando productos que son simples, fáciles de aprender a usar y que se anticipan a las necesidades de los usuarios de una manera útil. Más de 2,600 millones de usuarios, incluyendo también empresariales y educativos, eligen utilizar las herramientas de productividad y colaboración de Google cada mes.

En julio, Google anunció un espacio integrado para el trabajo, el primer paso en su visión de una experiencia unificada única que proporciona la mejor manera de crear, comunicarse y colaborar. Hoy estamos anunciando que este nuevo espacio integrado está disponible para todos los usuarios de Google Workspace (antes G Suite) y también, que, en los próximos meses, se extenderá a su versión gratuita, que estará disponible para cualquier persona con una cuenta de Gmail.

Creando una nueva experiencia

La experiencia de usuario de Google Workspace reúne cuidadosamente las herramientas básicas para la comunicación y la colaboración, como chat, correo electrónico, llamadas de voz y video, así como administración de contenido, en una sola experiencia unificada. Las nuevas funciones incluyen:

● Vistas previas en vínculos: disponible a partir de hoy, las vistas previas en vínculos en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones posibilitan a los usuarios visualizar el contenido de un vínculo sin dejar el documento original, lo que permite ahorrar y dar más tiempo para realizar el trabajo al no tener que cambiar entre aplicaciones y pestañas.

● Menciones inteligentes en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones: a partir de hoy, cuando @mencionas (usando @ asociado a su nombre de usuario) a alguien en un documento, una ventana emergente mostrará detalles que brindan contexto e incluso sugerirá acciones, como compartir el documento. Al conectar a los usuarios con personas y contenido relevante directamente en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, Google Workspace ayudará a los usuarios a hacer más cosas desde donde ya están.

● Creación de documentos en salas: en las próximas semanas, Google Workspace permitirá a los usuarios crear y colaborar de manera dinámica en un documento (Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones) dentro de una sala de Chat, sin tener que cambiar de pestaña o herramienta. Esto reducirá la complejidad y ayudará a garantizar que todos los miembros del equipo tengan visibilidad del trabajo relevante del proyecto.

● Picture-in-picture de Meet en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones: en julio, Google anunció que traería la funcionalidad de picture-in-picture de Meet a Gmail y Chat, para que los usuarios puedan ver y escuchar a las personas con las que están trabajando, mientras colaboran. En los próximos meses, Google implementará la función picture-in-picture de Meet en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, lo que significa que los usuarios obtendrán el beneficio de esas señales no verbales que vienen con poder ver la cara de alguien mientras colaboran en tiempo real.

Creación de documentos en salas

«No son sólo las empresas las que enfrentan la necesidad de transformarse; los colaboradores se encuentran en un período de transición a medida que se adaptan a una forma de trabajo cada vez más híbrida, y la tecnología juega un papel fundamental para lograrlo», dijo Angela Ashenden, analista principal de transformación del lugar de trabajo en CCS Insight. «La herencia de consumo de Google y los productos nativos de la nube lo sitúan en una posición única para guiar a los usuarios a través de un entorno laboral en evolución. Los usuarios están abrumados por la cantidad de herramientas y canales disponibles, y Google los está ayudando a acceder a estos flujos de trabajo dispares en un solo lugar.»

Nueva identidad de marca

La nueva marca Google Workspace refleja la visión de Google de un producto con una experiencia simple, útil y flexible con integración y colaboración en un mismo sitio. En las próximas semanas, los usuarios verán nuevos íconos de cuatro colores para Gmail, Drive, Calendar, Meet y nuestros productos Editor, que se asemejan a la misma familia y que representan el compromiso de Google Workspace de crear experiencias de colaboración y comunicación envolventes, todo con la utilidad de Google.

También llevaremos Google Workspace a nuestros clientes de instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro en los próximos meses. Los clientes del sector educativo pueden seguir accediendo a nuestras herramientas a través de G Suite for Education, que incluye Classroom, Tareas, Gmail, Calendar, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Meet. G Suite para organizaciones sin fines de lucro seguirá estando disponible para las instituciones elegibles a través del programa Google para organizaciones sin fines de lucro.

Ofreciendo más opciones a las empresas

Con el objetivo de brindar más opciones y que sea más fácil aprovechar al máximo Google Workspace, evolucionamos también nuestras opciones de suscripción para brindar alternativas más personalizadas para empresas pequeñas, que a menudo buscan realizar transiciones o implementaciones rápidas, así como para corporaciones de mayor tamaño, las cuales tienen necesidades más complejas y, que en muchos de los casos, requieren asistencia técnica en el transcurso de un ciclo de compra e implementación más largo. Todos los planes incluyen Gmail, Drive, Meet, Calendar, Chat, Docs, Sheets, Slides, Keep, Sites, Forms y Currents. Todas las nuevas opciones que entran en vigor hoy:

● Para las empresas medianas y pequeñas con 300 usuarios o menos, presentamos tres nuevas ofertas, las cuales están disponibles para ser adquiridas directamente en línea o a través de nuestros socios:

○ Business Starter (USD 6/por usuario): nuestra opción más asequible para pequeñas empresas que necesitan correo electrónico personalizado para su dominio.

○ Business Standard (USD 12/por usuario): para empresas que necesitan funciones de productividad más avanzadas, como reuniones más grandes y más almacenamiento.

○ Business Plus (USD 18/por usuario): para organizaciones que necesitan opciones de seguridad más sofisticada y administración avanzada de dispositivos móviles (MDM).

○ No hay cambio de precio en los niveles Starter y Standard desde el Basic y Business anteriores. La edición Business Plus es un nuevo precio para proporcionar capacidades más avanzadas a las PyMEs.

● Para las empresas más grandes, presentamos un conjunto de ofertas con funciones de productividad adicionales, controles administrativos de nivel empresarial y nuestras capacidades de seguridad y cumplimiento más avanzadas, disponibles tanto a nivel de equipo como de organización. Las ediciones empresariales están disponibles para su compra a través de nuestro equipo de ventas y nuestra extensa red de socios, con una variedad de suscripciones y precios según las necesidades de la organización.

● Para los equipos y departamentos que buscan una manera fácil de comenzar ofrecemos Essentials (USD 8/por usuario), que permite a los equipos comenzar rápidamente con las videoconferencias y nuestras modernas herramientas de colaboración sin tener que reemplazar o migrar de otras herramientas de email o calendario que ya usen.

● Para los clientes actuales

● Estos cambios no afectarán los contratos actuales. Las licencias de G Suite existentes y los servicios relacionados seguirán funcionando como lo hacen hoy, hasta que llegue el momento de la transición.

● Nuestros clientes actuales recibirán información adicional durante los próximos meses para identificar la ruta de transición que mejor se adapte a sus necesidades.

● Obtenga más información en nuestro centro de ayuda y en las preguntas frecuentes.

Acerca de Google Cloud

Google Cloud proporciona a las organizaciones infraestructura de vanguardia, capacidades de plataforma y soluciones para la industria. Ofrecemos soluciones en la nube de nivel empresarial que aprovechan la tecnología de punta de Google para ayudar a las empresas a operar de manera más eficiente y adaptarse a las necesidades cambiantes, ofreciendo a los clientes una base para el futuro. Clientes en más de 150 países recurren a Google Cloud como su socio de confianza para resolver sus problemas comerciales más críticos.

Vía CCKCentroamérica