Llega a Latinoamérica una EXperiencia altamente interactiva

(28/Jul/2020 – web) Bogotá, Colombia.- i3-Technologies, la empresa belga especializada en soluciones tecnológicas para el trabajo y la educación, presenta su nueva pantalla de alto rango i3TOUCH EX, que viene con tecnología infrarroja multitoque de alta precisión y aplicaciones útiles, lo que le permite brindar un alto desempeño al usuario.

En entornos corporativos la pantalla i3TOUCH EX ofrece un alto desempeño gracias a su tecnología infrarroja multitoque de alta precisión, que brinda una sensación de escritura casi tan fluida y precisa como usar papel y lápiz; esto sumado a su extensa garantía y sus potentes herramientas para transmitir y compartir contenido de manera remota entre grupos de trabajo, hacen de esta herramienta una inversión inteligente a largo plazo para las empresas.

También es perfecta para ambientes educativos donde se requiere resistencia al uso constante. Puede ser implementada en las escuelas, apoyando las clases tanto presenciales como remotas. En el salón de clases, por ejemplo, cautiva la atención de una manera muy estimulante con imágenes 4k hiperdetalladas, donde todas las personas pueden ver el contenido de la misma forma, ya que tiene vidrio antirreflejos y ángulos de visión optimizados. También puede mostrar valiosos contendidos educativos en realidad aumentada con la plataforma para educación i3LEARNHUB sin necesitar más dispositivos de apoyo.

La pantalla i3TOUCH EX brinda gran comodidad, ya que su conexión es compatible con cualquier dispositivo por medio de un cable USB-C, lo que significa que solo se requiere de un cable para conectar el audio, video, energía y función táctil con su computadora o celular, pero si no se desea usar cables también se puede conectar de manera inalámbrica con la aplicación gratuita i3ALLSync.

En materia de seguridad de la información, es importante destacar que ahora es posible generar un punto de conexión wifi blindado desde la i3TOUCH EX gracias a su función nativa de HotSpot, muy útil para generar una red wifi privada por cada sesión de trabajo.

El diseño y construcción de esta pantalla fue pensado para un producto de gama alta por la calidad de sus acabados, materiales y funcionalidad; un marco ultrafino y detalles en aluminio que, junto con las terminaciones sólidas, hacen que su estética sea totalmente lujosa. Además, es amigable con el medio ambiente y su consumo de energía es extremadamente bajo: la combinación de sensores de movimiento y luz para optimizar la experiencia de visualización en todas las condiciones de iluminación, mantiene el balance de consumo energético.

Por último y no menos importante, la pantalla i3TOUCH EX trae preinstalada la aplicación de presentación optimizada que responde mejor a las necesidades del usuario: EDU Studio para entonos de educación o BIZ estudio para entornos corporativos. Ambas aplicaciones son de descarga gratuita para usuarios i3 y son compatibles con dispositivos Windows, Android, Mac y iOS; permiten mostrar presentaciones inalámbricas, utilizar la pizarra blanca y hacer capturas de pantalla en el navegador web, presentación o cualquier aplicación y realizar en ellas anotaciones, todo desde una misma aplicación.

