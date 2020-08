Matebook D14, el futuro de las computadoras

HUAWEI, está enfocado en que todas las personas puedan tener artículos a su estilo, combinando la creatividad, lo moderno y la seguridad, es por ello que han creado la MateBook D14, que con 14 pulgadas de pantalla que llega abrirse hasta los 180 grados, permite mantenerla encendida sin necesidad de cargarla de 9 a 9 horas y media. Lo mejor es que su cargador es super ligero, y tiene una carga rápida que en poco tiempo, llena la batería de la computadora, permitiendo disfrutar de la movilidad de la computadora al máximo.

Otro beneficio innovador de la Matebook D14, es su cámara frontal, que al contrario de la mayoría de las computadoras, ¡Se encuentra en el teclado! Si, leíste bien, la cámara, es como un botón más del teclado de la computadora, que se activa solo si lo presionas, así que podrás olvidarte de tapar con una hoja o utilizar ventanas de plástico para proteger tu privacidad. Ahora nadie podrá verte si tu no lo permites, ya que cuando la cámara está guardada, no podrás captar nada. ¿Increíble no?

Esta computadora, es una de los pocos portátiles Windows que ofrece un verdadero sistema de flujo de información para trabajar cómodamente desde tu celular, ya que gracias a HUAWEI Share, al solo acercar tu teléfono móvil HUAWEI, tus datos se compartirán inmediatamente con la computadora, lo que permite aprovechar al máximo estas dos herramientas, sin necesidad de programas externos o pasarte los datos de un lugar a otro con largas esperas.

Asimismo, se ha incluido en la MateBook D14 el innovador Fingerprint Power Button, una característica popular de las computadoras portátiles de la marca que permite encender y desbloquear de manera segura la computadora, con una simple pulsación de tu dedo, reconociendo tus huellas digitales, podrás acceder a la computadora sin necesidad de más claves.

HUAWEI, está comprometido con que todos tengamos acceso a la mejor tecnología, de la manera más cómoda y segura. Gracias a sus alternativas tecnológicas, tenemos el futuro en nuestras manos, con la posibilidad de compartir datos, de la manera más sencilla mientras disfrutamos de la más alta gama de tecnología. No esperes más, el futuro está esperando por ti.

Vía Another