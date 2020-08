Nueva Carpeta Segura en la aplicación de Files

(7/Ago/2020 – web) Panamá.- Compartir un dispositivo puede ser beneficioso, pero conlleva el riesgo de que otros puedan acceder a contenido personal. Asegurarse de que la privacidad pueda ser una realidad para todos es prioridad para Google mientras continúan construyendo un Internet más inclusivo. Es por eso que están lanzando “Carpeta Segura”, una nueva funcionalidad en Files de Google.

Carpeta Segura es una carpeta encriptada con un PIN de 4 dígitos que protege tus documentos importantes, imágenes, videos y archivos de audio para que otros no puedan abrirlos ni acceder a ellos. La carpeta se bloquea de forma segura tan pronto como sales de la aplicación de Files, por lo que no se puede acceder a ninguno de sus contenidos cuando la aplicación está en segundo plano. Como protección de seguridad, te pedirá nuevamente tu PIN al reingresar a la aplicación. Incluso aquellos que no comparten dispositivos pueden beneficiarse al mantener seguros sus archivos más importantes.

La aplicación Files fue lanzada en 2017 para ayudar a los usuarios de teléfonos inteligentes a liberar espacio, administrar contenido y compartir archivos, muchos de los cuales viven en países que, a menudo, se quedan sin espacio a diario. Ahora, más de 150 millones de personas en todo el mundo usan Files regularmente cada mes, lo que reduce el estrés de administrar el contenido en sus teléfonos.

¿Y para las cosas que ya no necesitas en tu teléfono? Files puede seguir ayudándote a administrar tu contenido y hacer que tu teléfono se sienta como nuevo. Desde su lanzamiento, la aplicación ha:

● Eliminado más de 1 billón de archivos, lo que llevaría más de 30.000 años si tuvieras que limpiar un archivo duplicado, un meme viejo o un archivo basura manualmente cada segundo.

● Ahorrado más de 400 petabytes de espacio en los teléfonos de las personas, alrededor de 1.400 años de videos HD sin interrupción, para dejar espacio para los momentos importantes.

● Liberó alrededor de 12 GB de espacio por segundo, lo que equivale a 5.000 fotos por segundo, permitiéndote guardar más fotos que significan mucho para ti cuando lo necesitas.

La función de Carpeta Segura comenzará a implementarse en versión beta de Files de Google a partir de hoy y ampliarán gradualmente su disponibilidad a más personas en las próximas semanas. Puedes obtener la aplicación en g.co/getfiles para mantener tu contenido seguro, liberar espacio y hacer que tu teléfono se sienta como nuevo.

Fuente/Foto: CCKCentroamérica