Partners: «estamos aquí para ustedes»

(29/Abr/2020 – web) por Álvaro Camarena, Vicepresidente Senior de Canales para América Latina de Dell Technologies.- En estos tiempos sin precedentes las circunstancias cambian a diario, sin embargo, el compromiso con nuestros canales no cambia y nuestra prioridad sigue siendo apoyarlos para que continúen entregando soluciones tecnológicas que ayuden a nuestros clientes a adaptarse a los retos que demanda el mundo digital, que hoy es ya una realidad.

Entendemos que el financiamiento y la liquidez del flujo de efectivo juegan un papel importante en cualquier plan de continuidad comercial. Muchos canales pueden necesitar apoyo en esta área para ayudar a sus colaboradores a mantenerse productivos, mientras continúan llevando soluciones tecnológicas a nuestros clientes. Con esto en mente, hemos tomado medidas para apoyarlos con programas de capacitación y beneficios financieros.

Alivio financiero inmediato para canales:

• Dell Technologies proporcionará un pago único de los estímulos asignados al Fondo de Desarrollo de Mercado/ Desarrollo de negocio (MDF/BDF por sus siglas en inglés) de hasta el 50% de su saldo actual. Este pago puede ser tramitado entre el 13 de abril y el 20 de junio de 2020. Los canales con un plan aprobado pueden solicitar y recibir el pago inmediatamente antes de la ejecución de actividades de mercadotecnia. Esto proporcionará asistencia con el flujo de caja.

• Estamos ofreciendo sin costo las capacitaciones de implementación de servicios para Unity, VxRail y DP4400 las cuales ya están disponibles y lo estarán hasta el 31 de mayo de 2020 para los canales que son elegibles para desarrollar estas competencias.

• De igual forma, se están ofreciendo sesiones de capacitación grupal a precios especiales.

Dell Financial Services (DFS) un motor para apoyar a nuestros Partners

Dell Financial Services (DFS)* se ha posicionado como un asesor financiero de confianza durante los últimos 23 años. El año pasado financió $8.5B de dólares en soluciones de tecnología lo que ayudó a sus clientes con sus proyectos de transformación digital.

El equipo de expertos de Dell Financial Services brinda asesorías con respecto a la solución de leasing adecuada para las necesidades de cada cliente. El propósito es que, a través de opciones de financiamiento, los clientes puedan tener acceso a las soluciones de tecnología que les permitan alcanzar sus objetivos de negocio.

Ofrecen alternativas por país que facilitan a los clientes la adquisición de la solución de tecnología que requieren para afrontar sus necesidades actuales. Si desea conocer más puede escribir a DFS.Latam@Dell.com.

Con estos beneficios financieros esperamos poder apoyarlos para continuar ofreciendo a nuestros clientes las soluciones tecnológicas necesarias para adaptarse a esta nueva época digital.

Vía CCConsultorespma

