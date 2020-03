Presentamos las nuevas suscripciones Personal y Familiar de Microsoft 365

(31/Mar/2020 – web) por Yusuf Mehdi, Microsoft 365 Blog.- Ahora que muchos de nosotros trabajamos y aprendemos de manera remota más que nunca, estamos muy conscientes de todas las formas en que la vida puede interrumpir al trabajo y el trabajo puede interrumpir la vida. Nunca ha sido tan importante mantenerse conectados y al tanto de las cosas que importan. En las últimas semanas, hemos compartido lo que Microsoft hace para ayudar a organizaciones, empleados, profesores, padres y estudiantes en estos momentos desafiantes. Además, lanzamos un nuevo sitio web para que las familias descubran herramientas y recursos de Microsoft que les ayuden a estar conectados, aprender y jugar en casa. Alineados con nuestra misión de impulsar a cada persona y organización en el planeta a que consigan más, queremos ayudarles a ustedes y a sus familias a través del trabajo, la escuela, y la vida.

En esta ocasión, ofrecemos un poderoso conjunto de aplicaciones y servicios gratuitos para ayudarles a crear, compartir, conectar y colaborar con sus amigos y familia a través de la web y en dispositivos Windows, macOS, iOS y Android. Utilizadas por más de medio millón de personas, las aplicaciones gratuitas de Office, Word, Excel, PowerPoint, Skype, Outlook, OneNote y OneDrive, permiten la autoría colaborativa y chat en video para organizarse y reunirse. Estamos comprometidos con mejorar e innovar estas experiencias cada día.

Adicional a esto, más de 38 millones de personas se suscriben a Office 365, que incluye las aplicaciones de escritorio de Office más actualizadas y modernas, 1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive por persona (suficiente para almacenar miles de fotos en alta resolución o cientos de horas en video), 60 minutos de Skype para llamar a teléfonos móviles o líneas fijas, seguridad avanzada para protegerlos de malware y phishing, y soporte técnico continuo.

Hoy, nos emociona anunciar que el 21 de abril, Office 365 se convertirá en Microsoft 365: una suscripción que les ayudará a sacar el máximo provecho a su tiempo, conectar y proteger a sus seres queridos, y desarrollarse y crecer. Como una evolución de Office 365, Microsoft 365 está construido sobre la misma base que Office, con nueva IA, contenido enriquecido y plantillas, así como experiencias basadas en la nube para ayudarlos a convertirse en mejores escritores, presentadores, diseñadores, gerentes de sus finanzas y a profundizar relaciones con la gente que está en su vida. Estas experiencias comienzan a distribuirse hoy y llegarán a los más de 38 millones de suscriptores Office 365 en los próximos meses.

Además, hoy revelamos dos nuevas experiencias Microsoft 365, de las que se distribuirá su versión previa en los próximos meses: una nueva aplicación Microsoft Family Safety, diseñada para mantener a su familia segura en ambos mundos: el físico y el digital; y nuevas funciones en Microsoft Teams que los acercarán a sus amigos y familia para conectar y colaborar de manera más profunda en las cosas que más les importan.

Por último, el nuevo navegador Microsoft Edge da otro paso adelante con nuevas funciones para protegerlos en la web con Password Monitor, y para simplificar la investigación con Collections. Pueden conocer más sobre las nuevas funciones de Edge aquí.

Sacar a su mejor escritor con Microsoft Editor

Escribir no se les facilita a todos. De hecho, nuestra investigación muestra que alrededor de la mitad de nosotros aspiramos a ser mejores escritores. Es por eso que hoy, revelamos una expansión importante en Microsoft Editor, un servicio impulsado por IA disponible en más de 20 idiomas, ahora accesible a través de Word y Outlook.com, y como una extensión independiente en el navegador para Microsoft Edge y Google Chrome. Ya sea que escriban un documento para la escuela o que quieran actualizar su perfil de LinkedIn, Editor les ayudará a mejorar su redacción a medida que escriben.

Todos los usuarios pueden acceder a las capacidades esenciales de Editor, como ortografía y gramática básica a través de Word, Outlook.com, y la web. Sin embargo, los suscriptores de Microsoft 365 Personal y Family tienen acceso a gramática y refinamientos de estilo avanzados para escribir con más claridad y precisión. A continuación algunas de las exclusivas maneras en las que los suscriptores de Microsoft 365 pueden obtener aún más del servicio Editor:

• Cuando saben lo que quieren decir pero no encuentran la manera ‘correcta’ de hacerlo, sólo resalten un enunciado y den clic derecho en Rewrite Suggestions. Esta función en Word puede ofrecer ideas para ayudarles a refrasear enunciados para un impacto o claridad mayores mientras se mantienen fieles a su significado original.

• Por primera vez en Word, el verificador de similitud de Editor aprovecha las capacidades de comprobación de plagio para apoyar a los escritores en la creación de contenido original y, cuando sea necesario, insertar citas relevantes directo en sus documentos con un solo clic. Esta herramienta permite a los escritores enfocarse menos en las mecánicas de la escritura y más en el contenido. A los profesores les encanta que el verificador de similitud ayude a los estudiantes a aprender cómo citar contenido de manera apropiada.

• Recomendaciones adicionales de estilo que incluyen claridad, concisión, formalidad e inclusividad, asisten a los suscriptores de Microsoft 365 para escribir con más confianza sus documentos, emails, y en la web. Por ejemplo, la recomendación de lenguaje inclusivo puede sugerir refinamientos para ayudar al escritor a evitar prejuicios involuntarios al sugerirle probar un término como “police officer” en lugar de “policeman”.

Convertirse en mejores presentadores en PowerPoint

Uno de los miedos más comunes en todo el mundo es hablar en público. Presenter Coach en PowerPoint puede ayudar con esto. Mientras ensayan, Presenter Coach utiliza IA para detectar si hablan muy rápido, si dicen “uhmm” muchas veces, o si sólo leen el texto de sus diapositivas.

A partir de hoy, presentamos dos nuevas funciones impulsadas por IA en Presenter Coach de PowerPoint en exclusiva para los suscriptores de Microsoft 365: monotonía y refinamiento del habla. Con monotonía, Presenter Coach escuchará su tono de voz y les dará comentarios en tiempo real para sugerir agregar alguna variación cuando sea necesario. Con refinamiento de habla, Presenter Coach les brindará sugerencias gramaticales, incluida cómo frasear mejor su discurso. Estas nuevas funciones de Presenter Coach estarán disponibles para todos a través de una versión previa gratuita, y más adelante sólo para suscriptores de Microsoft 365.

Pongan en marcha su creatividad en Word, Excel y PowerPoint

A todos les encantaría ser más creativos en sus presentaciones y documentos para comunicar mejor su mensaje, pero en ocasiones toma más tiempo del quisiéramos. Ahora, PowerPoint Designer les ayuda a ser más creativos mientras les ahorra tiempo. Por ejemplo, con un solo clic, pueden transformar texto en una hermosa línea de tiempo. O cuando agregan una imagen a su diapositiva, Designer generará de manera automática varios diseños de diapositiva para elegir. Para dar un mayor impulso a su creatividad, ofrecemos a los suscriptores de Microsoft 365 acceso exclusivo a más de 8 mil hermosas imágenes y 175 videos en loop de Getty Images, además de 300 nuevas fuentes y 2,800 nuevos iconos para crear documentos de alto impacto y con un gran atractivo visual. Y pueden utilizar todo este nuevo contenido también en Word y Excel.

Para arrancar con su proyecto escolar, laboral o familiar y ahorrar tiempo, los suscriptores de Microsoft 365 también tienen acceso exclusivo a más de 200 nuevas plantillas premium a través de Word, Excel y PowerPoint. Encuentren increíbles plantillas para ayudarles a diseñar su currículo, invitación de bodas, boletines; incluso hay plantillas para imprimir libros para colorear y gráficos de recompensa para mantener interesados a los niños en casa.

Manejen sus Finanzas sin problemas con Money en Excel

Manejar el dinero es una de las cosas que más estresan a la gente y las familias. Por lo general, la gente da seguimiento a sus gastos a través de una variedad de aplicaciones y hojas de cálculo. Hoy, anunciamos Money en Excel, una nueva solución para los suscriptores de Microsoft 365 que facilita manejar, dar seguimiento y analizar su dinero y sus gastos en un solo lugar, Excel.

Mediante un seguro y simple proceso que conecta sus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito, incluidos bancos minoristas y uniones comunitarias de crédito, Money en Excel les permite importar transacciones y estados de cuenta de manera automática y personaliza su libro de trabajo aprovechando las funciones enriquecidas de Excel. Les puede ayudar a mejorar sus hábitos de gastos al brindar información de valor personalizada sobre cuanto gastan en categorías como despensa cada mes y ofrece alertas proactivas sobre cambios de precio para pagos recurrentes, cargos bancarios, advertencias de sobregiro, y más. Money en Excel les da las herramientas para ayudarles a conseguir sus metas financieras. Money en Excel comenzará a estar disponible en los próximos meses (primero en Estados Unidos).

Exploren temas a detalle con nuevos tipos de datos y plantillas inteligentes en Excel

Mucha gente utiliza Excel para dar seguimiento y analizar datos para tomar decisiones al crear todo, desde simples listas hasta elaborados modelos. Encontrar, recolectar, organizar y actualizar estos datos es un desafío y consume tiempo. Hoy, anunciamos una manera diferente de interactuar con sus datos. Con los nuevos tipos de datos, podrán darle sentido a sus datos a medida que Excel brida un significado más profundo para más de 100 temas. Estos incluyen comida, películas, lugares, química, e incluso Pokémon. Ahorren tiempo al convertir texto y números simples en un tipo de dato y Excel mostrará tarjetas de datos visuales e interactivas, e imágenes, que brindan una mejor representación de sus datos.

¿Cómo funciona? Digamos que quieren comenzar a dar seguimiento a su nutrición. Sólo ingresen un alimento como “aguacate” y al convertirlo en un tipo de dato de Comida, Excel les ayudará a acceder a su información nutricional. O tal vez su familia quisiera adoptar un perro. Pueden evaluar diferentes tipos de razas con el tipo de dato Animal, que les brinda imágenes, características, e incluso sus temperamentos, para que puedan crear una tabla y compararlas de manera sencilla. Con los tipos de datos, toda la información puede ser actualizada de manera sencilla, para que siempre tengan los datos más recientes y relevantes. Cualquiera puede acceder a los tipos de datos Stocks y Geografía en Excel para la web. Y los suscriptores de Microsoft 365 tienen acceso exclusivo a más de 100 nuevos tipos de datos impulsados por Wolfram Alpha. Como suscriptores de Microsoft 365, los tipos de datos les dan la oportunidad de:

• Reunir, organizar y analizar la información que necesitan de manera sencilla, en un solo lugar, sin la dificultad de encontrar, copiar y actualizar los datos.

• Utilicen las nuevas plantillas inteligentes con tipos de datos para hacer más. Estos les ayudarán a prepararse para mudarse a una nueva ciudad, dar seguimiento a su alimentación, o ayudar a sus hijos a aprender química.

Los nuevos tipos de datos y las plantillas inteligentes estarán disponibles para Office Insiders en estos meses y para los suscriptores de Microsoft 365 Personal y Familia en los Estados Unidos en los próximos meses.

Organicen su tiempo a través del trabajo y la vida con Outlook

Manejar las reuniones de trabajo con las citas personales puede ser complicado, en particular si sus calendarios de trabajo y personal no están conectados. Hoy, anunciamos nuevas funciones en Outlook en la web que les ayudan a manejar todos sus compromisos, tanto de su trabajo como de su vida personal, en un solo lugar. Con estas nuevas funciones, pueden ligar sus calendarios para mostrar su disponibilidad en su cuenta laboral, siempre manteniendo privacidad sobre los detalles de sus citas personales y sus reuniones de negocios.

También anunciamos la expansión de Play My Emails en Android, con lo que Cortana brinda una lectura inteligente de sus emails. Play My Emails les puede ayudar a estar al tanto y actuar sobre lo nuevo en su bandeja de entrada, ya sea que estén a la mitad de su traslado al trabajo o la casa o preparándose en la mañana, para que puedan estar presentes al cien por ciento cuando estén en casa. Para habilitar aún más las actividades de manos libres, ahora pueden utilizar Microsoft Search que reconoce el lenguaje natural en iOS y Android. Tan solo encuentren sus resultados de manera más rápida y sencilla a través del lenguaje que utilizan a diario para filtrar y acotar su búsqueda: sólo hablen o tecleen. La nueva funcionalidad de búsqueda y la disponibilidad de Play My Email en Android comenzarán a distribuirse en los próximos meses.

Profundicen su conexión con familia y amigos con Skype y Microsoft Teams

Mantenernos conectados con nuestros seres queridos nunca había sido tan importante como ahora. Nos complacce ofrecer herramientas como Skype para ayudar a la gente a seguir en contacto con familiares y amigos a través de chat y videollamadas. De manera reciente, hemos visto incrementos significativos en el uso de Skype. Skype ha visto un incremento en el uso diario de la aplicación: hoy lo usan 40 millones de personas todos los días, un incremento del 70% mensual, también hemos visto un incremento del 220% en minutos de llamada de Skype a Skype. Para ayudar a la gente a conectarse aún más rápido, acabamos de presentar una nueva función en Skype llamada Meet Now, que les permite crear reuniones en video de manera sencilla en tan solo tres clics, de manera gratuita, sin registrarse o requerir de alguna descarga.

En el trabajo, cada día más de 44 millones de personas utilizan Microsoft Teams. A la gente le encanta Teams porque es el único centro para el trabajo en equipo que les permite chatear, realizar video conferencias, hacer llamadas y colaborar desde un mismo lugar. Y aunque Teams es increíble para trabajar, todos batallamos para manejar las responsabilidades tanto en el trabajo como en la casa. Utilizamos varias aplicaciones y herramientas desconectadas entre sí, como calendarios, email, mensajería, y documentos para manejar todo eso.

Para brindar una aplicación que ayude a manejar el trabajo y la vida y profundice su conexión con aquellos que más les importan, hoy ponemos en versión previa nuevas funciones que llegarán a Microsoft Teams para su vida personal.

Con estas nuevas funciones que llegan a Teams, pueden conectarse, mantenerse organizados y colaborar con la familia y amigos. Creen grupos para planear viajes con amigos, organicen una reunión de vecinos o su siguiente reunión del club de lectura. Podrán conectarse a un chat grupal, hacer videollamadas, colaborar en listas de pendientes compartidas y asignar tareas a personas específicas, coordinar agendas, compartir fotos y videos, todo en un solo lugar. Teams les da las herramientas para manejar su vida diaria sin problemas; compartir su lista de despensa, organizar calendarios familiares, almacenar información importante como las contraseñas de Wi-Fi e información de cuentas, e incluso ver actualizaciones de ubicación cuando un ser querido llegue a casa o a otras ubicaciones como el trabajo o la escuela.

Estas nuevas funciones llegarán en versión previa a la aplicación móvil de Microsoft Teams en los próximos meses. Por el momento, los invitamos a conectar con amigos y familia a través de chat y videollamadas a través de Skype.

Protejan a su familia en el mundo digital y el físico con Microsoft Familiy Safety

Muchos padres utilizan múltiples aplicaciones de tiempo en pantalla y servicios basados en ubicación para ayudar a asegurar que sus familias están seguras en los mundos digital y físico. Revelada hoy, Microsoft Family Safety es una nueva experiencia móvil que llegará a iOS y Android para los suscriptores de Microsoft 365.

Microsoft Family Safety impulsa a las familias para ayudar a proteger a sus seres queridos al brindarles las herramientas e información para comenzar una conversación que promueva hábitos más saludables tanto en línea como en el mundo real. La nueva aplicación Microsoft Family Safety es la única aplicación que gestiona el tiempo de pantalla a través de PC Windows, Android y Xbox, a la ve que les da tranquilidad cuando sus hijos no estén en casa.

Microsoft Family Safety les ayuda a mantenerse conectados con la función de compartir ubicación y las notificaciones cuando un miembro de la familia llega o sale de una ubicación como la escuela, el hogar o el trabajo, para ayudarles a tener la tranquilidad de que su familia está donde debe estar. Y, para los conductores del hogar con poca experiencia de manejo, pueden utilizar reportes de conducción para ayudar a construir mejores hábitos tras el volante con la tranquilidad de saber que no compartimos su información con terceros, como compañías de seguros.

También podrán proteger a sus niños a medida que exploran y juegan en línea y en sus dispositivos. La aplicación Microsoft Family Safety les ayuda a entender cómo pasan el tiempo sus niños a través de su Xbox, PC Windows 10, y teléfonos Android, además pueden establecer límites para ayudar a promover hábitos digitales sanos. Adicional a esto, podrán ayudar a alejarlos del contenido que sientan que no es apropiado para su edad a medida que comienzan a navegar la web.

Comenzamos con una versión previa limitada de la aplicación a través de iOS y Android que estará disponible en los próximos meses.

Accedan a aplicaciones populares de bienestar, creatividad y enriquecimiento

El bienestar, la creatividad y el enriquecimiento juegan roles importantes en ayudarles a ser su mejor versión. Así que, además de todo el nuevo valor en las suscripciones de Microsoft 365 Personal y Familiar, anunciamos que los suscriptores recibirán acceso por tiempo limitado a aplicaciones populares y servicios premium como Adobe, Bark, Blinkist, Creative Live, Experian, Headspace, y TeamSnap. En Estados Unidos, estas tienen un valor de más de $500 dólares. Visiten esta página para conocer más sobre el programa de beneficios de socio para los suscriptores de Microsoft 365 Personal y Familiar.

Suscripciones Microsoft 365 Personal y Familiar disponibles a nivel general el 21 de abril – más valor, mismo precio

Las nuevas funciones de Office comienzan a distribuirse a partir de hoy a los clientes de Office 365. Las suscripciones de Microsoft 365 Personal y Familiar estarán disponibles a nivel mundial el 21 de abril de 2020. Con las suscripciones de Microsoft 365 Personal y Familiar ustedes obtienen todo en Office 365, como aplicaciones premium de escritorio de Office, 1 TB de almacenamiento en la nube por persona, 60 minutos de Skype para llamadas a teléfonos móviles y líneas fijas, funciones avanzadas de seguridad para protegerlos de ataques de malware y phishing, soporte técnico continuo, además de todas las nuevas funciones y beneficios anunciados hoy. Microsoft 365 Personal cuesta $6.99 dólares al mes. Para el mejor valor, una familia de hasta seis personas puede utilizar Microsoft 365 Family por $9.99 dólares al mes.

Para conocer más sobre las suscripciones Personal y Familiar de Microsoft 365 así como la disponibilidad de mercado e idioma de las nuevas funciones que anunciamos, visiten esta página. Para más información sobre los cambios que anunciamos que llegarán a Microsoft 365 para negocios y los planes de Microsoft 365 Apps para Empresa, visten esta página.

