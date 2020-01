Razer gana dos premios oficiales Best of CES

(13/Ene/2020 – web) Las Vegas, EE.UU.- Razer™, la marca global líder en estilo de vida para jugadores, tuvo otra participación fructífera en el CES 2020, el evento anual de tecnología de consumo más grande del mundo, en donde ganó más de una docena de premios, incluyendo el Best Gaming Product y el People’s Choice Award for Engadget’s Best of CES. Esta es la octava ocasión en la historia de la compañía que recibe este prestigiado reconocimiento.

Razer anunció los siguientes productos en el marco del CES 2020:

• Razer Eracing Simulator. Una experiencia de eracing inmersiva en colaboración con Vesaro, Fanatec y SimPit para ofrecer a los atletas de las carreras virtuales el entorno más realista para entrenar y competir. Aquí puede consultar más detalles.

• Razer Kishi Universal Mobile Gaming Controller. Para dispositivos Android e iOS, ofrece a los jugadores móviles una solución táctil con un D-pad, cuatro botones de acción y dos thumbsticks. El control cuenta con conectividad de latencia casi cero a fin de asegurar que cada entrada se registre con precisión, una funcionalidad imprescindible cuando se juega en la nube. Consulte aquí más detalles.

• Razer Sila 5G Home Router. Un concepto revolucionario que le permite a los usuarios liberarse de los proveedores de servicios de Internet (ISP) tradicionales utilizando la tecnología inalámbrica 5G. El objetivo es proveer conexión a Internet a dispositivos en sus hogares y cuando están en movimiento. Consulte aquí más detalles.

• Razer Tomahawk Gaming Desktop. Un escritorio modular ultra compacto con un diseño sin herramientas para una actualización sencilla. El chasis compacto incluye un procesador Intel® Core™ i9, y una GPU de escritorio que ofrece a los usuarios todo el poder sin ocupar mucho espacio. Consulte aquí más detalles.

Durante el desarrollo del CES 2020, Razer también exhibió su línea más reciente de Razer Blades, equipadas con los procesadores más recientes 10th Gen Intel® Core™ i7, capaces de alcanzar velocidades de reloj de hasta 5GHz, y paneles con frecuencias de actualización de 300Hz.

LISTA DE PREMIOS OBTENIDOS EN EL CES 2020

Al momento de redactar el presente comunicado, Razer había recibido premios y reconocimientos de los siguientes medios:

Razer Blade Stealth 13, GTX 1650

• Premiado, Consumer Technology Association (CTA), Innovation Awards

Razer Kishi Universal Mobile Gaming Controller

• Best Gaming Product, Engadget Best of CES

• People’s Choice Award, Engadget Best of CES

• Editor’s Choice, SlickDeals

• Best of CES, Android Police

• Best of CES, Android Headlines

• Best in Show, GottaBeMobile

• Best of CES, Pocket-lint

Razer Sila 5G Home Router

• Best in Show, Trusted Reviews (UK)

• Best of CES, Android Headlines

Razer Tomahawk Gaming Desktop

• Top Pic – Gaming Desktop, Mashable

• Best of CES, Ubergizmo

• Best of CES, TheBigTechQuestion

• Best in Show, M3 de IDG (SE)

• Best of CES, ExpertReviews

