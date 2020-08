Respaldo garantizado para que la diversión no se detenga: soluciones para gamers

Schneider Electric apunta a la innovación manteniendo el desarrollo de soportes que proveen seguridad y garantizan la continuidad de la conectividad, especialmente dirigidos al segmento de los gamers.

(4/Ago/2020 – web) Centroamérica.- El crecimiento del mercado de los gamers o consumidores de videojuegos es creciente y con ello sus requerimientos en cuanto a recursos que ofrezcan respaldo a su desempeño. Se conoce que en 2019, el mercado mundial de videojuegos generó 152,1 billones de dólares, representando Latinoamérica 10% de ese mercado.

La demanda de los gamers para adquirir un equipamiento atractivo, cómodo, completo y de calidad ha orientado a la industria a desarrollar variedad de consolas, pantallas, teclados, sillas, mouses, controladores y juegos diseñados, específicamente, para este segmento.

El gamer hace importantes inversiones para disfrutar del juego al nivel que desea, pero pocas veces se detiene a considerar el respaldo que requieren sus equipos tomando en cuenta que las consolas se mantienen como los dispositivos con mayor crecimiento en la categoría, pese a que el consumo a través de dispositivos móviles ha venido aumentando; y que 70% de los usuarios utiliza conexión a internet para mejorar la experiencia de sus videojuegos.

“La realidad es que este es un mercado que se ha vuelto muy especializado a nivel de infraestructura de TI (tecnología de la información), entonces el jugador desde su casa o el centro de gaming debería procurarse una buena conectividad y la protección de sus equipos” indica Mario Maldonado, vicepresidente División Secure Power de Schneider Electric México y Centroamérica.

Añade que “además de la búsqueda de una experiencia real, el gamer desea mantener su sesión sin interrupciones, entonces conectarse a internet y salirse de un juego o perder la continuidad puede causar tiempo inactivo, penalizaciones o pérdida de recompensas dentro del juego o sanción del equipo con el que está colaborando en la red, afectando su desempeño y tiempo invertido en superar cada reto. Es por esta razón que se requieren equipos de soporte que maximicen la continuidad de la operación de los equipos garantizando que en ningún momento se perderá la calidad de la conexión”.

En el mercado, Back UPS Pro de Schneider Electric regula el voltaje de entrada de forma automática, proveyendo al equipo con el consumo y la continuidad energética requerida, asegurando con ello, la continuidad de la operación de las consolas, los periféricos y en consecuencia de los videojuegos. Además de cuidar los equipos, este recurso garantiza que el gamer se mantenga conectado todo el tiempo.

Back UPS Pro cuenta con dos puertos USB en la parte frontal, que facilitan cargar dispositivos móviles, por ejemplo, aprovechando el tiempo en que se está jugando, además tiene un display que indica la operación del equipo y el nivel de carga de la batería.

Al darse un corte de energía, el UPS transfiere la carga hacia las baterías que comienzan a suministrar la energía de respaldo. Este cambio o tiempo de transferencia ocurre en cuestión de milisegundos, lo cual garantiza que no hay interrupción en la operación del monitor o la consola, teniendo incluso la capacidad de conectar el módem del internet al UPS para que no pierda la conexión de tal forma que el sistema siga operando sin importar si hay energía eléctrica o no. Además, los equipos Back UPS Pro ofrecen garantía de 3 años para reparación o sustitución, una de las mejores garantías del mercado.

Otro complemento para un equipamiento seguro es el supresor de picos de tensión, una regleta multicontacto para la conexión de los componentes que ayuda a proteger la inversión hecha por gamers en componentes y dispositivos. Ofrece un alto nivel de protección ante los picos de voltaje, esto es importante porque todas las instalaciones eléctricas generan picos, que con el uso y el paso del tiempo dañan los equipos o reducen su tiempo de vida. Este supresor de picos tiene capacidad hasta para 12 contactos.

Schneider Electric apunta a la innovación manteniendo el desarrollo de líneas de equipos que proveen continuidad y confiabilidad, especialmente dirigido al segmento de los gamers, para que la diversión no se detenga.

Vía Up Grade Comunicación