RISCCO realizó sondeo sobre la preparación de las empresas respecto a la Ley de Protección de Datos

(20/Ene/2020 – web) Panamá.- A partir de marzo de 2021, entra en rigor la protección de datos personales (Ley No. 81 de 2019) que establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan el tratamiento de datos de carácter personal.

Esta ley aplica a todos los datos personales de nacionales y extranjeros cuyas bases de datos se encuentren en Panamá o que el responsable del tratamiento de esos datos esté domiciliado en el país.

El cumplimiento de esta ley representa un cambio de cultura, elaboración de políticas-procedimientos y sensibilización en la organización, que son algunos de los elementos necesarios para cumplir con la Ley. Aunque muchas organizaciones asignan este proyecto al área de tecnología de información y/o seguridad, hacerlo, es el primer error al tratar de estar en cumplimiento con la Ley.

RISCCO, empresa panameña, independiente y dedicada de manera exclusiva, a la consultoría en riesgo tecnológico, peritajes informáticos, seguridad de información y auditoría interna, realizó un sondeo sobre este tema entre el 7 y 13 de diciembre de a 465 Ejecutivos en Panamá, de los cuales sólo 121 participantes contestaron el sondeo.

75% de los participantes está claro en que cumplir con la Ley requerirá crear-mejorar políticas, procesos, procedimientos, así como también, tener personal de planta para lidiar con los requerimientos establecidos en la Ley.

El 47% de los participantes pertenece al sector Finanzas (Bancos, seguros, valores), el 10% a comercio, industria y salud, el 12% a gobierno, el 7% Telecomunicaciones, Logística, Energía, Construcción, Tecnología e Industria, mientras que el 24% pertenece a otros sectores no especificados.

Entre los resultados del sondeo, el 18% de los encuestados informó que con relación a la Ley No. 81 de 2019, su organización ha realizado un «Gap Analysis» y plan de trabajo para cumplir con la misma. Sin embargo, un 35% está trabajando en eso, pero un 47% no está preparado.

De los encuestados el 41% conoce parcialmente cuál será el impacto en su organización cumplir con la Ley No. 81 de 2019 relacionada con la Protección de Datos Personales, mientras un 29% no tiene conocimiento.

Solamente el 30% de los encuestados si tiene conocimiento del impacto en su empresa para poder cumplir con la ley.

A un año y unos meses, el nivel de avance en cuanto a la preparación que tienen las organizaciones para cumplir con la Ley, sólo el 16% tiene un avance alto, 62% de los encuestados afirma que tienen poco avance y 22% no poseen ningún avance.

El 100% de los encuestados está claro en que no cumplir con la Ley No. 81 de 2019 traerá consecuencias para su organización.

“A nueve meses de haber sido promulgada la Ley, los resultados del sondeo evidencian poco avance en trabajar en su cumplimiento. Aunque la fecha en que entrará en vigencia pareciera distante (marzo de 2021), lo cierto es que con el día a día de las organizaciones y la dedicación que se requiere para cumplir con la Ley, quince meses, no es un tiempo holgado.” Pronunció Antonio Ayala I., Vicepresidente Ejecutivo y Fundador de RISCCO.

“Hay que sumarle que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, no ha reglamentado la Ley. Las organizaciones no deben esperar que se emita la reglamentación, ya que, hacerlo es la antesala a no cumplir con la Ley en marzo de 2021. Los ciudadanos y la presión que ejercen en los reguladores, deja poco espacio a las organizaciones para maniobrar sobre si deben cumplir o no con la Ley de forma efectiva.” Afirmó Raúl Lezcano, Gerente Senior de RISCCO.

A la fecha de este sondeo, US$230,000,000, es la multa más alta, impuesta a la aerolínea British Airways por la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido (ICO, por sus siglas en inglés, la agencia de protección de datos y transparencia) desde la adopción de GDPR en 2018.

“Si bien es cierto que las multas contenidas en la Ley No. 81 son irrisorias al compararlas con otras latitudes, sería poco serio apalancarse en tal hecho y no ver el costo a la imagen corporativa que tendría un evento adverso como la fuga, copia o hurto de una base de datos, que contenga datos personales.” añadió Lezcano.

