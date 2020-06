Sácale provecho a Google con tu Samsung Galaxy

(25/Jun/2020 – web) Panamá.- El día a día nos obliga a mantenernos conectados, no sólo por nuestro trabajo, sino también por nuestra salud y felicidad. Somos, por naturaleza, criaturas sociales. La tecnología hace posible esta conexión y nos permite obtener resultados eficientes en lo laboral, pero además, es una herramienta para resolver muchas necesidades de la vida cotidiana de manera rápida y eficiente.

En estos momentos es súper importante que le demos un buen uso a todas las herramientas que tenemos al alcance en nuestros dispositivos, bien sea para realizar operaciones bancarias; revisar o enviar correos electrónicos; gestionar compras online; incluso para acceder a clases virtuales o realizar una videoconferencia.

Una variante importante es cuán conectado puedes estar y el acceso que puedas lograr con aplicaciones de uso frecuente como Google, YouTube y otras. Samsung ha desarrollado y fortalecido su alianza con Google, y continúan ofreciendo una experiencia en la productividad y confiabilidad en el uso de sus dispositivos. Esto gracias a que esta cooperación única garantiza constantes actualizaciones en el sistema Android, soporte en seguridad y acceso garantizado a las aplicaciones más utilizadas por los usuarios, tales como YouTube, Waze, Gmail, Google Maps y Google Classroom, entre muchas otras.

Mantenerse productivo

Estar lejos de su oficina puede reducir su productividad y, con ello, su sentido de normalidad. Para estar al tanto de su trabajo y seguir sintiéndose conectado con sus compañeros, aproveche las numerosas funciones de productividad de su dispositivo Galaxy. Google Duo es una excelente herramienta para sostener reuniones e incluso encuentros familiares a la distancia.

Google Duo es compatible con todos los sistemas operativos, por lo que no está limitado con quién puede chatear. El Galaxy S20 admite un video chat con hasta ocho participantes a la vez para que puedas reunir a todo su grupo de amigos o sostener una reunión de trabajo en un solo video chat de alta calidad.

Otra aplicación muy útil es Google Classroom, la plataforma gratuita de gestión de aprendizaje de Google. Esta herramienta de Google permite gestionar las clases online, y puede utilizarse tanto para el aprendizaje presencial, a distancia, o incluso mixto. Se podrán crear documentos, compartir información en diferentes formatos, agendar reuniones y realizarlas virtualmente. Los alumnos también podrán acceder desde cualquier dispositivo a sus clases, sus apuntes o sus tareas asignadas.

Mantenerse entretenido

En este momento, mantenerse en contacto con las noticias es importante, pero también puede ser abrumador con nueva información y notificaciones que llegan minuto a minuto. Cuando necesite un descanso, descubra un conjunto de servicios de entretenimiento directamente en su dispositivo Galaxy.

Con nuestra asociación de Spotify, escuche la música y los podcasts que amas más fácilmente que nunca. Reciba recomendaciones personalizadas a través de una integración entre las rutinas de Spotify y Bixby, y despiértese con la música relajante creando una rutina de Bixby basada en el tiempo para activar todas las mañanas. Y si no desea molestar a su familia o compañeros de cuarto con su escucha, empareje sin problemas sus Galaxy Buds+ a su teléfono inteligente Galaxy para usarlo durante todo el día. E incluso si aún no tiene Spotify Premium, no se preocupe. Aproveche nuestra prueba gratuita de 6 meses para los nuevos suscriptores Premium, para que pueda obtener toda su música favorita al instante.

Tanto Google como Samsung son compañías líderes a nivel mundial en sus respectivos segmentos. En los últimos años han fusionado su poder tecnológico ofreciendo beneficios únicos que ninguna otra marca ofrece a los usuarios. Por ejemplo, al comprar un Galaxy S20, es posible acceder a una suscripción de YouTube Premium gratis por cuatro meses.

Asimismo, todos los Smartphones y Tablets Galaxy de Samsung cuentan con un soporte continuo de actualizaciones hasta por 4 años, que mejoran el rendimiento del sistema operativo Android, optimizando su rendimiento y extendiendo el período de vida del producto, al tiempo que garantizan la seguridad de los datos personales de los usuarios mediante parches de seguridad.

Vía The Prism Group