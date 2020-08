Samsung presenta cinco nuevos dispositivos Galaxy para potenciar el trabajo y el juego

(5/Ago/2020 – web) Panamá.- Hoy, Samsung Electronics Co., Ltd. organizó su primer evento virtual Galaxy Unpacked transmitido en vivo desde Corea para presentar un nuevo conjunto de dispositivos de gran potencia. Durante el evento, se revelaron cinco dispositivos que se integran a la perfección para capacitar a los consumidores que navegan por un mundo rápidamente cambiante: Galaxy Note20 y Galaxy Note20 Ultra, la línea Note más potente hasta el momento; Tab S7 y S7+, tabletas versátiles para productividad y creatividad; Galaxy Watch3, un reloj inteligente premium junto con funciones de salud avanzadas; Galaxy Buds Live, auriculares elegantes y ergonómicos con una calidad de sonido superior; y Galaxy Z Fold2, el teléfono inteligente plegable de próxima generación con mejoras.

“Nunca antes hemos dependido de la tecnología como lo hacemos hoy. Así es como nos mantenemos conectados mientras navegamos por los desafíos extraordinarios enfrentados en el mundo», dijo el Dr. TM Roh, presidente y jefe de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics.» La tecnología debe hacer la vida más fácil, no más compleja. Por eso hemos introducido cinco nuevos dispositivos de potencia. Solos, estos dispositivos son herramientas poderosas para ayudarlo a maximizar el trabajo y el juego. Juntos, como parte del ecosistema Galaxy, trabajan juntos sin problemas para que pueda dedicar su tiempo a lo que más importa».

Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra, la serie más potente hasta la fecha

La serie del Galaxy Note20 es una fuente de productividad que funciona como un computador y te permite jugar como un profesional. La serie viene en dos versiones: Galaxy Note20 Ultra, diseñado para los fanáticos de Note que exigen lo último en potencia y productividad, y Galaxy Note20, para usuarios más amplios de Note que buscan maximizar su tiempo para trabajar y jugar. Ambos están concebidos para la eficiencia, por lo que tendrá más tiempo para mantenerse conectado con las personas que ama.

Poder para trabajar

Hoy, necesitamos dispositivos que sean tan flexibles como nosotros, para que podamos trabajar, jugar y conectarnos como queramos. Lleva la productividad al siguiente nivel con la serie Galaxy Note20. La última serie Note de Samsung transforma su forma de trabajar, permitiéndole hacer más en cualquier momento desde cualquier lugar. Ahora, en la serie Galaxy Note20, las nuevas características de S Pen y Samsung Notes brindan una experiencia aún más poderosa y se extienden a Galaxy Tab S7 y Tab S7+ para mayor flexibilidad y conveniencia. Además, una relación más profunda con el antiguo socio de Samsung, Microsoft, hace que la serie Galaxy Note20 y su PC con Windows funcionen a la perfección.

Un S Pen avanzado: uno de los favoritos entre los leales y multitarea del Note, es el S Pen mejorado de la serie Galaxy Note 20 que ofrece la mejor experiencia de escritura para que puedas capturar tus ideas, cada vez que la inspiración llegue. La serie Galaxy Note20 tiene una precisión más realista que nunca al brindar una exactitud y capacidad de respuesta incomparables[1]. La nueva función de Acciones en Cualquier Lugar del S Pen facilita la navegación, independientemente de la aplicación que estés utilizando. Por ejemplo, si deseas volver a la pantalla de inicio, simplemente presiona el lado superior con el S Pen.

uno de los favoritos entre los leales y multitarea del Note, es el S Pen mejorado de la serie Galaxy Note 20 que ofrece la mejor experiencia de escritura para que puedas capturar tus ideas, cada vez que la inspiración llegue. La serie Galaxy Note20 tiene una precisión más realista que nunca al brindar una exactitud y capacidad de respuesta incomparables[1]. La nueva función de Acciones en Cualquier Lugar del S Pen facilita la navegación, independientemente de la aplicación que estés utilizando. Por ejemplo, si deseas volver a la pantalla de inicio, simplemente presiona el lado superior con el S Pen. Una experiencia Samsung Note más flexible y útil: necesitamos herramientas diseñadas para permitirnos trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Para ayudarte a capturar, editar y compartir tus ideas en tu teléfono, tableta o PC, Samsung Note presenta capacidades de guardado automático y sincronización, por lo que el trabajo perdido se convierte en cosa del pasado. Samsung Note convierte automáticamente tu escritura desordenada en caligrafía legible. Hacer comentarios sobre la marcha también es fácil ahora que puedes editar, anotar y resaltar PDF o presentaciones de Microsoft PowerPoint en Samsung Note. Usa la nueva opción para grabar audio mientras tomas notas, y solo toca una palabra en tus apuntes para ir a ese momento en la grabación. Y mantenlo todo organizado con una nueva e intuitiva administración de carpetas que hace que todo sea más fácil de encontrar.

necesitamos herramientas diseñadas para permitirnos trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Para ayudarte a capturar, editar y compartir tus ideas en tu teléfono, tableta o PC, Samsung Note presenta capacidades de guardado automático y sincronización, por lo que el trabajo perdido se convierte en cosa del pasado. Samsung Note convierte automáticamente tu escritura desordenada en caligrafía legible. Hacer comentarios sobre la marcha también es fácil ahora que puedes editar, anotar y resaltar PDF o presentaciones de Microsoft PowerPoint en Samsung Note. Usa la nueva opción para grabar audio mientras tomas notas, y solo toca una palabra en tus apuntes para ir a ese momento en la grabación. Y mantenlo todo organizado con una nueva e intuitiva administración de carpetas que hace que todo sea más fácil de encontrar. Trabaja de manera más inteligente en todos los dispositivos: con el enlace actualizado a Windows[2], ahora puedes acceder fácilmente a tus aplicaciones móviles directamente desde tu PC con Windows 10 sin interrumpir el flujo. Más adelante en el año, tendrás la capacidad de ejecutar múltiples aplicaciones en paralelo con tu PC. Crea accesos directos en tu PC con Windows 10 para que nunca tengas que buscar en tu teléfono las aplicaciones y la Galería SNS favoritas. Y todos tus ecosistemas de productividad están alineados en todos los dispositivos cuando Samsung Note se sincroniza con Microsoft OneNote y Outlook[3] y tus Recordatorios se sincronizan con Microsoft Outlook, To Do y Teams[4], por lo que todo lo que necesitas está al alcance de tu mano, sin importar dónde te encuentres.

Poder para jugar

Samsung también esta trayendo su alianza con Microsoft junto al entretenimiento del Galaxy Note20 Series, tomando el juego virtual al siguiente nivel. Sumérgete por completo en la experiencia de juego móvil más poderosa que Samsung haya desarrollado en un teléfono inteligente, para que puedas jugar como un profesional desde tu sofá, patio trasero o alrededor de la casa. La serie Galaxy Note20 viene con un rendimiento de primer nivel, conectividad y nuestra mejor pantalla hasta el momento. Además, la serie Galaxy Note20 incluye herramientas de calidad profesional para capturar fotos impresionantes, crear videos cinematográficos y ofrece experiencias avanzadas de multitarea.

Tus juegos favoritos de Xbox en Galaxy Note20 series : Juega tus juegos de computador o de videojuegos con Xbox Game Pass Ultimate,[5] el cual ofrece acceso instantáneo a una biblioteca completa de más de 100 juegos populares de la nube, incluidos Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4 y Gears of War 5: Ultimate Edition a finales de este año. Cada nivel y batalla es impulsada por una latencia ultrarrápida, ultra baja 5G y Wi-Fi 6 con latencia de juego optimizada. Además, con una pantalla grande e inmersiva con una experiencia de juego fluida gracias al procesador más rápido en un Galaxy, la serie Galaxy Note20 es una configuración profesional para juegos que cabe en su bolsillo.

Juega tus juegos de computador o de videojuegos con Xbox Game Pass Ultimate,[5] el cual ofrece acceso instantáneo a una biblioteca completa de más de 100 juegos populares de la nube, incluidos Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4 y Gears of War 5: Ultimate Edition a finales de este año. Cada nivel y batalla es impulsada por una latencia ultrarrápida, ultra baja 5G y Wi-Fi 6 con latencia de juego optimizada. Además, con una pantalla grande e inmersiva con una experiencia de juego fluida gracias al procesador más rápido en un Galaxy, la serie Galaxy Note20 es una configuración profesional para juegos que cabe en su bolsillo. Cinematografía en la palma de su mano: con una relación de aspecto de 21:9 y grabación a 24 fps, la cámara 8K de la serie Galaxy Note20 ahora te brinda acceso a una resolución ultra alta y una experiencia de video de calidad profesional. Utiliza el potente modo Pro Video con enfoque, audio, exposición, iluminación, herramientas de zoom y disparos a 120 fps en las opciones FHD para videos de estilo cinematográfico. El nuevo sensor de enfoque automático con láser en Galaxy Note20, Enfoque ultra preciso, además de Live Focus Video te brindan tomas con profundidad en el mundo real. Las lentes Pro y el avanzado Space Zoom te permiten fotografiar escenas con un detalle magnífico. También puedes controlar y ajustar las direcciones del micrófono Galaxy Note20 donde desea que el sonido llegue claramente. Junto con Galaxy Buds Live, puedes grabar audio nítido sin importar cuánto ruido haya en el fondo[6].

con una relación de aspecto de 21:9 y grabación a 24 fps, la cámara 8K de la serie Galaxy Note20 ahora te brinda acceso a una resolución ultra alta y una experiencia de video de calidad profesional. Utiliza el potente modo Pro Video con enfoque, audio, exposición, iluminación, herramientas de zoom y disparos a 120 fps en las opciones FHD para videos de estilo cinematográfico. El nuevo sensor de enfoque automático con láser en Galaxy Note20, Enfoque ultra preciso, además de Live Focus Video te brindan tomas con profundidad en el mundo real. Las lentes Pro y el avanzado Space Zoom te permiten fotografiar escenas con un detalle magnífico. También puedes controlar y ajustar las direcciones del micrófono Galaxy Note20 donde desea que el sonido llegue claramente. Junto con Galaxy Buds Live, puedes grabar audio nítido sin importar cuánto ruido haya en el fondo[6]. Master Multitarea con Samsung DeX avanzado: por primera vez con Samsung DeX[7], conecta de forma inalámbrica la serie Galaxy Note20 a un Smart TV cuando necesites una pantalla más grande. Administra dos pantallas simultáneamente con Galaxy Note20 y una pantalla de TV, para que puedas enviar mensajes de texto con tus amigos mientras juegas u obtener sus comentarios en tiempo real mientras compartes tu última obra maestra de video.

Legado Galaxy de poder y performance

El Galaxy Note ha consolidado su posición como el último teléfono de potencia. La serie Galaxy Note20 continúa ese legado de la serie Note como la más poderosa hasta la fecha, para brindarte todo lo que sabes, amas y esperas de Galaxy.

La serie Galaxy Note20 está construida con el procesador más rápido de todos los dispositivos Galaxy. Cuenta con tecnología de punta y las mejores experiencias móviles de su clase, sin sacrificar el diseño icónico, atemporal y duradero. Tanto Galaxy Note20 como Note20 Ultra presentan un nuevo color Mystic Bronze- tonos neutros suaves que trascienden las tendencias cambiantes.

Por primera vez en la serie Note, Galaxy Note20 Ultra ofrece una pantalla dinámica AMOLED 2X vívida y brillante y una frecuencia de actualización de 120Hz que ofrece imágenes suaves y suaves en nuestra mejor pantalla, que se ajusta automáticamente al contenido que está viendo para optimizar la duración de la batería. Con una batería inteligente[8] para todo el día y capacidades de carga súper rápida, puede obtener más del 50% de carga en solo 30 minutos[9].

El liderazgo de Samsung Galaxy 5G ofrece el poder del siguiente nivel para lo que te gusta hacer gracias a 5G[10]. Disfrute de los beneficios de las velocidades hiperrápidas y la tranquilidad de saber que todo lo que necesita está a solo un toque de distancia con la potencia del Galaxy 5G en las redes Sub-6 y mmWave. La serie Galaxy Note20 también proporciona redes Wi-Fi 6[11] estables con latencia optimizada para varios servicios de transmisión. Puede estar seguro de que su hardware y software de la serie Galaxy Note20 está asegurado de manera proactiva de extremo a extremo gracias a Samsung Knox, la plataforma de seguridad móvil de Samsung.

Por primera vez en un dispositivo Galaxy con UWB[12], Nearby Share alcanzará un nuevo nivel de uso compartido rápido y fácil. Simplemente apuntando el Note20 Ultra a otro dispositivo[13] Galaxy habilitado para UWB, Nearby Share listará automáticamente a las personas a las que te enfrentas en la parte superior de su panel para compartir. La funcionalidad futura de UWB también lo ayudará a encontrar las cosas con mayor precisión con la tecnología AR y desbloquear tu hogar como una llave digital.

Desbloquea nuevas experiencias con el ecosistema de Galaxy conectado

Los dispositivos y servicios de Samsung están diseñados para trabajar juntos sin esfuerzo, elevando no solo su trabajo y juego, sino todo lo que es importante para usted. Lleva su Galaxy Note20 al siguiente nivel combinándolo con otras nuevas incorporaciones al Samsung Galaxy: Galaxy Tab S7 y Tab S7+, Galaxy Watch3 y Galaxy Buds Live. Con estos complementos de vanguardia para la experiencia Note, puedes trabajar de manera más inteligente, jugar más tiempo, vivir más sano y comunicarte mejor.

Galaxy Tab S7 y S7 +, tablets versátiles para productividad y creatividad

Galaxy Tab S7 y Tab S7+ son dos tabletas versátiles que combinan la capacidad de una PC, la flexibilidad de una tableta y la conectividad de un teléfono inteligente. Con el último procesador y conectividad 5G, ambas tabletas vienen con dos pantallas grandes con una frecuencia de actualización de hasta 120Hz, 11 pulgadas y 12.4 pulgadas, respectivamente.

Experimente la productividad a nivel de PC en Galaxy Tab S7 y S7 + gracias a un potente procesador, una experiencia de teclado mejorada (el teclado se vende por separado como Book Cover Keyboard) y un S Pen mejorado con capacidades similares a la serie Galaxy Note20, todo lo cual le permite obtener Más hecho en menos tiempo. Pero una tableta no solo debería mejorar nuestro trabajo, sino que también debería ayudarnos a aprovechar al máximo nuestro tiempo de inactividad. Para entretenimiento elevado, Galaxy Tab S7 y S7 + cuentan con una pantalla inmersiva con una frecuencia de actualización de 120 Hz, para que pueda aprovechar al máximo los juegos basados ​​en la nube y la transmisión de alta definición que permite 5G, o hacer ambas cosas al mismo tiempo con la actualización capacidades multitarea. Para los usuarios que desean aún más espacio para trabajar, jugar y crear, Galaxy Tab S7 + ofrece una pantalla Super AMOLED extra grande de 12.4”.

Estas tabletas también hacen que sea más fácil que nunca trabajar en múltiples dispositivos. Cuando no hay una red Wi-Fi a la vista, puede usar el punto de acceso automático para conectar automáticamente otros dispositivos Galaxy a su tableta habilitada para 5G. Y con Near Share[14], puede transmitir archivos sin esfuerzo a contactos cercanos. Use su Galaxy Tab S7 y S7 + para extender su PC[15] Samsung con Segunda pantalla, para que pueda elegir entre duplicar y extender su pantalla[16]. Maximice aún más su productividad con herramientas como Samsung Notes, S Pen, Book Cover Keyboard y el mouse Bluetooth para una experiencia informática completa.

Galaxy Watch3, un reloj inteligente premium con funciones de salud avanzadas

Galaxy Watch3 es un compañero de próxima generación para administrar sus rutinas, romper sus objetivos de acondicionamiento físico y tomar posesión de su salud. Construido con materiales de primera calidad y una versión reducida del popular bisel giratorio, Galaxy Watch3 presenta la artesanía de un reloj de lujo, a la vez que es lo suficientemente cómodo como para usarlo todo el día y toda la noche. Pero este reloj inteligente no solo es atractivo para la vista, sino que también es el centro de su experiencia de bienestar, luciendo la suite de salud más expansiva de Samsung.

Con la función de oxígeno en sangre, puede medir y rastrear la saturación de oxígeno a lo largo del tiempo, con fines de acondicionamiento físico y bienestar[17]. La nueva aplicación Samsung Health Monitor en Galaxy Watch3 ofrece mediciones de presión arterial[18] y electrocardiograma sin manguito, disponibles en los mercados donde se han autorizado estas funciones[19]. Cuando se detecta una posible caída, su ubicación se enviará de inmediato a los contactos previamente designados[20]. Running Analysis lo ayudará a correr mejor, mejorar la forma y prevenir lesiones, mientras que VO2 max sigue su progreso cardiovascular para proporcionar información sobre el consumo de oxígeno[21]. Para aquellos que desean mantenerse en forma mientras están en casa, Samsung Health ofrece más de 120 programas diferentes de entrenamiento en el hogar para que pueda seguir el progreso de su entrenamiento en su reloj.

Galaxy Buds Live, auriculares elegantes y ergonómicos con una calidad de sonido increíble

Conoce la nueva forma de auriculares inalámbricos verdaderos: Galaxy Buds Live. Con un diseño verdaderamente icónico y un ajuste cómodo, no se parecen a nada que hayas visto o usado antes. Combinando la experiencia de sonido de AKG con un altavoz de 12 mm más grande y un conducto de graves, el audio suena profundo y rico para que puedas disfrutar de la música de la manera que el artista la concibió. Galaxy Buds Live viene con tres micrófonos y una unidad de captura de voz para que puedas sentirte como si estuvieras en la misma habitación que tus seres queridos, incluso cuando están separados. Estos auriculares cuentan con Cancelación Activa de Ruido[22] para tipo abierto, ofreciendo lo mejor de ambos: calidad de sonido en vivo y espacioso, con la capacidad de sintonizar (o desconectar) el mundo que te rodea. Piérdete en un audiolibro sin perderte el anuncio del conductor del tren.

Reformar lo que es posible con Galaxy Z Fold2

Samsung continúa siendo pionero en una categoría completamente nueva de dispositivos móviles introduciendo la próxima generación de plegables: Galaxy Z Fold2. Después de lanzar dos dispositivos plegables y escuchar los comentarios de los usuarios sobre las actualizaciones más solicitadas y las nuevas funciones, Samsung lanza el Galaxy Z Fold2 con innovaciones significativas que ofrecen a los usuarios un refinamiento mejorado y una experiencia de usuario plegable. El Galaxy Z Fold2 viene con dos pantallas Infinity-O de borde a borde, casi sin bisel. La pantalla de la cubierta es de 6.2 pulgadas y una pantalla principal masiva es de 7.6 pulgadas[23], lo que hace que ambas sean más grandes que el Galaxy Fold. Con su diseño elegante e ingeniería refinada, Galaxy Z Fold2 viene en dos colores igualmente impresionantes: Mystic Black y Mystic Bronze. A medida que continuamos aprendiendo de los comentarios de los usuarios, Samsung está construyendo sobre nuestras asociaciones de larga data con Google y Microsoft para diseñar una experiencia plegable sin igual. Para los usuarios que buscan un diseño premium único, Samsung se está asociando nuevamente con la icónica casa de moda de Nueva York Thom Browne para ofrecer una edición limitada de Galaxy Z Fold2 Thom Browne. Con Galaxy Z Fold2, Samsung continúa inspirando todas las nuevas posibilidades para toda la categoría plegable.

Disponibilidad[24]

Las series Galaxy Note20 y Tab S7 estarán disponibles en mercados seleccionados a partir del 21 de agosto de 2020.

Las series Galaxy Note20 y Tab S7 estarán disponibles en mercados seleccionados a partir del 21 de agosto de 2020.

Galaxy Note20 Ultra: bronce místico, verde místico, gris místico

Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

Galaxy Tab S7 y S7 +: Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze

Vía Prism

Referencias

[1] Comparado con el Galaxy Note10

[2] Los usuarios deben vincular su dispositivo Galaxy a su PC con Windows a través de «Vincular a Windows» en el dispositivo Galaxy y la aplicación Su teléfono en la PC, seguir las instrucciones de configuración, incluido el inicio de sesión en la misma cuenta de Microsoft. El enlace a Windows está precargado en dispositivos Galaxy seleccionados. Su teléfono requiere la última actualización de Windows 10 en la PC. El dispositivo Galaxy debe estar encendido y conectado a la misma red Wi-Fi que la PC. Algunas aplicaciones móviles pueden restringir el contenido para que se comparta en otras pantallas o pueden requerir una pantalla táctil para poder interactuar con ellas. La capacidad de ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente estará disponible más adelante este año.

[3] El servicio estará disponible a partir de este año en OneNote para la web, OneNote para Windows 10 y Outlook para la web. Debe iniciar sesión en la misma cuenta de Microsoft.

[4] El servicio estará disponible a partir de finales de este año. Debe iniciar sesión en la misma cuenta de Microsoft.

[5] Servicio disponible en 22 países a finales de este año. Es posible que se necesite un controlador para jugar algunos juegos de Xbox Game Pass Ultimate. El controlador se vende por separado.

[6] Compatible con accesorios Bluetooth o USB-C, se venden por separado.

[7] La conexión inalámbrica Samsung DeX requiere un televisor inteligente con soporte Miracast; ambos dispositivos deben estar en la misma red Wi-Fi. Samsung DeX ofrece una experiencia optimizada con el televisor inteligente Samsung lanzado después de 2019.

[8] Basado en la duración promedio de la batería en condiciones de uso típicas. Rendimiento promedio esperado basado en el uso típico. La duración real de la batería depende de factores como la red, las funciones seleccionadas, la frecuencia de las llamadas, la voz, los datos y otros patrones de uso de la aplicación. Los resultados pueden variar.

[9] Basado en los resultados de carga súper rápida de las pruebas de laboratorio internas de Samsung, realizadas con el cargador incorporado, mientras le queda un 0% de energía restante, con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar según el uso real, las condiciones de carga y otros factores.

[10] Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en mercados seleccionados. Verifique con su proveedor la disponibilidad y los detalles. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar según el proveedor de contenido, la conexión del servidor y otros factores.

[11] Solo disponible donde se admite Wi-Fi 6. La disponibilidad de la compatibilidad con Wi-Fi 6 puede variar según el mercado.

[12] La disponibilidad de la función UWB puede variar según el mercado y / o la ley aplicable.

[13] La disponibilidad de acciones cercanas puede variar según el mercado o el operador.

[14] La disponibilidad de acciones cercanas puede variar según el mercado o el operador.

[15] Compatible con Galaxy Book Flex, Galaxy Book Flex alpha, Galaxy Book Ion, Galaxy Book S y Samsung Notebook Plus basados en el sistema operativo Windows 10.

[16] Para esta nueva función se requieren modelos de PC con Windows 10 con capacidad de pantalla inalámbrica y Windows 10 2004 o versiones posteriores. (Actualización de Windows: septiembre de 2020 o posterior) Galaxy Tab S7 y S7 + para admitir esta función a través de actualizaciones de firmware adicionales a finales de este año.

[17] Este dispositivo y el software relacionado no están destinados a ser utilizados en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades. La función SpO2 no está disponible en el momento del lanzamiento, estará disponible durante el tercer trimestre de 2020. La función requerirá una actualización de software. Función actualmente no disponible en Argelia, Angola, Canadá, Francia, Irán, Libia, Japón, Sudáfrica o Tailandia.

[18] Para garantizar la precisión, los usuarios deben calibrar su dispositivo cada cuatro semanas con un manguito de presión arterial tradicional.

[19] Las funciones de presión arterial y ECG están actualmente disponibles en Corea del Sur, ambas aprobadas por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea del Sur.

[20] La detección de caídas reconoce las caídas cuando se realiza un movimiento dinámico, no cuando está quieto. Requiere conexión de red para notificar contacto de emergencia. La precisión del GPS puede verse afectada por obstrucciones a la señal satelital como edificios.

[21] Las funciones que incluyen la cancelación activa de ruido se habilitan a través de una conexión Bluetooth o la aplicación Galaxy Wearable en Android, disponible a través de Galaxy Store.

[22] Las características que incluyen la cancelación activa de ruido se habilitan a través de una conexión Bluetooth o la aplicación Galaxy Wearable en Android, disponible a través de Galaxy Store o Google Play Store, y la aplicación Galaxy Buds en dispositivos iOS, disponible a través de App Store.

[23] Las medidas de la pantalla son diagonales, y el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al agujero de la cámara en la pantalla.

[24] La disponibilidad puede variar por mercados, operadores y retailers