Tres factores clave en los hospitales para impulsar la seguridad y el rendimiento

(25/May/2020 – web) México.- Actualmente las organizaciones evolucionan rápidamente y con ello, crecen sus necesidades de infraestructura. Con la actual contingencia, en el caso del sector salud, las clínicas y hospitales requieren una infraestructura capaz de soportar las demandas presentes y futuras. Para lograr hospitales inteligentes es necesario que los edificios y las operaciones sean más resilientes, mitiguen su impacto medioambiental y permitan la eficiencia de los servicios mediante el uso de soluciones tecnológicas. Por ejemplo, la conectividad se ha convertido en un elemento diferenciador para impulsar la seguridad y el rendimiento del sector salud basado en estándares de mejores prácticas como ANSI/BICSI 004-2018, Information Communication Technology Systems Design and Implementation Best Practices for Healthcare Institutions and Facilities.

Contar con una infraestructura de cableado estructurado especializado y de alto rendimiento, permite a los hospitales estar alineados a sus exigencias tecnológicas, mantener un nivel de responsabilidad social, además de atender una emergencia clínica con los equipos de última tecnología que permiten accionar de manera rápida y eficiente.

“Con la alta necesidad de digitalización en el sector salud desde registros, equipos de diagnóstico, controles ambientales o incluso la interacción remota, se requiere de una infraestructura de cableado estructurado eficiente y actualizado, lo cual es un desafío que en Magnet hemos estado trabajando para poder brindar el mejor acceso a las nuevas tecnologías. Es muy importante que este sector implemente estas soluciones con el fin de brindar una correcta atención médica a todos aquellos que lo necesiten de manera inmediata”, señaló Ociel Jain, Director de Desarrollo de Nuevas Tecnologías en Magnet Telecommunications.

Cubrir estos requerimientos permite al personal médico obtener ciertos beneficios, como son los siguientes:

Mejorar la seguridad: Permite integrar dispositivos que pueden incluir diversas cámaras IP, que en conjunto con un sistema de voceo y análisis inteligente de reconocimiento facial, brinda un monitoreo exacto de las personas que ingresan o salen del hospital, garantizando la seguridad tanto de usuarios, como de trabajadores. Para los centros de salud contar con una red de cableado estructurado, les permite obtener mayores beneficios, tanto en el ámbito de información, así como en el de seguridad, de manera que la confidencialidad de los datos médicos está en control gracias a este sistema.

Integración de servidores de red: Un ejemplo de éstos son datos, voz, imagen, sistemas de seguridad, alarmas, entre otras, como un mismo sistema. Al integrar estas aplicaciones, se suele emplear un canal de distribución para transportar todos los cables encargados de llevar la señal a cada salida de información y realizar una comunicación entre las áreas de un hospital de manera eficiente e inmediata.

Reducción de costos: contar con un sistema de cableado estructurado reduce costos por mantenimiento, traslado, ampliación, además de contar con una durabilidad de 10 años o más. También, se facilita la prevención de pérdidas monetarias, de tiempo, o negligencia por parte del personal médico. En conjunto con un sistema de video puede identificar áreas donde se necesite gestionar los espacios con el fin de evitar accidentes por acumulación de personas u obstrucción de pasillos de emergencia.

“La situación actual está demandando un adecuado diseño de las redes de telecomunicaciones en los hospitales para garantizar un mejor funcionamiento en el recinto en áreas como Telemedicina, Radio servicios, enmascaramiento de sonidos, señalización digital, así como otros de seguridad y prevención; además de mejorar la calidad de atención con los usuarios, ya sea para comunicarse entre médicos, enfermeras, y pacientes, así como sus familiares. Por ello, es muy importante que esta solución se tome en cuenta como un requisito fundamental para que el sector salud pueda cumplir con los servicios de seguridad para trabajadores y usuarios, por lo tanto, integrarlo de manera inmediata en estos momentos de emergencia mundial es más indispensable que nunca”, concluyó Ociel Jain, Director de Desarrollo de Nuevas Tecnologías en Magnet Telecommunications.

Vía Comunimix