Videoconferencias y teletrabajo: ESET comparte consideraciones de seguridad

(7/Abr/2020 – web) Buenos Aires, Argentina.- El repentino aumento de empleados, estudiantes, maestros y muchos otros profesionales que trabajan desde casa está impulsando una gran demanda de videoconferencias, herramientas de colaboración en línea y sistemas de chat. ESET Latinoamérica, compañía líder en la detección proctiva de amenazas, analiza los riesgos de seguridad que esto implica y cómo superarlos.

El 11 de marzo, Kentik, operador de red con sede en San Francisco, informó un aumento del 200% en el tráfico de video durante las horas de trabajo en América del Norte y Asia, y esto fue antes de que entrara en vigencia la cuarentena obligatoria en California y otros puntos. Hace unos días, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, compartió una foto de él mismo presidiendo una reunión de gabinete a través de la aplicación Zoom, demostrando el distanciamiento social incluso en los niveles más altos del gobierno.

This morning, I chaired the first ever video conference Cabinet meeting.

We must all do our bit to stop the spread of coronavirus, protect our NHS and save lives. #StayHomeSaveLives

https://t.co/Eew4i0Wr5q pic.twitter.com/LkWYYnMXnq

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 24, 2020