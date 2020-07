WiFi 6, Velocidad, cobertura y capacidad

(21/Jul/2020 – web) Por: Gustavo Calderón, Director Regional de Ventas de Linksys para Latinoamérica.- Si todavía no escucha este nombre, váyalo aprendiendo, porque pronto estará en boca de todos: WiFi 6. Se trata de la siguiente evolución de la tecnología WiFi, que será el nuevo estándar para conexiones inalámbricas. Desde el último trimestre de 2019 empezó a escucharse con más fuerza, sobre todo por el lanzamiento mundial de la nueva generación de dispositivos que ya incluyen de origen esta tecnología.

Este nuevo estándar hará que su WiFi actual parezca lento, antiguo, fuera de moda, de hecho, usted pensará que ha regresado a los tiempos de Internet con conexión por línea telefónica. Y es que los routers WiFi 6 le conectan a velocidad gigabit real, con el fin de gestionar de la mejor manera posible, las últimas plataformas de streaming, videojuegos y aplicaciones de reuniones virtuales que hoy en día saturan nuestro modem/router tradicional.

En conjunto con la tecnología Mesh, WiFi 6 aportará a su red inalámbrica mayor capacidad de gestión de muchos más dispositivos conectados simultáneamente que hacen un uso intensivo del ancho de banda disponible.

Para experimentar en su máxima capacidad los beneficios de esta nueva tecnología, se debe tener en cuenta que no basta con instalar un Router WiFi 6, sino que los dispositivos conectados a él deberían contar también con tarjeta de red inalámbrica de esta misma generación. Múltiples celulares ya están habilitados para WiFi 6 tales como: iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max; Samsung Galaxy S10 y S10E así como Motorola Edge Plus. Es muy importante aclarar que ello no implica que sea necesario cambiar el modem/router de su actual proveedor de Internet.

Cuatro veces más capacidad

Los técnicos dicen que tiene cuatro veces más de capacidad, sin importar cuántos dispositivos se usen simultáneamente en casa, para ver contenido por streaming, jugar online con varios jugadores, escuchar música de aplicaciones, o bien, hacer cualquier otra actividad en línea. No importa lo que sea, WiFi 6 es muy capaz de gestionarlo todo.

El cambio es significativo, porque ahora su router podrá concentrarse más en los dispositivos de su red, incluso en los lugares más recónditos de su hogar, con lo cual podrá tener cobertura hasta en las áreas más alejadas, el jardín o la alberca, desde donde podrán funcionar sin interrupciones, cámaras, video-porteros, timbres o altavoces inteligentes exteriores.

Una novedad importante es que WiFi 6 elimina las interferencias ocasionadas por otras redes WiFi cercanas, con el fin de que siempre cuente usted con la señal más potente, clara y estable en todos y cada uno de sus dispositivos.

Un beneficio más del WiFi 6 es la eficiencia energética, ya que logra que sus dispositivos permanezcan más tiempo en el modo de espera, generando un ahorro significativo en el consumo de las baterías y dándole más vida útil a tus dispositivos inteligentes.

En resumen, los beneficios más evidentes del WiFi 6 son:

Mayor alcance y cobertura. Por la manera en que gestiona las distintas frecuencias es capaz de llegar más lejos, sin que la velocidad en la transmisión de datos se afecte.

Por la manera en que gestiona las distintas frecuencias es capaz de llegar más lejos, sin que la velocidad en la transmisión de datos se afecte. Gestión de múltiples dispositivos . Con esta tecnología es posible mejorar el rendimiento en todos los dispositivos conectados a la red. A través de un mayor aprovechamiento de cada stream, usted puede enviar más datos a más dispositivos en menor tiempo.

. Con esta tecnología es posible mejorar el rendimiento en todos los dispositivos conectados a la red. A través de un mayor aprovechamiento de cada stream, usted puede enviar más datos a más dispositivos en menor tiempo. Mejor velocidad, aunque no es tan notable . Mientras que en WiFi 802.11ac (WiFi5) se alcanzan los 6,9 Gbps, en 802.11ax (WiFi 6) se llegará a los 9,6 Gbps.

. Mientras que en WiFi 802.11ac (WiFi5) se alcanzan los 6,9 Gbps, en 802.11ax (WiFi 6) se llegará a los 9,6 Gbps. Es compatible con protocolos anteriores . El router WiFi 6 es capaz de conectarse con cualquier dispositivo, aunque trabaje bajo otros protocolos. También, un gadget con conexión WiFi 6 podrá usar otras redes que sólo sean WiFi 4 o WiFi 5, por ejemplo.

. El router WiFi 6 es capaz de conectarse con cualquier dispositivo, aunque trabaje bajo otros protocolos. También, un gadget con conexión WiFi 6 podrá usar otras redes que sólo sean WiFi 4 o WiFi 5, por ejemplo. Menor consumo energético. Una gran lista de dispositivos de uso común, como laptops y tablets, verán cómo su consumo se reduce por parte de su adaptador para redes inalámbricas. Para ello enciende y apaga la comunicación cada cierto tiempo.

El WiFi 6 llega con todo en este 2020 y se ostenta con un caudal de ventajas sobre sus predecesoras, así que va siendo hora de que usted se informe acerca de ella, y cuando compre sus siguientes dispositivos, fíjese que contenga esta nueva tecnología.

Vía SPG