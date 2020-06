Wisy lanza la serie Wisy Webinars

Wisy ha creado tecnología para ayudar a las empresas a adaptarse a las nuevas formas de hacer negocio en tiempos de COVID-19.

(25/Jun/2020 – web) Panamá.- Recientemente Wisy lanzó la serie Wisy Webinars dirigido a empresas que buscan adaptarse a la nueva forma de hacer negocios en una realidad pos pandemia. A través de estos Webinars, Wisy desea compartir los avances en las industrias de ventas y fabricación de productos de consumo masivo para apoyar a los ejecutivos y sus empresas a adaptarse a la nueva economía.

En estos momentos de crisis, en que el mundo cambió de la noche a la mañana, las empresas se han tenido que adaptar a nuevas realidades comerciales, pero la mayoría no estaba preparada para seguir operando y ofrecer sus productos a través de nuevos canales. Muchas empresas, desde grandes minoristas, cadenas de supermercados, farmacias, hasta fabricantes tales como Nestlé o Kelloggs, no cuentan con servicios en línea o no pueden manejar los pedidos y entregas eficientemente.

Según comenta Min Chen, CEO de Wisy, “En la nueva economía, el uso de tecnologías es imperativo para maximizar los ingresos, utilizar inteligencia artificial para lograr una alta productividad, y proveer servicios de bajo contacto para cumplir con normas de seguridad. “

La tecnología de Wisy permite a las empresas manejar altos volúmenes de pedidos, coordinar remotamente con su personal, automatizar tareas con inteligencia artificial y mantener al cliente informado. Para administradores de centros comerciales, Wisy ha ideado nuevas formas para proveer servicios diferenciados a sus comercios y clientes en medio del distanciamiento social.

El lanzamiento de la serie se realizó el pasado 11 de junio en colaboración con SAP iO, Plug and Play, Nasdaq Entrepreneurial Center y Ciudad del Saber con el tema Cómo adaptarse a la nueva forma de hacer negocios con participantes de alrededor del mundo. El próximo será el 23 de junio, Shopping malls adapting to a new way of doing business (Para registrarse https://bit.ly/Wisy02ENGM) y la versión en español será el 25 de junio, Centros comerciales adaptándose a la nueva economía (Para registrarse https://bit.ly/3e0FcTR) . El tercer webinar de la serie se realizará el 8 de julio con el tema Inteligencia artificial para ganar en el punto de venta (Para registrarse https://bit.ly/Wisy03ESPM) y la versión en inglés será el 9 de julio (Para registrarse https://bit.ly/Wisy03ENGM). Los próximos Webinars se anunciarán oportunamente.

La serie de Wisy Webinars informará a los ejecutivos de diversas industrias sobre los cambios en la forma de hacer negocios que ya se están dando en muchos niveles, desde fabricantes vendiendo directamente a los consumidores obviando la cadena de distribución; mediante la diversificación de productos, como restaurantes vendiendo productos de supermercados; y transformación de modelos de negocio como centros comerciales que serán centros de distribución.

Wisy planea seguir desarrollando tecnología que transformará la forma de trabajar, colaborar y servir a las sociedades del futuro. Para ello, su equipo evalúa las necesidades actuales y futuras de la sociedad y trabaja de cerca con sus clientes para co-innovar, y para crear bienestar social y económico.

Como resultado de su propuesta de valor para resolver problemas globales, Wisy ha sido reconocido por los programas de innovación más prestigiosos de Silicon Valley tales como Carnegie Mellon VentureBridge, SAP.iO, Plug and Play y Nasdaq Milestone Maker.

Desde su creación en 2016, Wisy estableció la meta de llegar a Silicon Valley y pocos años después, en 2018, opera desde su sede en California en donde ha logrado consolidarse como un emprendimiento global que sirve a empresas en distintos continentes.

Sobre Wisy:

Wisy es un emprendimiento creado en Ciudad del Saber, Panamá con sede en Silicon Valley que apoya a las empresas que fabrican o venden productos para el consumo masivo a transformar su negocio hacia la nueva economía a través de tecnología móvil, data geoespacial e inteligencia artificial.

Fuente/Foto: Wisy