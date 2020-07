Zoom anuncia Zoom for Home

(16/Jul/2020 – web) San Jose, California.- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), informó que ya está disponible Zoom for Home, una nueva categoría de experiencias de software y dispositivos de hardware que facilitan el trabajo remoto. En un momento en que los empleadores están lidiando con la nueva normalidad del trabajo, Zoom for Home eleva las experiencias de los empleados para conectarse de forma remota y ser productivos.

El futuro del trabajo será un híbrido de experiencia virtual y en persona. En un estudio reciente de IBM, el 81% de los encuestados, en comparación con el 75% de abril, indicaron que desean seguir trabajando de forma remota al menos parte del tiempo. A más de la mitad, el 61%, le gustaría que se convirtiera en su principal forma de trabajo. Las grandes corporaciones de todo el mundo ya han indicado que no prevén un regreso a las formas de trabajo anteriores a COVID. Además, según un estudio reciente de Morning Consult, casi la mitad de los adultos que pueden trabajar de forma remota creen que las reuniones virtuales son tan efectivas como las reuniones en persona. Zoom for Home satisface las necesidades del confinamiento actual en el lugar y de la nueva forma de trabajo híbrida normal.

Zoom for Home – DTEN ME, es el primer dispositivo Zoom para el hogar. Zoom se asoció con DTEN para crear un espacio de trabajo creativo y productivo. Las características para el dispositivo todo en uno de 27 pulgadas incluyen: tres cámaras gran angular integradas para video de alta resolución; una matriz de 8 micrófonos para un audio nítido en reuniones y llamadas telefónicas y, una pantalla táctil ultra sensible para compartir pantalla interactiva, pizarra, apuntes y propuestas. La configuración es simple: Zoom for Home – DTEN ME funciona directamente y se conecta sin problemas para cualquier persona que cuente con una licencia de Zoom Meeting.

Zoom for Home también es compatible con todos los dispositivos Zoom Rooms, incluidas otras soluciones de hardware de Neat y Poly, lo que permite a los usuarios seleccionar el hardware que necesitan para crear la experiencia de comunicación perfecta para trabajar desde el hogar en espacios como salas de estar y pantallas montadas.

Principales características de Zoom for Home:

Mejora la experiencia de Zoom: Es posible iniciar sesión en un dispositivo compatible con Zoom for Home con una cuenta de usuario de Zoom para crear experiencias inmersivas de oficina sin licencias adicionales (Zoom for Home está disponible con todas las licencias de Zoom Meeting, incluido Basic).

Siempre listo: Facilita reuniones ad-hoc o programadas, así como atender y recibir llamadas telefónicas y colaborar virtualmente con el intercambio de contenido y apuntes.

Personalización: Se sincroniza con el calendario, el estado, la configuración de la reunión y el teléfono del usuario para una experiencia de comunicación unificada integrada de vídeo primero.

Opciones de administración flexibles: Los dispositivos Zoom for Home se pueden configurar para que el equipo de TI los administren de forma remota a través del Portal de administración o pueden ser autoadministrados por el usuario final.

Diseño Zoom for Home: Garantiza que el hardware sea una solución especialmente diseñada y tenga un precio accesible para la configuración de una oficina en el hogar.

«Después de experimentar el trabajo remoto nosotros mismos durante los últimos meses, estaba claro que necesitábamos crear una nueva categoría dedicada a los trabajadores remotos. Estoy muy orgulloso del equipo por continuar innovando y demostrar por qué Zoom es la mejor plataforma de comunicaciones unificadas que puede satisfacer las necesidades de todo tipo de usuarios», dijo Eric S. Yuan, CEO de Zoom.

«Con empleadores y empleados colaborando en lo que será el futuro del trabajo, es importante que las personas se sientan preparadas para el éxito. Hace tres meses, se estaba asegurando de que los empleados tuvieran la configuración ergonómica correcta. Ahora hemos pasado a la fase de asegurarnos de que los empleados tengan los dispositivos adecuados que permitan su productividad. La categoría Zoom for Home es una forma poderosa para que la compañía llegue a una audiencia de trabajo desde el hogar que anhela herramientas para ayudar con el compromiso, la conexión y la colaboración», señaló Rich Costello, Analista de Investigación Senior de IDC.

Para más información sobre Zoom for Home en zoom.us/zoom-for-home. Zoom for Home – DTEN ME, está disponible sobre pedido sobre pedido por $ 599 (USD). El envío será en agosto del presente año.

Vía Communica