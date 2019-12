5 atributos de los equipos exitosos

(20/Dic/2019 – web) por: Jared Spataro, vicepresidente corporativo para Microsoft 365.- La manera en que trabajamos ha cambiado. Hoy, triunfar en los negocios requiere innovación constante, y en retorno, esta innovación requiere colaboración entre disciplinas, geografías, y culturas. Anterior a este cambio radical en el lugar de trabajo, la unidad atómica de la productividad era el individuo. Ahora es el equipo. Un equipo de alto desempeño reúne a individuos talentosos y opera más como la suma de sus partes. Se basa en las fortalezas de cada miembro y compensa las limitaciones individuales. Pero un mundo cada vez más distribuido y acelerado, incluso la química perfecta del equipo no es suficiente. Los equipos de la actualidad también requieren de herramientas de colaboración que les ayuden a poner esa química a trabajar. Necesitan de tecnología que pueda llegar a través del espacio y el tiempo y ayude a los miembros del equipo a sentir que están a sólo unos metros de distancia, incluso cuando estén separados por continentes.

En Microsoft, estamos en una misión de ayudar a cada equipo a ser un equipo exitoso. Y por esta razón, nos asociamos con IDEO, una compañía global de diseño conocida por su enfoque interdisciplinario, enfocado en las personas. Juntos, investigamos a exitosos equipos en el lugar de trabajo para encontrar qué tenían en común. Luego utilizamos lo aprendido para crear The Art of Teamwork – un nuevo currículum digital construido alrededor de cinco atributos de un equipo exitoso.

Y eso no es todo. También utilizamos los descubrimientos de la investigación para refinar a Microsoft Teams, el centro para el trabajo en equipo en Microsoft 365. Algo que está claro de estos datos es que el futuro de la colaboración en el lugar de trabajo no se definirá por ninguna tecnología. En su lugar, los equipos exitosos necesitan herramientas de colaboración que combinen un amplio rango de tecnologías en nuevas e innovadoras maneras. Teams reúne chat, reuniones, llamadas, colaboración en documentos, y flujos de trabajo, en una sola aplicación, y esta combinación única se ha comenzado a propagar de manera rápida.

De hecho, en la actualidad Teams tiene más de 20 millones de usuarios activos diarios. Además, mientras que estos usuarios comienzan con el simple chat basado en texto, se mueven de manera rápida a otras formas de comunicación y colaboración más ricas. Por ejemplo, hace un mes los clientes de Teams participaron en más de 27 millones de reuniones de voz o video y desempeñaron más de 220 millones de acciones de apertura, edición o descarga de archivos almacenados en Teams.

Los cinco atributos

En nuestra asociación con IDEO, investigamos a diversos equipos en el lugar de trabajo – incluidos astronautas, chefs, productores de televisión, y enfermeras – para entender qué tienen en común los colaboradores de alto desempeño. Con una variedad de equipos en el lugar de trabajo como nuestros sujetos de estudio, utilizamos observación en contexto, entrevistas con expertos, investigación secundaria, y actividades de prototipo para identificar la dinámica específica que tienen en común los equipos de alto desempeño. Encontramos que los equipos exitosos compartieron estos cinco atributos:

Propósito de equipo– Mantiene a los equipos enfocados, satisfechos y alineados en conseguir sus objetivos. Identidad colectiva– Fomenta un sentido de pertenencia y ayuda a los miembros del equipo a trabajar juntos como una unidad. Conciencia e inclusión– Permite a los equipos navegar por las dinámicas interpersonales y valorar la perspectiva de todos. Confianza y vulnerabilidad– Fomenta la toma de riesgos interpersonales en los equipos. Tensión constructiva– Sirve como una fuerza generadora de nuevas ideas, que impulsa mejores resultados.

Historias de éxito de clientes de Teams

Con Teams, nuestros clientes rompen las fronteras artificiales creadas por herramientas de colaboración independientes o acopladas de manera vaga y trabajan juntos en formas nuevas. Sus historias dan vida a los cinco atributos de los equipos exitosos y pintan una imagen de lo que es posible conseguir.

Belleza atrevida: L’Oreal

En L’Oreal, la compañía global de belleza, Barbara Lavernos, directora de tecnología y jefa de operaciones, explica, “Nuestro impulso está llevado por la gente que interactúa, pone ideas en la mesa, y salta sobre ellas a través de una discusión espontánea. La nueva tecnología que permite la personalidad, contribuciones e innovación real es Microsoft Teams”. Con Teams, los empleados de L’Oreal tienen un espacio para ser creativos mientras se mueven a la velocidad y escala necesarias para entregar más de 7 mil millones de productos a los clientes cada año.

Desde la planta de fabricación a los directivos: Alcoa

Los Trabajadores de Primera Línea en Alcoa, líder mundial en producción de bauxita, alúmina y aluminio, ha adoptado Teams para acceder a información de negocio en sus propios dispositivos móviles mientras trabajan en sus remotas instalaciones de Islandia. Antes de utilizar Teams, cuando los gerentes necesitaban que alguien fuera para cubrir un turno, tenían que llamarlos por teléfono, a menudo por las noches. Ahora con Teams, los gerentes agendan a los empleados de planta a través de Shifts, al cual pueden acceder desde sus dispositivos móviles. Con Shifts, se ha resuelto el problema de que los trabajadores se pierdan tareas agendadas, y la tasa de ausentismo ha bajado casi a cero. “Shifts en Teams es mucho más eficiente para organizar a las personas”, comentó Friopjófur Tómasson, supervisor de planta. “Si tuviera que utilizar una palabra para decirles qué significa Teams para mí, sería ‘eficiencia’. Shifts me ahorra por lo menos una hora al día”.

Colaboración simplificada: Telefónica

En Telefónica, la compañía de telecomunicaciones, los empleados realizan proyectos de construcción de negocios en Teams. Una reunión de ejecutivos fuera de la oficina ahora puede ser coordinada en un lugar centralizado y con una alta seguridad. La coordinación de esta simple reunión era una pesadilla, con hasta 20 colegas de varios departamentos enfocados en varias fuentes de trabajo. “Antes de Teams, teníamos que integrar diferentes aspectos de un proyecto que habían sido creados de manera aislada entre ellos. Ahora, un grupo de colegas puede construir sobre los documentos de manera colaborativa y editar el proyecto de manera directa. Este proceso tomaba cuatro semanas, ahora podemos conseguirlo en cuestión de días”, comentó Jamie Rodriguez-Ramos Fernandez, director de análisis estratégico en Telefónica.

Poner primero la atención al paciente: Red de Salud de la Universidad St. Luke (SLUHN)

Los proveedores de la Red de Salud de la Universidad St. Luke (SLUHN, por sus siglas en inglés) han comenzado a reemplazar aplicaciones de colaboración de terceros por Teams, para simplificar sus vidas con un solo espacio de trabajo y tener conversaciones sobre los pacientes en cualquier momento y lugar. “Incluso cuando buscamos a la segura mensajería de texto como una de las ventajas del celular omnipresente, aún tenemos que cumplir con HIPAA y otros requerimientos de privacidad”, comentó el doctor James Balshi, director de información médica y cirugía vascular en SLUHN. “Pero con Teams no tenemos que preocuparnos por eso. Es igual de funcional en el smartphone, en la tableta, y en la computadora de escritorio. Utilizo la tecnología de cámara en el teléfono para compartir información del paciente con los colegas durante una videollamada de Teams de una manera más segura, que cumpla con HIPAA. También compartí notas de EMR e imágenes de rayos X”.

Conectarse en todo el mundo: Trek

Trek es un diseñador, fabricante y comercializador de bicicletas que se ha adaptado de manera rápida a un entorno cambiante. Algunos empleados ubicados en Estados Unidos trabajan en otros lugares diferentes a los cuarteles generales de la compañía en Waterloo, Wisconsin, incluidas otras instalaciones, su hogar, o tiendas minoristas. El negocio internacional de Trek también ha crecido de manera rápida con la expansión de operaciones de la compañía a 17 oficinas establecidas alrededor del mundo. “Tener buena conectividad y experiencias de reuniones digitales es crítico para que sea un éxito la forma en que trabajamos”, comentó Nathan Pieper, gerente de aplicaciones y colaboración de TI de negocios en Trek. Las capacidades de reunión en Teams “fueron lo que hizo que la gente se adentrara”, comentó Pieper. “La adopción de Teams creció porque la gente lo usó, les dijo a otros que lo usaran, y los invitó a reuniones en línea en él”.

Un equipo de alto desempeño puede hacer lo que de otro modo sería imposible. Y con Teams, no hay límite para lo que ustedes y su equipo pueden conseguir en el trabajo. Para mejorar el trabajo en equipo en su organización, vean la guía del trabajo en equipo digital en la página de Art of Teamwork. Y si aún no utilizan Teams, ¡Comiencen hoy a utilizarlo!

Vía Frontline