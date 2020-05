5 Juegos clásicos para divertirte en familia durante la cuarentena

Realizar actividades entretenidas con nuestros familiares no requiere de mucho y es una excelente opción para pasar el tiempo en casa, pues no solo fortalece los vínculos, sino que nos ayuda a liberar endorfinas y, especialmente en niños, es clave para descubrir habilidades y aprender cosas nuevas. Es por esto que G-SHOCK, expertos en medición del tiempo, a propósito del Día Internacional de la Familia (15 de mayo) comparten 5 juegos para hacer en casa que nunca pasan de moda y en los que todos pueden ser partícipes. Lo mejor es que no se necesitan de muchas herramientas, prepara tu creatividad y ármate tan solo de un cronómetro o un temporizador, como el de tu reloj G-SHOCK, para comenzar la diversión:

Juego de las sillas: También conocido como “sillas musicales” es un juego para cualquier edad en el que se colocan varias sillas en círculo con los respaldos hacia adentro, siempre colocando una silla menos de la cantidad de jugadores. Los participantes al ritmo de la música darán vueltas alrededor de las sillas, hasta que quien controla la música la detenga; en ese momento cada persona intentará ocupar una silla, quien se quede sin sentarse queda eliminado; por cada eliminado, se saca una silla. Se realizan varias rondas hasta que solo quede 1 persona: el ganador. Edad recomendada: A partir de 3 años. Qué necesitas: Sillas y música. Stop: Este juego consiste en escribir rápidamente palabras en cada una de las categorías elegidas (nombres, animales, ciudades, frutas, etc) que inicien por una misma letra que se asigna antes de comenzar. En una modalidad la primera persona en llenar todas las categorías dice “Stop” y todos deben dejar de escribir, alternativamente con la ayuda de un temporizador (timer) se puede poner tiempo (10-20 segundos) y cuando este acabe todos deben detenerse. Cada palabra correcta tendrá un punto y gana quien más puntos acumule. Edad recomendada: A partir de 8 años. Qué necesitas: Papel, lápiz y un temporizador. Tesoro escondido: Ideal para niños aunque también puede adaptarse la dificultad para adultos, consiste en esconder uno o más objetos o “tesoros” en la casa para que los participantes realicen su búsqueda. Para hacerlo más emocionante y menos sencillo, la búsqueda puede hacerse cronometrada y se puede preparar una serie de pistas con acertijos o adivinanzas (la dificultad podrá variar según su edad) que guíen hasta los objetos o el tesoro escondido. Edad recomendada: A partir de 6 años. Qué necesitas: Cualquier objeto/tesoro/premio a esconder, alternativamente lápiz, papel (para las pistas) y un cronómetro. Teléfono descompuesto: Una dinámica clásica y muy sencilla de realizar, idealmente debe hacerse con un mínimo de 4 jugadores. Se trata de susurrar una palabra o frase de una persona a otra y divertirse viendo lo mucho que cambió esta palabra o frase durante el juego. Para comenzar, los participantes deben ubicarse en círculo o fila con cierta distancia y elegir una palabra o frase poco común. Una persona inicia “pasándola” en forma de susurro a la persona que le sigue y así sucesivamente hasta llegar al último participante que dirá la frase o palabra que escuchó. Edad recomendada: A partir de 4 años. Qué necesitas: Ganas de divertirte y un susurro silencioso. Adivinanza de palabras/frases o charadas: En una versión sencilla de este juego, pueden participar al menos 4 personas y dividirse en equipos o parejas. Cada participante escribe en 4 o 5 papelitos acciones, palabras o frases que luego serán representadas usando solo gestos y que tu equipo debe adivinar. Con un cronómetro se medirá el tiempo de cada equipo (puede ser 1 minuto), el equipo podrá sacar papelitos a medida de que vayan adivinando hasta que el tiempo se acabe. Pueden hacer las rondas que quieran y ganará el equipo que adivine más papelitos. Edad recomendada: A partir de 7 años. Qué necesitas: Papel, lápiz y un cronómetro.

Quedarnos en casa sin duda es la mejor manera de cuidarnos, pero en ocasiones la rutina afecta nuestro estado anímico y el de nuestra familia. Las actividades juntos nos ayudarán a distraernos, entretenernos y fortalecer esos lazos que muchas veces se ven afectados por el tedio. Con estos u otros juegos pensados para todos, podrás compartir, entretenerte, relajarte, y en el caso de los niños, aprender y despertar la creatividad. Para vivir estos momentos inolvidables no necesitaremos mucho, con herramientas que tenemos a mano, como papel, lápiz o el cronómetro y temporizador de nuestros relojes G-SHOCK, estamos listos para pasarla en grande en nuestro hogar.

Vía Another