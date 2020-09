70% de decisión de compra se da en la investigación por internet antes de comprar y aún se subestima el uso de Linkedin para crear confianza

(11/Sep/2020 – web) Panamá.- Según la consultora Sirius Decisions, el 70% del proceso de decisión de compra de un producto o servicio se da en internet, en la investigación que realiza el consumidor antes de comprar. Es decir, los consumidores esperan hasta haber realizado la mayor parte de su investigación acerca de un producto a través del internet y las redes sociales antes de completar la compra y aún se subestima el uso de Linkedin para crear relaciones de confianza con los clientes potenciales.

Así lo expresó Guillermo González Pimiento, especialista internacional en Marketing Digital y en Linkedin, durante la conferencia virtual “8 pasos para hacer negocios a través de Linkedin”, organizada por la agencia Plataforma Marketing.

“Ahora mismo solamente un 0.5% de las personas en Linkedin generan contenido semanal, por lo que, tienes una oportunidad de convertirte en un referente de su sector si empiezas a vender a través de Linkedin y generas contenido de tu sector y conocimientos”, explicó Guillermo González Pimiento, especialista en esta red social y orador internacional, quien reside en Colombia y capacita a los equipos de ventas empresariales con nuevas técnicas para abordar a clientes potenciales.

Actualmente en el mundo existen 706 millones de usuarios de Linkedin y 30 millones de compañías con página en Linkedin. En el 2019, en Panamá habían 0.64 millones de usuarios de esta red social profesional, según cifras de We Are Social – Digital 2019.

El equipo de ventas debe asumir que esa investigación muchas veces por internet y redes sociales contemplará: valoraciones de otros usuarios, recomendaciones de personas influyentes e, inevitablemente, comparaciones con productos de la competencia. A partir de toda esta información el consumidor tomará la decisión de quedarse con nuestro producto o rechazarlo.

Antes, esta investigación se realizaba de manera telefónica y presencial solamente. Cuando un comprador profesional quería saber si un producto de su industria le podía interesar, o llamaba a algún amigo del sector que ya lo hubiera comprado o se ponía en contacto con la empresa.

Tener un plan de ventas a través de Linkedin facilitará la investigación del usuario

“Ahora como vendedor debes asumir que el consumidor realizará esta investigación a tu empresa y productos, y adelantarte creando un perfil atrayente y estratégico en Linkedin, de manera que te puedan encontrar, y puedas poner en marcha un plan de acción para conseguir que tus clientes potenciales compren los servicios o productos de tu empresa. Y si aplicas una buena estrategia, lograrás vender sin vender. Actualmente, la mayoría de las personas solamente usa esta herramienta para conseguir empleo”, aseguró González Pimiento, también conferencista internacional de EXMA, la plataforma más grande de mercadeo en Latinoamérica.

“Algunos de los beneficios de vender a través de Linkedin es vender sin que el consumidor sienta que le estás vendiendo, y sin invertir en publicidad. Esto es porque al generar contenido de valor para tus contactos, logras construir una autoridad basada en tu experiencia y conocimiento⁠, creas lazos de confianza con tu cliente ideal y generas credibilidad y confiabilidad ante él. Incluso, puedes conseguir alianzas y/o hacer un gran networking”, amplió González Pimiento.⁠

Algunas de las acciones que necesitas incluir en tu estrategia para vender a través de Linkedin son:

1.- Tener una objetivo claro y tu cliente ideal en mente.⁠

2.- Entender quiénes son tus competidores.⁠

3.- Ajustar tu perfil de tal forma que sea encontrable y una vez tu cliente ideal te encuentre, genere una acción.⁠

4.- Generar contenido de valor de manera consistente que te ayude a posicionarte.⁠

5.- Medir los resultados de tu estrategia y ajustar en caso de ser necesario.⁠

Testimonio de ventas a través de Linkedin

“Hace 4 años yo creía que LinkedIn era un portal de empleo y como no estaba buscando trabajo, tenía mi perfil muy descuidado: una mala foto, sin banner, un mal titular y sin recomendaciones. Sin embargo, con ese perfil deficiente, tomé la decisión de hacer una publicación. Para mi sorpresa, al otro día había recibido más de 1,000 me gustas, más de 1,000 comentarios pero menos de 5 invitaciones a conectar y ningún mensaje privado en mi bandeja”, dijo González Pimiento, advirtiendo que, muchas personas comenten errores como éstos en el uso de la plataforma.

“Ahora me doy cuenta que perdí una oportunidad de oro que me hubiera ayudado a posicionarme. En el presente, logro que me busquen mis clientes ideales, que me llamen, que me inviten a conectar, y que me pidan cotizaciones para capacitar a departamentos de ventas de empresas que venden a empresas”, concluyó Guillermo González Pimiento, especialista en Linkedin y conferencista EXMA.

“Nosotros como agencia de comunicación integral, hemos visto la necesidad de ayudar a nuestros clientes a conectar con sus clientes ideales para hacer negocios en plataformas digitales. Por esta razón, hemos traído a un orador internacional experto en Linkedin a esta conferencia virtual para apoyar a las empresas y sigan aportando al país en tiempos de pandemia”, puntualizaron Anyvonne Poveda Sierra y Maricel Méndez, socias directoras de Plataforma Marketing.

Vía Plataforma Marketing