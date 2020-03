Actividades que podemos realizar con nuestros hijos desde casa

(17/Mar/2020 – web) Panamá.- Pasar tiempo con nuestros hijos siempre será una excelente inversión, pues solo con la convivencia podemos construir una relación cercana a ellos. Estar, es un viaje con distintas posibilidades que pueden implicar salir o no de casa. Cuando pensamos en momentos memorables, solemos imaginar algún evento o entretenimiento fuera de nuestro hogar, pero en realidad, podemos vivir algo inolvidable en nuestras cuatro paredes.

Actualmente, tenemos un contexto de contingencia debido al COVID-19 que si bien, no debe paralizar por completo nuestras actividades ni provocarnos pánico, es cierto que tenemos algunas medidas precautorias que implican disminuir nuestras actividades en el exterior, por lo que, es una gran oportunidad de entrelazar la relación con nuestros hijos desde casa.

Para los más pequeños, existen diversas actividades que nos garantizarán un momento divertido, cálido y ¿por qué no? ¡Hasta de aprendizaje!

Crea Fuertes

Sin duda, una de los juegos más divertidos e imaginativos es crear fuertes dentro de nuestro hogar. ¡Aceptémoslo! Esta es una actividad de antaño que, hasta nosotros, la realizamos cuando éramos niños. Pues bien, como los juegos ingeniosos no pasan de moda, te invitamos a reunir almohadas, cobertores, lámparas, galletas, golosinas y todo lo que se ocurra para ambientar tu fuerte. Puedes hacerlo con los sofás o mesas. Ya estando en él puedes leer cuentos a tus hijos o conversar.

Ciudad de Cartón

Las cajas de cartón son uno de los materiales más fáciles de conseguir y moldear, lo que las convierte en excelentes herramientas para crear. Te recomendamos que cortes varias piezas para armar edificios, casas, cercas, automóviles y todo lo que imaginen para el diseño de su ciudad. Cuida que este tipo de actividades en las que uses tijeras estén a tu cargo. Una vez que tengas las piezas, pueden comenzar a decorarlas con plumones, pintura témpera, colores, crayones, gises, entre otros. Si no sabes dónde puedes encontrar estos materiales, Crayola tiene estos productos pensados para el uso de niños, por lo que no son durables, seguros y con calidad. ¡Pruébalos! Te ayudarán a impulsar la creatividad de tus hijos.

Collage

Las actividades artísticas siempre serán una gran opción para pasar buenos momentos. El Collage es una técnica que además de ser fácil de realizar, te ayudará a estimular las habilidades motoras de tus hijos y ¡es ecológica! Ya que, puedes reciclar revistas, periódicos y folletos para tus creaciones. Recorten imágenes de acuerdo con lo que quieran plasmar y adhieran con algún material sobre hojas o cartones.

Realiza estas actividades con tus hijos, crea espacios para convivir y vincularse. ¡Recuerda que nosotros hacemos los momentos!

Vía Serna PR