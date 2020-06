Alegra a papá en su día con los mejores regalos tecnológicos

(19/Jun/2020 – web) Panamá.- Qué bueno es poder comunicarte con tu papá en todo momento, aunque sea para decir sólo “Hola, papá”. Por eso te recomendamos que en este Día del Padre, le sorprendas con un teléfono inteligente o un televisor de úlima generación que no sólo les mantendrá unidos, sino que le ayudará a hacer más llevadera su rutina.

Galaxy Serie A

Si tu padre es un entusiasta de la tecnología o si tiene alma de millenial, la serie A puede ser una gran opción para regalar en esta fecha especial. Estos modelos son Smartphones con terminaciones Premium, pero al precio de uno de gama media. Están diseñados para estar al día en todas las conversaciones y en diferentes plataformas.

Equipado con una pantalla de 6.5 pulgadas, una cámara de cuatro lentes con 48MP principal, 8MP ultra-ancho, macro de 2MP y sensores de profundidad de 2MP, 3GB de RAM, el Galaxy A21s, por ejemplo, permite disfrutar contenidos de borde a borde sin interrupciones y con una pantalla en FHD + Súper AMOLED. Dentro de la serie también está el Galaxy A51 con un potente y avanzado procesador Octa-Core, este Smartphone cuenta con una memoria RAM de 4GB y un almacenamiento de 128GB expandible hasta 512GB. Este sería el teléfono ideal para quienes disfrutan de las transmisiones en vivo, clases, talleres o de consumir contenido en directo.

Pero si tu papá disfruta y pasa su tiempo capturando los mejores momentos, entonces el A71 puede ser su mejor compañero: con cámara de cuatro lentes y calidad profesional, podrá sacar fotos en primer plano, excelentes fotos nocturnas o desenfoques artísticos ya sea usando la cámara principal de 64MP, la ultra gran angular de 123° de 12MP, la cámara macro o de profundidad de 5MP. Los tres modelos de la serie Galaxy A se encuentran ya en nuestra tienda virtual shop.samsung.com/latin.

Para el que desea siempre la última tecnología

Hay papás que disfrutan tener siempre la última tecnología en telefonía celular. Si al tuyo le encantan las fotos y videos de alta calidad, y además es un amante de la tecnología, el nuevo Galaxy S20 Ultra es la mejor opción para sorprenderlo. El modelo más avanzado de la serie S de Galaxy cuenta con un lente trasero de 108 MP, junto a otros tres de 48 MP, 12 MP, y ToF, además de su lente frontal es de 40 MP. Estos conforman una cámara de nivel profesional nunca antes vista en un Smartphone. También añade un zoom 100X, que posee una función denominada “Toma Única” que permite hacer una captura de hasta 15 segundos, y gracias a la Inteligencia Artificial del equipo, este elige las mejores imágenes y videos.

Con este Smartphone puedes grabar y tomar fotografías en 8K. Pero no solo eso, para tomas nocturnas y con poca luminosidad se puede emplear la función “Noches más claras”.

Para los activos y que cuidan de su salud

Hoy en día a muchos padres les encanta hacer deportes, mantenerse activos y cuidar sus rutinas de ejercicio, trabajo y sueño. Si es el caso del tuyo, sin duda, su regalo ideal es el Galaxy Watch Active2 de Samsung, que viene en dos tamaños (44 mm y 40 mm de diámetro) y dos estilos (aluminio ligero con una correa deportiva en colores gris, negro y rosado y la versión de acero inoxidable sólido de primera calidad con una correa de cuero natural en plateado, negro, dorado y rosado). También cuenta con un mejorado bisel giratorio táctil, que ayuda a navegar en los distintos menús del sistema y también lograr maximizar el tamaño de la pantalla. A su vez, sirve como guía para mejorar la salud y el bienestar, ya que brinda información práctica que puede ayudar a tomar decisiones positivas sobre el estilo de vida, dieta, ejercicio, salud mental y sueño, entre otras. Tu papá también podrá sacarle partido para hacer una llamada, escuchar su música preferida, revisar notificaciones y otros, incluso recibir alertas para el lavado de manos y el autocuidado.

Para los amantes de la música

¿A tu papá le encanta escuchar música u oír sus partidos favoritos mientras hace otras cosas? Pues unos buenos auriculares son el regalo ideal para él. Galaxy Buds+ de Samsung es la última generación en audífonos inalámbricos con una batería que dura hasta 11 horas de reproducción de música. Esta se puede duplicar a 22 horas simplemente insertándolos en el estuche de carga inalámbrica de 270 mAh. Los últimos audífonos inalámbricos de alta gama de Samsung están ecualizados con sonido AKG, equipados con tres micrófonos en cada auricular, que permiten controlar de manera precisa el sonido ambiental y una batería con capacidad de carga rápida que generan 60 minutos de reproducción continua con sólo 3 minutos de carga, también incorpora paneles táctiles para el control total. Los audífonos se conectan automáticamente al abrir el estuche de carga y en todos los demás dispositivos conectados a la misma cuenta Samsung.

Para los que disfrutan de mirar la televisión

Uno de los últimos televisores de estilo de vida de Samsung, The Serif, además de su único y sofisticado diseño, cuenta con tecnología QLED, lo permite ver las imágenes como debe ser. Gracias a esto es capaz de reproducir un volumen de color de 100% y de esta manera podrás ver escenas más realistas y detalladas desde las más brillantes hasta las más oscuras. Es visualización y sonido de alta calidad que a los papás amantes de la series, películas y deportes les fascinará.

Además, integra HDR10+, estándar que analiza todas las escenas, cuadro por cuadro, para ajustar y entregar el brillo perfecto. También tiene tecnología inalámbrica NFC que, con la conexión Bluetooth activada, permite reproducir música desde el celular automáticamente a la pantalla con solo poner el dispositivo muy cerca del televisor.

Como ya es tendencia, al igual que otros televisores QLED conocidos de Samsung, The Serif cuenta con Ambient Mode, es decir que, cuando está pagado, no dejará la pantalla en negro, sino mostrará hermosas imágenes como dos modos de patrones inspirados en la belleza de la naturaleza, una hermosa hoja y una tela con textura, etc.

