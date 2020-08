¿Cómo decoras los espacios de tu hogar?

(23/Ago/2020 – web) México.- Cada detalle en tu hogar es muy importante, y puedes mostrar tu gran estilo hasta en el sonido, donde menos lo imaginabas.

Un gran compañero para tu home office puede ser la bocina Citation ONE -de Harman Kardon- que aparte de ser pequeña y tener un diseño extraordinario, cuenta con Google Assistant.

Para los que tenemos la fortuna de poder seguir con el confinamiento en casa, es muy importante sentirnos cómodos, ya que en estos meses pasamos todo el día dentro del hogar y es esencial que nuestros espacios sean agradables, acogedores y nos puedan transmitir tranquilidad.

Si bien, el tener una decoración adecuada y espacios funcionales en casa siempre ha sido importante, ahora lo es más que nunca, ya que se ha vuelto nuestro espacio 24/7 y tenemos que enfrentarlo, esta cuarentena probablemente dure algunos meses más y es vital que nuestro hogar cuente con todo lo que necesitamos para llevar a cabo, no solo nuestra vida hogareña con estilo, sino también de oficina.

A estas alturas seguramente varios de nosotros hemos logrado adaptar un espacio destinado para llevar a cabo nuestro home office, y ahí pasamos varias horas del día al frente de nuestra laptop para cumplir con nuestro trabajo.

Trabajar en silencio no es opción para muchos, ya que a veces hace falta un poco de música, escuchar radio o ruido ambiental; y también es muy importante tener nuestra agenda al día, recordatorios de juntas y demás pendientes para que no se nos pase nada, ya que a veces al trabajar en casa, perdemos la noción del tiempo.

Un gran compañero para tu home office puede ser la bocina Citation ONE, que aparte de ser pequeña y tener un diseño extraordinario, cuenta con Google Assistant, así que no solo amenizará tus días de trabajo, también puedes controlar otros dispositivos inteligentes de tu casa y no perderás ninguna reunión ni entrega importante, gracias a que Citation ONE llevará tu agenda.

Citation ONE, cuenta con 40W de potencia dentro de un diseño super elegante, así que si decides ponerla en el librero o mesa detrás de ti, seguro le dará un toque espectacular a tu espacio de trabajo que tus colegas notarán de inmediato durante las videoconferencias.

Citation ONE no solo puede acompañarte para tus días de trabajo, sino también en caso de que quieras disfrutar de tu música favorita a todo volumen o tengas una pequeña reunión con tus amigos más adelante, vas a sorprender con la gran nitidez de audio y potencia guardadas en este pequeño dispositivo.

Para llevar este gran estilo a otros rincones de tu casa como tu habitación o sala, Citation ONE, al igual que todas las bocinas de la línea Citation, están recubiertas con tela de lana de la firma danesa Kvadrat que es repelente al polvo y también ignífuga, así que puedes disfrutar de su gran diseño y sonido con completa seguridad. Y en caso de que cuentes con dispositivos como la Citation Bar en tu sala o una Citation 300 en tu mesa de jardín, puedes configurarlas con su tecnología multi-room, para que sigas escuchando tu música por toda la casa y puedas disponer de tu asistente en cualquier habitación.

Atrévete a crear espacios únicos, recuerda que un hogar con estilo y armonía te hará sentir con más tranquilidad en esta época difícil y cada detalle es muy importante, con la línea Citation de Harman Kardon, ahora no sólo puedes tener una increíble calidad de audio, sino también un espacio hermoso.

Vía Eureka