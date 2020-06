Complementa el estilo de papá con Skechers

(12/Jun/2020 – web) Panamá.- Ya sea que te consideres un papá atlético y activo o con un estilo más relajado y vanguardista, no hay duda de que por las circunstancias actuales que vivimos hoy día, la comodidad y el confort debe ser nuestra prioridad, ya sea cuando debamos salir o estar en casa.

Este 21 de junio, se celebra el Día del Padre y para conmemorar, te presentamos algunas sugerencias de looks que puedes crear con tu par de Skechers, de acuerdo con tu personalidad:

1. Look relajado y con toque tropical

¿Eres un papá amante de los bomber jackets? Si es así, ¡tenemos este estilo para ti! Puedes combinar esta prenda con tu jeans favorito y el par que más te guste de la línea Skechers Bounder, que cuentan con plantilla memory foam. Recuerda incluir tus accesorios con este outfit.

2. Estilo vanguardista para mentes creativas

Ya sea que vives el día a día con tu laptop entre reuniones virtuales y enviando correos, no dejas pasar la oportunidad de destacar tu personalidad en tu apariencia. Es por ello, que un blazer con stripes siempre será funcional y fácil de utilizar con otras piezas como bufandas y jeans.

Tip: Complementa tu calzado con mocasín casual.

3. Prendas funcionales para entrenar en casa

3, 2, 1 … ¡a correr! Para los papás que siguen una rutina diaria de ejercicio, las prendas además de brindar la máxima tecnología de transpiración deben tener un diseño innovador para poder vestir a gusto fuera de casa. Sin duda, un par de Skechers Max Cushioning te brindará la mejor amortiguación al correr o caminar.

4. Para quiénes se sienten rockstars

¡Rock your style! Si te consideras un papá relajado, que se inclina por un outfit rockero y actual sabemos que este look lleva tu nombre. Un jacket de cuero no puede faltar en tu clóset y será ideal para lucir en esas salidas al final del día. Lúcelo con tu tshirt o camisa favorita, jeans oscuro y calzado tipo Oxford con cordones.

