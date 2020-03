Conozca ¿Cuáles habilidades blandas buscan los reclutadores en el 2020?

(2/Mar/2020 – web) Especialista: Jennifer Alfaro, Gerente Senior del área People Advisory Services (PAS) de EY.- En la última década han existido grandes cambios en el entorno de los negocios: fluctuaciones económicas, mayor competitividad por parte de las empresas, automatización de procesos, e incluso una diversificación de la fuerza laboral.

El departamento de gestión de talentos es el encargado de dar respuesta a los cambios y exigencias este último aspecto. Para lograr obtener una gestión eficaz, el área de gestión de talentos deberá tener una comunicación fluida con el liderazgo de la empresa y así lograr entender las necesidades actuales y futuras con respecto a los recursos humanos. Esto con el objetivo final de crear una estrategia efectiva, tomando en consideración las habilidades duras y blandas, ya sea para reclutar al nuevo personal, o bien, para capacitar al existente. Pero, ¿en que se diferencian las habilidades blandas sobre las habilidades duras?

Las habilidades duras y blandas

En los últimos años en el entorno de negocios se ha discutido y escrito sobre las diferencias entre las habilidades duras (hard skills) y las blandas (soft skills).

El primer concepto hace referencia a los conocimientos que se adquieren en el ámbito educativo: carreras universitarias, colegios técnicos y certificaciones.

La segunda noción se refiere a aquellas capacidades que no se relacionan con los conocimientos, sino más bien con la forma de ser de cada persona, su habilidad para enfrentar las situaciones y cómo se proyecta la persona ante sus compañeros de trabajo.

Las habilidades blandas son cada vez más valoradas por los empleadores, ya que van de la mano con el mejor desempeño en el ámbito laboral. Por lo tanto, vale preguntarse lo siguiente: ¿Cuáles son las habilidades blandas más buscadas por los reclutadores para el 2020?

Udemy: Recientemente se publicó un reporte denominado “2020 Workplace Learning Trends Report: The Skills of the Future”, donde se presentan las tendencias educativas basadas en la información recopilada por la plataforma educativa Udemy. De acuerdo con el estudio, las habilidades blandas con mayor crecimiento para el año 2020 son las siguientes:

• Mentalidad de crecimiento Creatividad

• Dominio de enfoque Innovación

• Habilidades de comunicación

• Narración (Storytelling)

• Conciencia cultural

• Pensamiento crítico

• Liderazgo

• Inteligencia emocional

LinkedIn: El 9 de enero del 2020, en el blog de LinkedIn se publicó un estudio sobre las habilidades con mayor demanda en relación con su oferta. De acuerdo con dicha publicación, estas son las 5 habilidades blandas más solicitadas por las empresas:

• Creatividad

• Persuasión

• Colaboración

• Adaptabilidad

• Inteligencia emocional

Foro Económico Mundial: La página de internet Human Resources Online, tomando como base estudios del Foro Económico Mundial, publicó a inicios del año pasado un artículo donde se realizó una comparación entre las habilidades blandas más requeridas en el 2005 con las más demandadas en el 2020. A continuación se presenta dicho cuadro:

En EY creemos que las competencias tradicionales aún son importantes, pero hoy se necesitan nuevas competencia:

Existe una serie de competencias tradicionales que continúan siendo relevantes. Entre estas se destacan: la autenticidad, la construcción de talento, el enfoque en el cliente y el enfoque en resultados.

No obstante lo anterior, también han surgido nuevas habilidades blandas en el contexto de la disrupción.

De igual manera, las habilidades blandas también han evolucionado en sus fundamentos:

• Construir relaciones

• Gestionar cambio

• Orientación en aprendizaje

• Resolver problemas

• Comunicación

• Trabajo en equipo

Por ejemplo, el concepto súper conector sustituirá la construcción de relaciones, ya que el último concepto es el network básico y hay que ir más allá.

La Era Digital y la gestión de talentos

En EY consideramos que un conjunto de competencias está emergiendo como algo crítico para el éxito en el mundo laboral digital caracterizado por la disrupción.

Comparativo según fuentes (Habilidades más buscadas)

Las Soluciones del futuro del trabajo se conectan con los servicios de EY para resolver los desafíos empresariales.

Las soluciones del futuro del trabajo están diseñadas para proporcionarles a las organizaciones el conjunto correcto de servicios para abordar las necesidades en las coyunturas críticas de su recorrido.

Vía RUA Porter Novelli