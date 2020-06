Convierta sus electrodomésticos en el punto focal de su decoración

(9/Jun/2020 – web) Panamá.- La funcionalidad y el diseño hoy son factores importantes al momento de comprar un producto para el hogar. Las amplias ofertas de productos Samsung reflejan nuevas formas de vivir en el hogar: la casa ya no es solo un lugar para descansar y relajarse, ahora es un gimnasio, una oficina y un centro de entretenimiento. Con base en estas cambiantes tendencias, Samsung viene impulsando diseños innovadores y ha reinventado lo que los electrodomésticos hacen por nosotros con productos que son flexibles, multifuncionales y establecen un nuevo estándar para el estilo personal.

Cocinas modernas y funcionales

Funcionalidad, diseño, los materiales más duraderos y la tecnología más avanzada se conjugan en cada electrodoméstico Samsung. Un fiel ejemplo de esto son sus refrigeradoras Family Hub, que redefinen la categoría de refrigeradoras y se convierten en el centro de su cocina.

El diseño, los materiales y la tecnología de Samsung ayudan a mantener una durabilidad excepcional y eleva la elegancia de las cocinas gracias a su Flat Design o Diseño Plano, un concepto minimalista y geométrico que favorece a cualquier cocina, sin importar su tamaño, distribución y acabados.

El Flat Design busca la armonía con el espacio. Las líneas rectas de la pared, el piso y el mostrador de la cocina se unen con la superficie frontal plana del refrigerador. El tamaño del refrigerador ha sido diseñado teniendo en cuenta la profundidad de la encimera de la cocina, de modo que el refrigerador se adapte perfectamente sin salientes cuando se coloca en el gabinete del refrigerador de la cocina. Además, el refrigerador está diseñado pensando en la comodidad, lo que permite a los usuarios abrir y cerrar cómodamente la puerta del incluso cuando se coloca dentro del gabinete. La puerta del refrigerador, plana y sin manijas, nos recuerda la belleza inspirada en líneas simples y superficies claras.

La TV que se integra con su ambiente

Y para quienes persiguen la más avanzada tecnología audiovisual pero que también buscan un elemento que potencie la decoración, Samsung les trae The Serif, un televisor completamente innovador y sofisticado que conjuga perfectamente tecnología y diseño.

Los reconocidos diseñadores industriales franceses Ronan y Erwan Bouroullec, reconocidos por concentrarse en la funcionabilidad, no verse afectados por la temporalidad y el valor intrínseco del objeto, son los creadores junto con Samsung de The Serif, el televisor que cambió los parámetros al ser un producto que combina a la perfección en cualquier espacio, dándole un valor positivo y armónico, y que, a su vez, promete una experiencia de visualización que dejará conforme hasta a los más exigentes.

Gracias a la simetría de su forma en I, este TV no solo transforma espacios, sino también es una pieza que se puede ubicar sin problemas en cualquier lugar y tiempo, aunque pasen los años.

Al igual que otros televisores QLED de Samsung, The Serif cuenta con Ambient Mode, es decir que, cuando está pagado, no dejará la pantalla en negro, sino mostrará hermosas imágenes como dos modos de patrones inspirados en la belleza de la naturaleza, una hermosa hoja y una tela con textura, en este caso diseñados por los hermanos Bouroullec exclusivamente para este TV.

¿Miras la decoración de tu casa y sientes que falta algo? The Serif puede ser el televisor que llene tus espacios con estética y diseño y que te encantará lucir.

Consejos útiles a la hora de decorar

A continuación, compartimos algunos consejos que te ayudarán a mantener la estética, a la vez que la funcionalidad de los aparatos.

1. Toma en cuenta los colores. Elige todos los aparatos que vas a tener a la vista del mismo color. Si te inclinas por electrodomésticos con acabado de acero inoxidable, verifica que sea anti huellas dactilares, para que procures mantener su belleza y brillo intactos a pesar del uso.

2. Guarda lo que no usas a diario. No conviertas tu cocina en un centro de exposición ni recargues tus encimeras con equipos. Guarda en los gabinetes todos aquellos útiles de cocina que no utilices con frecuencia o los que no te gusten como quedan a la vista.

3. Si hablamos de cocinas pequeñas, apuesta por colores claros y olvídate de muebles que no vayan acoplados a la pared. Un consejo práctico es poner el microondas junto al horno de forma vertical, situándolos en el mobiliario superior, de esa manera creas un espacio de cocción unificado.

4. Convierte a tu televisor en el protagonista de tu sala. Si decidiste optar por un The Serif, su versatilidad le permite estar tanto en su soporte de patas, o sobre algún mueble de la casa.

5. El Modo Ambiente de los TV de Samsung eliminan la caja negra en la que se convierten cuando están apagados, para transformarlos en una obra de arte o en una pieza de acento de tu decoración.

6. Ya sea que montes tu televisión en la pared o sobre un mueble, verifica las conexiones para que no queden expuestas. La conexión invisible de los televisores Samsung mantiene su hogar limpio y ordenado, sin desorden de cables, usando un solo cable casi invisible que conecta su televisor al sistema One Connect.

Vía Prismgrp