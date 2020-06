Crea una playlist para papá y regálale los mejores dispositivos de sonido este Día del Padre

(19/Jun/2020 – web) Panamá.- Ya sea para amenizar sus días laborales, su rutina de entrenamiento, o simplemente para relajarse, crea una playlist en la app Huawei Music para papá con su música preferida y regálasela junto con los mejores dispositivos de sonido este Día del Padre.

Huawei cuenta con varios opciones en el mercado para que papá disfrute al máximo cada acorde de las canciones que guardaste para él: desde audífonos inalámbricos hasta bocinas portables que ofrecen un sonido envolvente.

FreeBuds 3

Huawei sabe que, con el ritmo de vida actual, los usuarios necesitan que el mejor sonido los acompañe a donde quiera que vayan. Por esa razón desarrolló unos audífonos aerodinámicos, un sonido increíble y conexión Bluetooth que serán muy prácticos para usar en todo momento.

Los HUAWEI FreeBuds 3 son ideales para los papás deportistas, ya que cuentan con la certificación IPX4. Esto significa que son resistentes a salpicaduras, así que no importa que papá sude mientras los usa, no les pasará nada. El diseño biónico Dolphin de los HUAWEI FreeBuds 3 se adapta al oído para un uso cómodo y estable, a la vez que ofrece un sonido enfocado profundamente a tus oídos.

Papá se merece el mejor sonido, por eso, Huawei equipó estos audífonos con un complejo sistema de bajos para un sonido más potente y definido. Eso no es todo, ya que la Cancelación Activa de Ruido ofrece una reducción precisa de los sonidos no deseados del exterior, lo que le permitirá escuchar claramente tu música.

Los HUAWEI FreeBuds 3, también ofrecen una conexión Bluetooth rápida y estable, así como una sincronía de audio precisa.

HUAWEI Mini Speaker

La bocina ideal para llevar a cualquier lugar por su portabilidad. Ya sea que la quiera tener en su estudio o en su oficina, la podrá transportar fácilmente ya que pesa solo 110g.

Pero su tamaño de 50 x 56 mm no le impide ofrecer un volumen alto y profundo, que se puede sincronizar en dos Mini Speakers para crear una experiencia estéreo 360º inmersiva.

Además, es resistente al agua, cuenta con la certificación IPX4 y su diseño minimalista permite que sean atractivas y de fácil manejo, ya que solo bastará con encenderse y sincronizarlas desde la tablet, smartphone o laptop para que papá disfrute de la playlist que le regalaste.

HUAWEI FreeLace

Para aquellos papás que aún prefieren los audífonos con cable, los FreeLace son la mejor opción, ya que están equipados con un control dinámico que amplía el campo de sonido. El diafragma TPU ultrafino ofrece bajos crecientes, mientras que las placas de titanio aportan agudos melodiosos.

Cuentan con la colaboración perfecta entre la Reducción de Ruido de Viento de Dos Canales y el algoritmo de cancelación de ruido Bluetooth, así que la música siempre se escuchará bien, incluso las llamadas. Los HUAWEI FreeLace tienen un diseño a prueba de agua. Así que no importa si papá está en medio de una rutina o bajo la lluvia, su máxima protección le permitirá a papá seguir con su día sin preocupaciones.

También están equipados con batería 3C de litio de alta eficiencia, así que su smartphone puede cargarlos. Bastará una carga rápida de cinco minutos para tener cuatro horas de música.

Sabemos que a papá le gusta el mejor sonido, así que estas opciones no lo decepcionarán y disfrutará cada acorde de su música preferida en Huawei Music. No lo pienses más, porque el Día del Padre está a la vuelta de la esquina. ¡Cómprale el mejor regalo a papá!

Vía Star Holding