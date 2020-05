Cuatro tendencias globales de seguridad para la asistencia sanitaria

(8/May/2020 – web) por Mauricio Swain, Gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica.- Los hospitales funcionan como instituciones fundamentales en todo el mundo, por lo que han centrado sus esfuerzos en garantizar un entorno más inteligente y seguro, sin importar su tamaño o ubicación. Aprovechar las nuevas tecnologías, para la seguridad y monitoreo de las personas o activos, se está volviendo un reto para este sector, ya que las necesidades de salud están demandando soluciones que permitan la atención del paciente, al tiempo que ahorran recursos y ofrecen la posibilidad de que el personal sea más eficiente

Los hospitales inteligentes hoy son una realidad en América Latina. La región ha visto un importante avance en la adopción de tecnologías para el sector salud, sin embargo, el contexto sanitario actual ha exigido nuevas estrategias para la protección de las personas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (The U.S. Food and Drug Administration) sugiere utilizar sistemas de video IP para aumentar el control en el cuidado de los pacientes.

Frente a la creciente evolución de esta industria, resulta necesario impulsar la seguridad mediante la convergencia de tecnologías de vanguardia y las necesidades de la población, por ello los especialistas de Axis Communications sugieren cuatro tendencias globales de seguridad que estarán impactando a la asistencia sanitaria:

1. Prevención de riesgos a través del análisis de video para la detección de accidentes:

En ocasiones resulta necesario el monitoreo de pacientes las 24 horas del día, por ese motivo prevenir que sufran accidentes es una de las principales tendencias de seguridad, lo cual ha orillado a desarrollar soluciones específicas para detectar y alertar cuando una persona sufre algún accidente y permanece en el suelo durante un tiempo determinado. Según el Centro Estadounidense para el Control y Prevención de Enfermedades, el costo promedio en un hospital de una lesión por caída es de aproximadamente 35.000 dólares, por lo que las soluciones de video son ideales para prevenir estos inconvenientes. La tecnología funciona mediante imágenes que detectan las acciones de los pacientes situados ante las cámaras en combinación con analíticas inteligentes, el dispositivo puede activar alertas en respuesta a movimientos bruscos o posibles riesgos de accidentes en pacientes o personal del recinto, de manera que el equipo médico pueda emprender acciones de inmediato para atender la situación.

2. Protección efectiva de la privacidad:

Una tendencia global de seguridad, no sólo en el sector salud sino en cualquier negocio, es la protección de la privacidad de las personas. En los hospitales de atención pediátrica, por ejemplo, es muy importante asegurar que los menores de edad no sufran daños a su identidad, por lo que las soluciones de video deben garantizar esta necesidad. La tecnología para hospitales debe ajustarse a políticas muy rigurosas de protección, por lo que actualmente existen soluciones que ayudan a verificar lo que sucede sin recopilar datos personales. Esto permite tener mayor confianza de parte de los pacientes y de las demás personas que acceden al lugar, además trae muchos beneficios de rentabilidad para los hospitales.

3. Aumento de la seguridad mediante la detección facial:

Las áreas más importantes de un hospital deben ser gestionadas de forma segura, es común que existan zonas con grandes probabilidades de robo, como lo son farmacias o laboratorios, además de aquellas como quirófanos o habitaciones de pacientes de alto riesgo, donde la protección de las personas que ingresan debe ser fundamental. Para este tipo de casos, el reconocimiento facial para control de acceso es una tendencia que está adoptando esta vertical en Latinoamérica, pues han detectado beneficios agregados como la fiabilidad y la rapidez con la que funcionan. La tecnología trabaja mediante un software de análisis que captura la imagen de la cara de las personas, inmediatamente comienza una búsqueda de coincidencia con la base de datos de quienes sí pueden acceder a ciertos lugares y como resultado, la solución genera alarmas a los centros de monitoreo para avisar que una persona quiere acceder a una zona prohibida o bien permite el acceso.

4. Análisis para detectar movimientos e intrusión:

La seguridad física de los hospitales es una prioridad, por lo que asegurar las áreas críticas para detectar amenazas y alertar al personal es sumamente necesario, sobre todo en las inmediaciones. La tendencia hacia esta necesidad está orientada a la implementación de análisis de video que permita la detección de personas sospechosas, movimientos inusuales, y merodeadores. La solución, activa una alarma siempre que un objeto, persona o vehículo, se mueva en superficies predefinidas en el campo de visión de una cámara.

En un panorama sanitario en evolución, mantenerse a la vanguardia es vital para la supervivencia y el funcionamiento correcto de cualquier hospital. Para prosperar como un centro de atención médica, es vital tomar como punto de partida la seguridad de los pacientes y del personal. Si bien esta necesidad se ha cubierto con frecuencia mediante la vigilancia de seguridad básica, las tendencias de video en red pueden mejorar la atención a los pacientes, además de crear oportunidades para mejorar la eficiencia y la productividad del centro de salud.

Asista al próximo webinar sobre soluciones inteligentes para el sector salud y descubra cómo han ayudado a potenciar esta industria.

Cuándo?: 13 de mayo a las 11:00 CDT. ¡Regístrese! https://bit.ly/2zcxk2e

Fuente/Foto: Axis Communications