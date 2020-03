Desde UNIMINUTO un contexto frenteal dólar más caro de la historia

El alza del dólar afecta además a los microempresarios y profesionales independientes

Bogotá, marzo de 2020

(29/Mar/2020 – web) Bogotá, Colombia.- (@UNIMINUTOCOL) El alza del dólar en los últimos días alcanza niveles no calculados en el país. La incertidumbre del mercado así como las expectativas para el común de la gente generan diversas opiniones. UNIMINUTO como institución que centra su trabajo hacia el contexto social y a través de expertos como el doctor Laureano Pinto, Director nacional financiero de la Institución y la docente Esperanza Rincón fijan sus opiniones de cara al ciudadano.

“El ciudadano común y corriente, que no es ni importador ni exportador, que no tiene que viajar al exterior, que no tiene deudas ni inversiones en dólares y en últimas, verá resentida su economía personal y familiar, al tener que pagar más por los productos importados, especialmente los tecnológicos (celulares, computadores, tabletas, etcétera) y por algunos bienes de la canasta familiar como pollo y sus derivados, pues el insumo más importante de la industria avícola que es el alimento para pollos, se produce a partir de maíz y soya que son importados” afirmó el doctor Laureano Pinto Director Nacional financiero de la Institución.

De igual manera coincide la experta en finanzas y docente Esperanza Rincón “si se trata de micro empresarios, ellos deberán esperar que la situación mejore para volver a empezar. Difícilmente se van a mantener estables, cuando sus pequeñas empresas están cerradas, inactivas o esperando que la situación mejore para volver a recoger la cartera entre sus clientes”

Otros perjudicados con el alza del dólar son los profesionales independientes. Para Esperanza Rincón por tratarse de personas que viven del día a día, la situación en muy compleja “porque en días de crisis se está endeudando o gastando el capital de trabajo para subsistir”

Las recomendaciones de los expertos de UNIMINUTO para la ciudadanía en general consisten en:

No entrar en pánico. Porque esas condiciones no puede analizar fríamente la situación ni tomar decisiones claras. Por ahora no es sano hacer inversiones. Pueden salir muy lucrativas después de la crisis; pero también pueden ser la forma de gastar los ahorros sin una proyección. No es seguro invertir en estos momentos, el riesgo es muy alto. No dejarse involucrar con las ofertas y súper-promos que están llegando por redes sociales. Es una actividad netamente comercial que hace que se compren cosas innecesarias. Seguir al pie de la letra, los presupuestos realizados en familia, dada la contingencia, si es posible eliminar del presupuesto gastos de viaje y vacaciones, mientras se normaliza la situación. Acatar todas las medidas de auto cuidado, impartidas por las autoridades y los entes de salud. Ninguna de esas recomendaciones es exagerada y ninguna prevención sobra.

En el mismo contexto de alza del dólar, el doctor Laureano Pinto considera que al país no le conviene la fuerte devaluación que está experimentando el peso, porque Colombia tiene déficit en la cuenta corriente, es decir que importa mucho más de lo que exporta.

“Colombia importa muchos insumos para sus industrias como por ejemplo los insumos para la industria agropecuaria. El hecho de que tenga que importarlos para sus diversas industrias hace que los productos suban de precio e impacten la inflación si estos productos son para el consumo nacional” consideró el Director financiero de UNIMINUTO.

Opiniones y recomendaciones desde un contexto social, que debe generar en un nuevo autocuidado: el del adecuado manejo de las finanzas personales y familiares.

Fuente/Foto: UNIMINUTO