Día Mundial del Rock: ¿qué está escuchando el mundo durante la cuarentena en YouTube?

(13/Jul/2020 – web) Panamá.- Durante los últimos meses, YouTube se convirtió en escenario para conectar a músicos y artistas con sus fans a través del lanzamiento de nuevas canciones, poniendo a disposición conciertos clásicos, covers de grandes canciones, transmisiones en vivo, y grandes festivales, muchas veces con fines solidarios.

Desde 1986, el 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. Esta fecha fue elegida para conmemorar Live Aid, el concierto benéfico de 1985 organizado por Bob Geldof, que consiguió recaudar 100 millones de dólares destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna en África. Para celebrar este día, YouTube comparte algunas tendencias de lo que ha estado pasando en los últimos meses en el mundo de la música, con gran parte de las personas desde casa.

Videos al estilo DIY (Do It Yourself

El concepto “video musical en cuarentena” nació y creció muy rápido entre los artistas. Muchos usaron material de su vida cotidiana, permitiendo a los fans estar más cerca y generando increíbles videos musicales. Twenty One Pilots es un gran ejemplo: lanzó en abril el video de “Level of Concern”, grabado de forma casera, y alcanzó más de 41 millones de visitas. Lo cierto es que la cuarentena hizo que gran parte de la industria musical tuviera que reinventarse, y el rock no fue una excepción.

En Latinoamérica, un gran ejemplo es la banda mexicana Maná, que realizó un nuevo videoclip de su éxito “Huele a tristeza”, con más de 2 millones de visitas, para alentar a sus seguidores a permanecer en sus hogares y así poder frenar la propagación del COVID-19.

También aumentaron los videos en los que artistas invitaban a sus fans a participar, brindando una sensación de unidad y conectándose de forma directa y personal. La banda estadounidense Weezer conectó de forma innovadora con sus admiradores para el video de su canción “Hero”, que supera las 900 mil visualizaciones. En él, se ve a fans de la banda intercambiando, gracias a la edición, una carta que une a cientos de personas y, al final, se descubre que es una carta de agradecimiento para las personas que están trabajando en la primera línea durante esta pandemia.

Este tipo de colaboración con los fanáticos se pudo apreciar incluso a nivel local en Centroamérica, como fue el caso de la banda panameña Los Rabanes y su cover de Un millón de amigos.

Récord de transmisiones en vivo

Artistas de todo el mundo recrearon la experiencia de un concierto en vivo a través de YouTube y alcanzaron récords de visualizaciones. 9 de las 10 mayores transmisiones de música en vivo han ocurrido desde el 15 de marzo. Un ejemplo es One World: together at Home, que alcanzó más de 2.7 millones de visualizaciones al día de hoy; dentro de este festival, la performance de “You can’t always get what you want” de The Rolling Stones superó las 4 millones de vistas.

Colaboraciones virtuales

Durante esta cuarentena los artistas actuaron, compusieron canciones, se reunieron virtualmente con sus compañeros de banda, realizaron colaboraciones con otros artistas y dejaron que sus admiradores sean parte de este momento especial para la música. Uno de los músicos que supo aprovechar esto fue Billie Joe Armstrong quien realizó una versión de “Maniac Monday” con la colaboración de Susanna Hoffs de la banda The Bangles.

Conciertos clásicos on Demand

Los artistas encontraron en YouTube una solución temporal al mayor deseo de los fans: la música en vivo. La industria de la música se adaptó rápidamente poniendo a disposición en sus canales oficiales las grabaciones de recitales clásicos; transmitiendo en vivo material de archivo al mismo tiempo que establecen contacto con los fans a través del chat; y realizando emisiones especiales que buscan recrear lo efímero de un concierto en vivo. Muchos de estos recitales tienen como objetivo recaudar fondos en apoyo a los esfuerzos de asistencia por el COVID-19, como el de Metallica: Live at Slane Castle y Foo Fighters: Live at the Wembley Studios. Otros artistas que subieron sus conciertos a la plataforma fueron: Guns N’ Roses – Not In This Lifetime Selects: Download Festival, Radiohead – Live From A Tent In Dublin y Simple Plan at Rock AM Ring Festival 2017.

Metallica fue uno de los primeros artistas en publicar sus conciertos. Con casi 40 años de trayectoria, pusieron a disposición su material en YouTube de forma semanal a través de #MetallicaMondays que, en total, acumula más de 12 millones de visualizaciones desde el comienzo de la cuarentena. Además, la banda consiguió más de 600 mil nuevos suscriptores desde el lanzamiento.

Pico de búsquedas

Muchas canciones clásicas adquirieron un significado completamente nuevo durante este período y generaron un récord de interés de búsqueda en YouTube. Algunos ejemplos son: REM – It’s The End Of The World As We Know It, The Police – Don’t Stand So Close To Me, The Knack – My Sharona. De las mencionadas, a nivel mundial, My Sharona fue la canción con mayor cantidad de búsquedas, debido a la parodia “My Corona” realizada por el cantante y comediante Chris Mann, que ya alcanzó más de 7.1 millones de visualizaciones.

Búsquedas (Google Trends)

● En América Latina, el género “reggaeton” es indiscutidamente el más popular, superando fronteras y llegando incluso a posicionarse entre los primeros puestos del Ranking global de canciones más escuchadas en YouTube durante 2019. Desde inicios de marzo hasta el día de hoy, la búsqueda del rock en Panamá, Costa Rica y Guatemala se ha mantenido con picos fluctuantes pero persistentes, mostrando que el interés en este género musical no decae.

● Para Panamá, durante los últimos tres meses, el mayor interés de búsqueda musical se ha enfocado en la conocida como música típica panameña y la cristiana instrumental. En el caso de Costa Rica, la tendencia para el mismo periodo ha sido la música electrónica, mientras que en Guatemala el enfoque ha sido más bien práctico, con la tendencia más notable en búsquedas de música para hacer ejercicio.

Estos tiempos demostraron que la música es una gran forma de estar juntos y pasar un buen momento. Durante esta cuarentena, las personas buscaron aprender a hacer cosas nuevas y tocar instrumentos fue una de ellas: a partir de marzo, a nivel mundial, se observa un aumento en las búsquedas de tutoriales para aprender a tocar la guitarra, el piano y la batería .

Bonus Track 1!

Te compartimos los mejores playlists de Rock latinoaméricano que puedes encontrar en YouTube Music.

● Hotlist Rock Latino: Los mejores éxitos del rock, indie y alternativo de habla hispana.

● Hotlist Rock Internacional: Los mejores hits y nuevos lanzamientos están en esta playlist.

● Maximum Decibels: Las mejores canciones de artistas emergentes y populares de la escena del rock mundial.

Bonus Track 2!

Dicen que la música es el lenguaje universal, y no hay nada que con un poco de práctica no podamos aprender. Por eso te presentamos algunos tutoriales para tocar guitarra, piano y batería.

● Astronomia Meme (Coffin Dance Meme) Tutorial de guitarra + FREE TABS: Cuenta con más de 4M de visualizaciones.

● Zombies 2 – Disney | Flesh & Bone (cover) – Tutorial para piano: Alcanzó más de 4.8M visualizaciones.

● How To Play Drums – Your Very First Drum Lesson: El canal Drumeo tiene más de 1.5M de suscriptores y cuenta con más de 7.1M de visualizaciones en este video.

● The 3 BEST Beginner Drum Exercises – Drum Lesson | Drum Beats Online: Este video que comparte los mejores 3 ejercicios para bateristas principiantes alcanzó el millón de visualizaciones.

● AULA DE CAVAQUINHO INICIANTE l NIVEL BÁSICO l PASSO A PASSO: El tutorial muestra cómo tocar este instrumento de cuerdas comúnmente utilizado en la Samba y cuenta con 840K visualizaciones.

